有種好男人｜41歲陳自瑤曬噴血床照迎新年 新劇演馬德鐘「姑姐」：出奇地夾
陳自瑤2023年頭炮成功呃2.4萬Like
陳自瑤在相中輕露香肩，上身看似真空半裸，只包著一張白色被單，下身則穿著一件黑色七分褲，用迷人眼神望著鏡頭，意態撩人，短短一日就成功吸引超過2.4萬人畀Like！她在帖文中表示：
還來得及和大家說聲，Happy new year！送上幾張我喜歡的照片，把新一年點燃一下，希望大家2023都身體健康，開開心心。Good night，Love u all！ #loveyo #2023 #newstart
黃翠如：Too hot to handle
陳自瑤的一眾圈中好友都在她的帖下狂畀心心眼，黃翠如更直言：「Tooooo hot to handle！」宋熙年就話：「sok」沈卓盈更話：「嘩～嘩～嘩～噴血ing！」路芙就搞笑說：「呢位細路女做乜啊？因住冷親！」陳自瑤都有逐一回應多謝好友們的讚賞，不過暫未見老公王浩信有留言。
新劇演馬德鐘「姑姐」
近日陳自瑤在新劇《有種好男人》飾演馬德鐘「姑姐」，她笑言：「今次我要飾演馬德鐘嘅姑姐，關係好搞笑，其實佢年紀大過我又係前輩，初時我都有啲疑惑自己演唔演到，但我哋出奇地夾，好有火花！」
重溫Yoyo台慶派福利
陳自瑤台慶穿著十分性感，黑色低胸高衩裙在當晚十分奪目。早前她在IG上都Po出一系列「戰衣」的照片，性感程度爆燈。雖然今年已經41歲，但仍然Keep得相當唔錯，晚裝盡顯了Yoyo的迷人身段，而且展現出一股女人味。
內地Fans享用獨家影片
Yoyo除了造福香港Fans外，亦都明益內地Fans，在小紅書上釋出獨家影片。只見她在TVB後台穿著該晚裝行路，並不時派出迷人誘惑的眼神及動作，最後則再將IG上的圖片放一次進入影片當中。充滿「動感」的影片除了展現她的傲人上圍外，亦都展現出仍嘅白滑長腿。
網民大讚Yoyo身材出眾
影片獲得網民的一致好評，大讚Yoyo：「天使臉孔，魔鬼身材」、「身材真的超正」、「台慶最靚」等等；不過都有網民認同Yoyo雖然身材好，但認為其氣質並不適合性感風，優雅風會更加好。Yoyo都回覆各Fans指：「謝謝大家喜歡！愛你們」，十分落力於內地市場。
陳自瑤繼大曬比堅尼後再展誘人長腿 老公王浩信零反應惹熱議
陳自瑤展現體態美
41歲的陳自瑤（YoYo）早前在IG再度大晒Fit爆身材，她po出4張身穿黑色連身衣配襯長靴的靚相，迷人的曲線體態美表露無遺，這輯照片是去年她為了慶祝IG粉絲數突破50萬而專程搵攝影師操刀。照片中的陳自瑤大晒修長美腿，性感得來又有型格，非一般的誘惑。
好友齊讚好畀火燄同心心眼
雖然輯相的姿勢變化不大，陳自瑤只是坐在椅子上搔首弄姿，不過把長腿戙起，個人又甚Cool，跟她平時柔情似口的形象不同，給人一種新鮮感。陳自瑤在IG寫上：「你得先鼓起勇氣，向不一樣的地方前行，否則看見的，永遠是一樣的風景。#不一樣的風景 #不一樣的自己。」其一班圈中好友包括黃翠如、袁偉豪、黃智雯及姚子羚等，都第一時間有反應，讚好之餘還畀火燄同心心眼Emoji，唯獨唔見王浩信有任何動作支持老婆。陳自瑤愈來愈百變，斯文靚女又得，火辣性感一樣難唔到佢。
陳自瑤一年前發性感照留言：忽略了真正的自己
陳自瑤一年前在IG發放性感寫真之外，亦寫下長文有感而發：
「生活中我們往往太在意別人的眼光，而忽略了真正的自己，其實不管你多麼努力，也不可能讓所有人都喜歡你。因為每一個人，都有自己看問題的標準和角度。其實只要去珍惜那些真正關心你的人，盡心盡力做事，本本分分做人，忠於自己，其他的，無愧於心就夠了！ #500k #你們每一位都是我該珍惜的 #衷心感謝你們一直在身邊 #接納我的不完美 #法國yo #frenchstyle #不斷尋找不一樣的自己」。
其實近年人氣急升的陳自瑤Yoyo，早已在個人YouTube頻道分享過此輯相片的拍攝過程，當時她更自抽「喂呀」！
陳自瑤愈著愈少 重演「喂呀」對白
近年屢傳婚變的陳自瑤Yoyo，不理閒言愈戰愈勇，不時大解放性感派福利，頻頻影性感靚相開心share。一年前她再拍攝了一輯性感寫真，在影樓內的三個造型都好破格。
陳自瑤影性感相有秘技
陳自瑤在其YouTube頻道公開拍攝寫真的幕後花絮，透露每次影性感相都會有備而來，其中一個小貼士就是穿連身裙及著拖鞋，身體就不會有橡筋痕及襪痕，影響外觀。
少少性感變透視
Yoyo在片中接過第一個造型的服飾，是一套白色喱士內衣配超透白恤衫，造型非常大膽，Yoyo在鏡頭前拿着白色bra驚呼：「呢啲喎！我真係要着呢啲？好驚喎，又話少少Sexy，哇，心臟病發啦！」陳自瑤乖乖穿上透視裝，大玩床照誘惑，不少網友留言大讚Yoyo得天獨厚。
肉色打底太陽帽遮身
到第二個造型，Yoyo用巨型太陽帽遮身，剛剛好露出鎖骨及大髀，非常誘人，不過當她拉高太陽帽時，其實入面著了黑Bra及肉色打底褲，驟眼看十足十真空一樣。攝影師哥哥更指Yoyo這個造型很像另一位女藝人，叫大家留言猜猜是誰？
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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