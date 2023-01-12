有種好男人｜陳自瑤演神級八婆 陪捉姦被指有經驗 網民：已經捉到麻木晒

無綫劇集《有種好男人》播出後，觀眾除了睇女神李佳芯外，劇中飾演馬德鐘姑姐的Yoyo陳自瑤亦備受關注，事關角色八婆多事幹，陳自瑤無時無刻眼超超、反白眼、把口唔停，神級演技被讚出色。日前劇情講陳自瑤陪人捉姦，表情與語氣都好到位，更被指因自身有經驗而演出入木三分，不過陳自瑤就話現實中唔會捉姦。