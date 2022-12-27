有種好男人｜李佳芯被城中富豪用浪漫景緻力追 似影射蟲草大王
《有種好男人》Ali刻意埋馬德鐘及KK身
李佳芯Ali在新劇《有種好男人》中飾演育有一個17歲兒子的「女神級」單親媽咪游子澄Charlie，一出場就先後向城中富豪蔣定天和其保鑣團隊主管楊日正（馬德鐘飾）埋身，並引起楊日正懷疑。
KK用浪漫景緻冧Ali
今晚（12月27日）第2集劇情講到Charlie利用慈善拍賣會接近蔣定天，並取得其信任，獲他邀請到其私人海島上賞畫，場景相當浪漫，KK仲話想一層一層咁剝開Ali！不過這一幕就被指似在影射曾出動到浪漫飄雪景緻，來力追Ali的「蟲草大王」陳恩德。
「蟲草大王」出動飄雪車氹Ali開心
李佳芯2020年與陳炳銓分手，2021年，Ali被傳媒拍得同有「蟲草大王」之稱、現年52歲的陳恩德（Mark）在酒店密會，有傳對方當時已力追Ali近一年，更曾出動雪車製造飄雪去氹女神開心，但事後Ali指對方只是生意拍檔，而雪車只是示範效果。
Ali澄清二人只屬工作關係
當時有傳陳恩德曾宴請大班朋友返豪宅開聖誕P，為博Ali一笑，更不惜功本租了部人造雪機，在豪宅花園草地上製造了一場浪漫的日本雪景，仲講到明專為冧Ali而做。而Ali回應傳媒提問時，承認對方有開人造雪機製造雪景，自己更有影自拍照留念，但就表示未有參加任何Party，並指二人只屬工作關係。
陳恩德鍥而不捨 向李佳芯拜年遭已讀不回
其後陳恩德邀請李佳芯出席公司活動，因TVB「無理要求」令李佳芯最終未能出席後，陳恩德決定割席抽起廣告，不過未有影響他對李佳芯的情意。被封「蟲草大王」的御藥堂兼寵物藥妝品牌老闆陳恩德，因為與李佳芯鬧緋聞而聲名大噪，雖然李佳芯已出聲明劃清界線，但他依然鍥而不捨，每次出席公開活動都提李佳芯，他曾於農曆新年期間現身派福袋送暖慈善活動，自爆曾向李佳芯拜年，不過未等到對方的短訊回覆，笑言仍在期待中。
李佳芯2020年與陳炳銓分手
李佳芯自2015年起便與ViuTV演員陳炳銓（Danny）拍拖，一直被外間稱為「美女與野獸」，加上李佳芯升上一線女星後仍然對男方不離不棄，有指因男方遲遲不肯與李佳芯結婚才導致2020年分手，有不少網民都表示李佳芯是絕世好女友，男方根本配不上，所以都表示分手分得好！
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