有種好男人

有種好男人｜李佳芯被城中富豪用浪漫景緻力追 似影射蟲草大王

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TVB新劇《有種好男人》近日開播，今晚（12月27日）劇情講到城中富豪蔣定天（張國強KK飾）邀請游子澄Charlie（李佳芯 Ali飾）到其私人海島上賞畫，場景相當浪漫，被指似在影射曾出動浪漫飄雪景緻，來力追Ali的「蟲草大王」陳恩德！

李佳芯 有種好男人 Al飾演「女神級」單親媽媽游子澄Charlie。
Al飾演「女神級」單親媽媽游子澄Charlie。（圖片來源：TVB《有種好男人》劇照）

《有種好男人》Ali刻意埋馬德鐘及KK身

李佳芯Ali在新劇《有種好男人》中飾演育有一個17歲兒子的「女神級」單親媽咪游子澄Charlie，一出場就先後向城中富豪蔣定天和其保鑣團隊主管楊日正（馬德鐘飾）埋身，並引起楊日正懷疑。

李佳芯 有種好男人 劇中Ali刻意埋KK身。
劇中Ali刻意埋KK身。（圖片來源：TVB《有種好男人》劇照）
有種好男人 李佳芯 Ali向KK埋身，似乎有機心。
Ali向KK埋身，似乎有機心。（圖片來源：TVB《有種好男人》劇照）

KK用浪漫景緻冧Ali

今晚（12月27日）第2集劇情講到Charlie利用慈善拍賣會接近蔣定天，並取得其信任，獲他邀請到其私人海島上賞畫，場景相當浪漫，KK仲話想一層一層咁剝開Ali！不過這一幕就被指似在影射曾出動到浪漫飄雪景緻，來力追Ali的「蟲草大王」陳恩德。

李佳芯 有種好男人 劇中Ali獲KK邀請上其私人海島。
劇中Ali獲KK邀請上其私人海島。（圖片來源：TVB《有種好男人》劇照）
李佳芯 有種好男人 兩人在燈海環繞的浪漫景緻下約會。
兩人在燈海環繞的浪漫景緻下約會。（圖片來源：TVB《有種好男人》劇照）
李佳芯 有種好男人 66歲的KK劇中勁冧40歲的Ali。
66歲的KK劇中勁冧40歲的Ali。（圖片來源：TVB《有種好男人》劇照）
李佳芯 有種好男人 兩人仲一齊賞畫。
兩人一齊賞畫。（圖片來源：TVB《有種好男人》劇照）
李佳芯 有種好男人 KK仲話想一層一層咁剝開Ali！
KK仲話想一層一層咁剝開Ali，仲出手掀起Ali條裙！（圖片來源：TVB《有種好男人》劇照）

「蟲草大王」出動飄雪車氹Ali開心

李佳芯2020年與陳炳銓分手，2021年，Ali被傳媒拍得同有「蟲草大王」之稱、現年52歲的陳恩德（Mark）在酒店密會，有傳對方當時已力追Ali近一年，更曾出動雪車製造飄雪去氹女神開心，但事後Ali指對方只是生意拍檔，而雪車只是示範效果。

有種好男人 李佳芯二月時分享過人造雪景，有傳是富商為冧Ali之作﹗
李佳芯曾分享過一張人造雪景相，有傳是「蟲草大王」為冧Ali之作。（圖片來源：[email protected]

Ali澄清二人只屬工作關係

當時有傳陳恩德曾宴請大班朋友返豪宅開聖誕P，為博Ali一笑，更不惜功本租了部人造雪機，在豪宅花園草地上製造了一場浪漫的日本雪景，仲講到明專為冧Ali而做。而Ali回應傳媒提問時，承認對方有開人造雪機製造雪景，自己更有影自拍照留念，但就表示未有參加任何Party，並指二人只屬工作關係。

有種好男人 李佳芯 執導 導演 微電影
Ali早前處女執導兼做監製及主演了一部宣揚腦退化症的微電影，被指是由陳恩德「打本」百萬開拍。（圖片來源：[email protected]

陳恩德鍥而不捨 向李佳芯拜年遭已讀不回

其後陳恩德邀請李佳芯出席公司活動，因TVB「無理要求」令李佳芯最終未能出席後，陳恩德決定割席抽起廣告，不過未有影響他對李佳芯的情意。被封「蟲草大王」的御藥堂兼寵物藥妝品牌老闆陳恩德，因為與李佳芯鬧緋聞而聲名大噪，雖然李佳芯已出聲明劃清界線，但他依然鍥而不捨，每次出席公開活動都提李佳芯，他曾於農曆新年期間現身派福袋送暖慈善活動，自爆曾向李佳芯拜年，不過未等到對方的短訊回覆，笑言仍在期待中。

有種好男人 李佳芯 雖然李佳芯已出聲明劃清界線，但陳恩德依然鍥而不捨，每次出席公開活動都提李佳芯
陳恩德公司舉行的發佈會因TVB「無理要求」令李佳芯最終未能出席。（圖片來源：相關機構）

李佳芯2020年與陳炳銓分手

李佳芯自2015年起便與ViuTV演員陳炳銓（Danny）拍拖，一直被外間稱為「美女與野獸」，加上李佳芯升上一線女星後仍然對男方不離不棄，有指因男方遲遲不肯與李佳芯結婚才導致2020年分手，有不少網民都表示李佳芯是絕世好女友，男方根本配不上，所以都表示分手分得好！

有種好男人 李佳芯 有不少網民都表示李佳芯是絕世好女友，陳炳銓根本配不上，所以都表示分手分得好！
有不少網民都表示李佳芯是絕世好女友，陳炳銓根本配不上，所以都表示分手分得好！（圖片來源：[email protected]

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：TVB《有種好男人》劇照、[email protected]

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