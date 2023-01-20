李佳芯 有種好男人

有種好男人｜Ali李佳芯多層次喊戲獲肯定 網民大讚：好自然唔Over！

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《有種好男人》大結局即將於今晚播出，上一集劇情緊湊承接之前一集吳偉豪遭匪徒錯誤綁架，仲意外被匪徒拋落山，馬德鐘揹著吳偉豪離開，送往醫院搶救，原以為情況穩定，點知突然發高燒兼腳部出現「壞死性筋膜炎」，隨時有被截肢可能，李佳芯即時爆喊，同一晚表現出幾種唔同喊法，令網民感驚嘆，仲大讚「好自然唔Over」！

有種好男人｜Ali李佳芯多層次喊戲獲肯定

昨晚是李佳芯（Ali）考牌作，Ali短短一集挑戰了多場不同層次的喊戲，包括強裝堅強、擔心崩潰、心痛落淚、倍感安慰及放下心頭大石Mode等，其中一場Ali強忍奪眶而出淚水的場面，更是我見猶憐；對於Ali喊戲，不少網民予以正評：「表現到一個媽媽對兒子嘅愛，令人心痛」、「好真又有層次，唔同情景有唔同喊法」、「Ali幾場喊戲都做得好好，面對不同情況同對象喊，演出都有唔同」、「好自然唔會Over」。就連Ali「兒子」Ricco吳偉豪，亦獲讚好戲。

李佳芯 有種好男人
其中一場Ali強忍奪眶而出淚水的場面，更是我見猶憐（圖片來源：TVB提供）
李佳芯 有種好男人
其中一場Ali強忍奪眶而出淚水的場面，更是我見猶憐（圖片來源：TVB提供）
李佳芯 有種好男人
其中一場Ali強忍奪眶而出淚水的場面，更是我見猶憐（圖片來源：TVB提供）
李佳芯 有種好男人
其中一場Ali強忍奪眶而出淚水的場面，更是我見猶憐（圖片來源：TVB提供）

有種好男人｜李佳芯指自己不擅長喊戲

事後Ali受訪時，坦言擔心喊戲效果，皆因自己本身很少哭於人前，亦不擅長喊戲，她更坦言拍攝醫院喊戲時一度喊唔出：「有時因為瞓得少、休息唔夠，情緒就更難收放自如，我記得今次醫院嘅戲我有試過喊唔出，但導演同工作人員好好，見我未Ready就調配場口就我，好多謝佢哋。因為冇得逼啲眼淚出嚟，我又唔想用眼藥水，因為想用真感情。」

今晚一集大結局亦是相當精彩，劇中兩大女神Ali及陳自瑤（Yoyo）將進行終極對決，前者以仙氣喱士白色長裙Look登場，迎戰後者展現完美身段的白雪雪婚紗Look，期待指數爆燈，萬勿錯過。

李佳芯 有種好男人 第19集二人為了吳偉豪的存活激烈爭吵。
第19集二人為了吳偉豪的存活激烈爭吵。（圖片來源：有種好男人劇集截圖）
李佳芯 有種好男人 醫院一幕戲值得注意。
醫院一幕戲值得注意。（圖片來源：有種好男人劇集截圖）
李佳芯 有種好男人 吳偉豪赤足逃走時被尖石割傷，傷口感染食肉菌，確診壞死性筋膜炎。如果情況惡化，醫生建議截肢保命。
吳偉豪赤足逃走時被尖石割傷，傷口感染食肉菌，確診壞死性筋膜炎。如果情況惡化，醫生建議截肢保命。（圖片來源：TVB提供《有種好男人》劇照）
李佳芯 有種好男人 吳偉豪赤足逃走時被尖石割傷，傷口感染食肉菌，確診壞死性筋膜炎。如果情況惡化，醫生建議截肢保命。
吳偉豪赤足逃走時被尖石割傷，傷口感染食肉菌，確診壞死性筋膜炎。如果情況惡化，醫生建議截肢保命。（圖片來源：TVB提供《有種好男人》劇照）

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《有種好男人》李佳芯 回應與舊愛復合傳聞

《有種好男人》踏入結局周，日前一眾演員齊集進行宣傳，其中李佳芯同吳偉豪這對母子檔配搭獲觀眾大讚為劇集帶來新鮮感，不過兩人就表示希望下次可以改演情侶發展姊弟戀，吳偉豪更劇透指自己即將得知生父之謎，從而推動故事有大進展。

有種好男人 李佳芯 李佳芯同吳偉豪希望下次可以唔使演母子，改演姊弟戀。
李佳芯同吳偉豪希望下次可以唔使演母子，改演姊弟戀。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

指陳炳銓出現商場全因公司安排

李佳芯早前傳出與前度陳炳銓復合，陳炳銓更被指疑似在台下暗中支持她出席商場活動，惹來外界揣測，李佳芯這日就特別開腔澄清復合傳聞：「有雜誌拎咗啲相做咗呢個故事，我覺得其實係公司安排咁啱喺嗰個地區，而嗰個地區又係佢成日出沒嘅地方，可能係公司營造緊我哋係『螢幕情侶』。」

有種好男人 李佳芯 李佳芯話係公司想營造佢同陳炳銓做「螢幕情侶」。
李佳芯話係公司想營造佢同陳炳銓做「螢幕情侶」。（圖片來源：[email protected]

李佳芯：係我搵佢，唔係佢搵我

李佳芯續為陳炳銓護航，解釋：「其實係我搵佢，唔係佢搵我，唔係！唔係！人哋經過食嘢，見到有event就咁樣，我相信係咁。」李佳芯又坦言新一年恨拍拖，希望感情和事業都愈來愈好，感情事方面更希望順其自然。

有種好男人 李佳芯 李佳芯為陳炳銓辯護，話佢只係經過食嘢！
李佳芯為陳炳銓辯護，話佢只係經過食嘢！（圖片來源：[email protected]
有種好男人 李佳芯 陳炳銓7年情玩完 Ali自爆「呢刻單身」正式搬離愛巢
李佳芯日前在將軍澳商場宣傳《有種好男人》，有媒體發現陳炳銓疑似為一睹舊愛真身以一解思念，不惜混入人群中。當知道被在場記者發現後，陳炳銓便快速逃離現場，飛奔往停車場取車離開。（圖片來源：新傳媒照片庫）

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圖片來源：TVB提供

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