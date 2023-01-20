有種好男人｜Ali李佳芯多層次喊戲獲肯定 網民大讚：好自然唔Over！
有種好男人｜Ali李佳芯多層次喊戲獲肯定
昨晚是李佳芯（Ali）考牌作，Ali短短一集挑戰了多場不同層次的喊戲，包括強裝堅強、擔心崩潰、心痛落淚、倍感安慰及放下心頭大石Mode等，其中一場Ali強忍奪眶而出淚水的場面，更是我見猶憐；對於Ali喊戲，不少網民予以正評：「表現到一個媽媽對兒子嘅愛，令人心痛」、「好真又有層次，唔同情景有唔同喊法」、「Ali幾場喊戲都做得好好，面對不同情況同對象喊，演出都有唔同」、「好自然唔會Over」。就連Ali「兒子」Ricco吳偉豪，亦獲讚好戲。
有種好男人｜李佳芯指自己不擅長喊戲
事後Ali受訪時，坦言擔心喊戲效果，皆因自己本身很少哭於人前，亦不擅長喊戲，她更坦言拍攝醫院喊戲時一度喊唔出：「有時因為瞓得少、休息唔夠，情緒就更難收放自如，我記得今次醫院嘅戲我有試過喊唔出，但導演同工作人員好好，見我未Ready就調配場口就我，好多謝佢哋。因為冇得逼啲眼淚出嚟，我又唔想用眼藥水，因為想用真感情。」
今晚一集大結局亦是相當精彩，劇中兩大女神Ali及陳自瑤（Yoyo）將進行終極對決，前者以仙氣喱士白色長裙Look登場，迎戰後者展現完美身段的白雪雪婚紗Look，期待指數爆燈，萬勿錯過。
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《有種好男人》李佳芯 回應與舊愛復合傳聞
《有種好男人》踏入結局周，日前一眾演員齊集進行宣傳，其中李佳芯同吳偉豪這對母子檔配搭獲觀眾大讚為劇集帶來新鮮感，不過兩人就表示希望下次可以改演情侶發展姊弟戀，吳偉豪更劇透指自己即將得知生父之謎，從而推動故事有大進展。
指陳炳銓出現商場全因公司安排
李佳芯早前傳出與前度陳炳銓復合，陳炳銓更被指疑似在台下暗中支持她出席商場活動，惹來外界揣測，李佳芯這日就特別開腔澄清復合傳聞：「有雜誌拎咗啲相做咗呢個故事，我覺得其實係公司安排咁啱喺嗰個地區，而嗰個地區又係佢成日出沒嘅地方，可能係公司營造緊我哋係『螢幕情侶』。」
李佳芯：係我搵佢，唔係佢搵我
李佳芯續為陳炳銓護航，解釋：「其實係我搵佢，唔係佢搵我，唔係！唔係！人哋經過食嘢，見到有event就咁樣，我相信係咁。」李佳芯又坦言新一年恨拍拖，希望感情和事業都愈來愈好，感情事方面更希望順其自然。
常見問題
李佳芯被傳已有新歡？
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