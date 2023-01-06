有種好男人｜炮灰檔期收視高過台慶劇 40歲Ali李佳芯狀態勇晒馬甲線

無綫因為馬德鐘上一套劇《雙生陌生人 》唔吸收視，把他主演的《有種好男人》放到「炮灰檔期」，點知開播後有22點收視，跑贏台慶劇《輕功》與《法證先峰5》，跌到一地眼鏡，不過套劇收得，有指全因有李佳芯（Ali）坐鎮，成功「一個救全家」，視后除演技被肯定外，40歲的李佳芯樣貌身材都keep得非常好，狀態大勇的她仲公開大晒「馬甲線」！