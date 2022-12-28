有種好男人｜30歲葉蒨文進擊的女僕 現實都係進擊的「鍾女郎」？

憑無綫《愛回家》Candy一角成功入屋的葉蒨文，在《超能使者》飾演遭經理人脅逼「賣肉」的模特兒Icy，今次在《有種好男人》扮演「進擊的」售貨員區嘉妮Jennifer，姣精上身不斷諗計色誘超級鹹濕富豪蔣定天（張國強飾演），昨晚一集便向張國強傳「女僕Look」自拍照，成功引走張國強。