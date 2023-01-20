有種好男人｜Ali李佳芯多層次喊戲獲肯定 網民大讚：好自然唔Over！

《有種好男人》大結局即將於今晚播出，上一集劇情緊湊承接之前一集吳偉豪遭匪徒錯誤綁架，仲意外被匪徒拋落山，馬德鐘揹著吳偉豪離開，送往醫院搶救，原以為情況穩定，點知突然發高燒兼腳部出現「壞死性筋膜炎」，隨時有被截肢可能，李佳芯即時爆喊，同一晚表現出幾種唔同喊法，令網民感驚嘆，仲大讚「好自然唔Over」！