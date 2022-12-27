有種好男人｜李佳芯被城中富豪用浪漫景緻力追 似影射蟲草大王

TVB新劇《有種好男人》近日開播，今晚（12月27日）劇情講到城中富豪蔣定天（張國強KK飾）邀請游子澄Charlie（李佳芯 Ali飾）到其私人海島上賞畫，場景相當浪漫，被指似在影射曾出動浪漫飄雪景緻，來力追Ali的「蟲草大王」陳恩德！