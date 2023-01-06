有種好男人｜炮灰檔期收視高過台慶劇 40歲Ali李佳芯狀態勇晒馬甲線
李佳芯一個救全家
馬德鐘擔正的《雙生陌生人》於去年5月於無綫黃金時段播放，可惜收視不理想，前車可鑑，所以無綫把他和李佳芯主演的新劇《有種好男人》放在「炮灰檔期」(即去年12月26日接檔台慶劇《泓證先峰5》)播出，點知換來喜訊，有指不少觀眾全為捧李佳芯場，令《有種好男人》首周平均收視錄得22.6點，比《輕·功》19.8點和《法證先鋒5》結局周21.8點為高，可見李佳芯是收視保證，一個救全家。
李佳芯盡力keep住少女身形
40歲的李佳芯13年加入無綫，5年後憑《BB來了》獲封視后，其後《智能愛人》中阿寶一角更贏盡口碑，用實力俘虜觀眾，就算在今次新劇中飾演單親媽媽，李佳芯的表現亦游刃有餘，而且樣貌及身形都keep得好好，日前更在社交網大晒驕人馬甲線，身形纖細猶如少女一般，李佳芯在訪問中亦坦言自己是出盡力keep，還笑說想貼近她的真實年齡「28歲」。
自幼注重皮膚保養
李佳芯從小獲媽媽提醒要好好保養皮膚，所以她由9歲開始塗潤膚乳和DIY製作蘆薈面膜，平日還會穿長袖衫褲保護皮膚，飲食方面亦很小心，因為李佳芯曾進行子宮手術不能吃生冷及冰凍的食物，不過她表示如遇到工作太辛苦亦會吃雪糕去令自己開心一點，她更於11年前已開始戒吃牛，令皮膚保持幼嫩。為了平衡工作和生活，李佳芯選擇行山去舒緩身心，不過進行所有戶外活動時都必須做好防曬功夫。
李佳芯唔想獨攬功勞
日前李佳芯出席《有種男人》宣傳活動，她接受媒體訪問時表示收視沒有輸贏，但第一次聽到有「炮灰檔期」這個講法，並指節日一家大細睇得開心都是一個好安排。對於被指一人撐起成套劇時，李佳芯謙虛表示不可以這樣說，因為劇集成功是全部人的功勞，她認為套劇拍得好靚，懷疑是監製落了柯打，令拍攝過程好似拍廣告，場景有反光紙圍住，證明幕後團隊都好努力。
與劇中阿仔相差16年
《有種好男人》劇情講述馬德鐘飾演保鑣界精英陽日正，因為有不愉快的童年而令他拒絕結婚，但命運卻讓他遇上李佳芯飾演的遊子澄，二人相戀後，馬德鐘發現李佳芯是一位單親媽媽，還有一位17歲的兒子(吳偉豪飾演)，不少觀眾都覺得李佳芯與吳偉豪演母子欠說服力，其實二人的實際年齡相差16年，理論上李佳芯絕對可以生得佢出，不過由於她凍齡有方，做情侶都不為過。
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