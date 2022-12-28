有種好男人｜30歲葉蒨文進擊的女僕 現實都係進擊的「鍾女郎」？
葉蒨文試身室咬耳仔調情
葉蒨文先於試身室跪地兼「零距離」為張國強度身，其間仲向對方咬耳仔調情，搞到人夫心癢癢。對此，演過不少「小三」及「姣精」角色的葉蒨文，稱拍攝時已少了緊張和尷尬，問現實中會否對心儀對象如此「進擊」？葉蒨文自言私下傻傻哋冇乜包袱，在異性面前不介意醜化自己扮鬼扮馬之餘，更會直話直說。如遇到有好感的男仔，葉蒨文笑言會發放「Signal」吸引對方主動出擊：「我唔會主動約鍾意嘅人，但通常會成功令對方主動約我。」
「女僕Look」勾引張國強
昨（27日）晚一集，張國強對李佳芯有不軌企圖，頻頻露出急色樣，更明言：「不如禮尚往來，等我一層一層剝開你？」此時「進擊的」售貨員葉蒨文傳來「女僕Look」自拍照，成功引走張國強。問到葉蒨文現實中可有像劇中角色般恨嫁入豪門？她透露無論於英國留學期間，抑或現時身邊都不乏富二代及有米男士，但她認為品格更重要，並謂自己揀另一半著重性格夾唔夾，最喜歡風趣幽默的暖男。
葉蒨文以「著鞋論」喻愛情
葉蒨文以「著鞋論」比喻愛情：「有錢係Bonus，但首先要快樂，為錢勉強自己唔會快樂。我覺得揀伴侶同揀鞋一樣，適合舒服係最好，好似我屋企最貴嗰對高踭鞋我好少攞出嚟著，我都係最鍾意著波鞋。」
《超能使者》葉蒨文三點式曬料
之前在台慶劇《美麗戰場》中飾演心計候選港姐備受網民關注的葉蒨文，再下一城在《超能使者》飾演戲份更重的Icy，她坦言緊張，並謂收到劇本後即勤做運動，於一個半月內激減11磅！提到拍水著寫真一幕，葉蒨文黐晒膠紙做足安全措施。談到要跟經驗豐富的山聰演感情戲，葉蒨文自言表現未夠游刃有餘，幸獲陳山聰不時貼心提點，她說：「有場喊戲係戲中戲，佢都有教我點用演員嘅想像力去做，好感恩。喺呢套劇我亦接觸咗好多新嘢，學到好多！」
葉蒨文「島大女神Candy」原來係陳奕迅師妹
現年30歲的葉蒨文中學畢業於香港傳統名校嘉諾撒聖心書院，與賭王何鴻燊三房千金何超蓮為校友，中學時期已為校隊舞蹈員，獲北京舞蹈學院頒發中國舞12級資格。其後遠赴英國入讀名牌大學Kingston University，修讀服裝設計系學士學位，陳奕迅也是在該校畢業。即使名校出身、擁有學霸名銜，從小對演藝充滿熱誠的葉蒨文，放棄高薪毅然加入娛樂圈。
葉蒨文參選2016年港姐入行
參加2016年《香港小姐競選》後加入TVB，並入讀為期3個月的演藝進修班。之後獲安排加盟處境劇《愛回家之開心速遞》，憑「島大女神Candy」一角成功入屋。在2020年，她於《使徒行者3》不乏泳裝及濕身場面，其中出水芙蓉一幕更令觀眾印象深刻。葉蒨文在2021年初改簽經理人合約做「親生女」，同年底獲提名競逐《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步女藝員」獎。
葉蒨文經常上傳出海Post 暗撐《ISWIM》 網民反應超熱烈
葉蒨文向來喜歡游水和遊船河，早前她便連出多個出海post，先晒滑溜靚背，及後穿上一件超性感泳衣大晒fit爆身材，她留言：「一直都特別鍾意一件頭，Amazing Summer! 」她口中的一件頭泳衣，令網民笑問：「呢件都叫一件頭？」葉蒨文又道：「I swim Do you?」有善心網民即時提醒注意，對答有趣！
葉蒨文《愛回家》打扮性感惹好評
葉蒨文在擔任《愛回家》的島大女神Candy一角，令她開始得到觀眾的關注，成功升呢做女神。早前更在《愛回家》大玩制服誘惑，扮完護士扮空姐，唔止令劇中兩位裙下之臣「面油」與「書蟲」嗒晒糖，就連網民睇完都有無限FF，話發夢都見到葉蒨文。
袁嘉敏爆鍾培生力媾葉蒨文
早前前港姐袁嘉敏與鍾培生的關係愈搞愈複雜，牽涉在內的人亦愈來愈多，其中有消息指令到袁嘉敏咁嬲的其中一個原因是鍾培生力媾葉蒨文。為了一洗清白，葉蒨文葉蒨文回應傳媒時承認與鍾培生認識多年，亦曾跟對方一起出席仁濟晚宴，但否認是鍾培生帶她去，而是一班人去，是個普通聚會。她強調自己同鍾培生唔係好熟，仲自揭已有拍拖4年的圈外男友。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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