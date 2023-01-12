有種好男人｜陳自瑤演神級八婆 陪捉姦被指有經驗 網民：已經捉到麻木晒
陳自瑤八婆角色夠出位
無綫熱播劇《有種好男人》由馬德鐘、李佳芯、陳自瑤、徐榮及吳偉豪等人主演，劇中除了收視女神Ali受觀眾歡迎外，飾演馬德鐘姑姐楊飛雲「飛飛」的Yoyo陳自瑤亦備受關注。陳自瑤的角色是典型的八婆，經常多管閒事好八通街，經常教馬德鐘點追李佳芯，雖然角色衝動又好嘈，不時眼超超、歪嘴同反白眼，觀眾卻睇得好過癮。
陳自瑤被指捉姦有經驗
近日劇情講到趙希洛懷疑老公曹永廉出軌，於是陳自瑤就扮晒「捉姦專家」幫手，二人更直踩「一樓一」想當場斷正，陳自瑤的演出非常到位，被不少網民取笑她曾親身經歷，期間陳自瑤狂爆捉姦金句：「有冇咁餓，晏晝都出嚟偷食」、「捉姦要在床，今日就要佢斷正、打離婚官司都有證據」、「夠膽召妓，唔夠膽出嚟見老婆啊」、「死變態佬死雞蟲，因住有病啊」，被指所有對白都是她的心聲。
陳自瑤：唔會咁樣去捉姦
談到劇中角色雖多事幹、有勇無謀，但為人不計較兼有義氣，陳自瑤自言真實性格與飛雲不太相似：「我覺得自己都有義氣，但唔似飛雲咁乜都衝衝衝，我會比較深思熟慮，亦冇佢咁多嘢講。」被問及可曾陪閨密捉姦？陳自瑤笑稱沒有：「呢啲真係拍戲先有，就算朋友呻過另一半有外遇，但都唔會咁樣去捉姦，哈哈！」
網民大讚陳自瑤演得自然
雖然41歲的陳自瑤受訪時直言現實中唔會捉姦，不過網民就把她與王浩信的夫妻關係拿來相提並論，不少人覺得陳自瑤一定有過親身經歷才能演得如此逼真，仲Tag埋王浩信入留言內，事實上去年8月曾有傳媒報道，指王浩信與陳自瑤已正式離婚，結束11年的婚姻關係，更有傳陳自瑤要接受另類療法抒解負面情緒，至於王浩信則寄情工作，主攻內地市場發展。今次陳自瑤在《有種好男人》中演活八婆角色，獲不少網民盛讚，看來陳自瑤的演技已爐火純青，任何角色都難唔到佢。
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網民細數王浩信、陳自瑤離合線索
王浩信與陳自瑤於2011年結婚，翌年誕下女兒王靖喬，今年11歲的王靖喬遺傳爸爸媽媽的優良基因，眼大圓碌碌，臉形和媽媽非常相似。兩人自17年起一直被傳分居、婚變，2018年甚至傳出陳自瑤趕王浩信出門口、有私竇， 甚至主動提出離婚，與王浩信結束夫妻關係的傳聞。二人雖否認傳聞，但網民找出很多蛛絲馬跡，懷疑是雙方婚變的證據。
1.王浩信不戴婚戒
王浩信一直都被網民指長期不戴婚戒，但王浩信回應解釋：「拍劇好多身份，如果角色係人哋嘅老婆，咁咪要戴兩隻婚戒？返工放工成日除好驚唔見，我就選擇唔戴。」
2.王浩信陳自瑤零互動
不論在社交平台上，還是日常生活上，王浩信、陳自瑤二人皆很少互動，兩公婆就算同公司，亦甚少在公眾場合一齊「同框」合照。陳自瑤一直很用心經營自己的IG，經常發放一些生活，工作上的照片，但偏偏沒有公開和老公王浩信的合照。就連情人節、母親節、自己生日與女兒生日，去年年11月11日結婚十周年，在她IG上都見不到王浩信身影。王浩信去年憑《踩過界2》再度奪下視帝，陳自瑤並未在IG上出帖祝賀他。早前王浩信一家三口遊迪士尼，他也只是公開自己和女兒的照片，惟獨不公開和老婆陳自瑤的相片。
而陳自瑤又在IG上經常出帖訴說自己的心情，例如「其實….能靜靜地享受一個人的時光也很不錯」、「很多的時候，人生需要經常反思自己的過去。」、「善良，是人性中最柔軟」、「人生永遠沒有準備好的時候，準備好的，永遠都是你的勇氣！」、「最大的放生是放過自己」等的字句都令人想入非非，被指暗示和老公王浩信的感情問題。
3.王浩信緋聞多多
王浩信緋聞多不勝數，婚前被影到襯陳自瑤離港旅行時，親自送16歲的嫩模Cammi上自己屋企。有指陳自瑤撞破並破口大罵，事後更嬲到一度想分手，但因發現懷孕，所以最後都選擇原諒和相信王浩信，其後兩人正式拉埋天窗。
惟婚後王浩信多次與同劇女演員傳出緋聞，而且表現親密，例如黃心穎、莊思明、江嘉敏、蔡思貝等。雖然陳自瑤多次力撐老公王浩信清白，但網民仍覺得王浩信為人花心，更叫他要對陳自瑤好一些。當中更傳出過陳自瑤主動向相熟監製揚言要封殺蔡思貝，不准她與王浩信有任何同場機會劃清界線。
4.陳自瑤封台慶黑面神
王浩信前年初憑《踩過界2》再度奪下視帝，王浩信在致謝感謝詞時罕有地提到陳自瑤：「多謝屋企人，多謝yoyo悉心照顧個女」。當時攝影師馬上把鏡頭轉到陳自瑤身上，但陳自瑤表情僵硬，一臉茫然，陳自瑤事後回應指自己沒有黑面，只是坐在台上感到凍而已。之後陳自瑤在《Master’s Talk師父有請》時回應：「大家唔好笑住！我無黑面，你拎番張相出嚟睇，當吓個表達係無乜表情，只係比較淡然，我無『黑』，塊面仲有『令』，但人哋解讀好多嘢。（全世界都係咁解讀，有人讚你、多謝你應該微笑？）有呀有呀，我真係有微笑呀，鏡頭影咗我2、3秒，做唔晒咁多表情。我係估唔到嗰1、2秒會咁有話題性。（大家話你係最佳視后！）多謝大家。」
5.陳自瑤高調收花有玄機
去年情人節陳自瑤高調收花，陳自瑤公開自己和紮花的自拍，更為紮花拍片，隔著個螢幕也感受到陳自瑤的開心。雖然陳自瑤沒有公開送花人的身份，但是該帖文的留言非常有愛「只要用心感受愛 其實無處不在」，疑似是王浩信的「作品」。
6.一家遊迪士尼被指無婚變
21年10月王浩信陳自瑤和囡囡一家遊迪士尼，王浩信在Instagram公開自己和女兒的合照，但網民把重點放在陳自瑤身上，留言直問「老婆呢？」。經媒體報導後，多個網民留言指當日見到一家三口和友人，而非得王浩信和女兒同遊迪士尼。後來陳自瑤都出帖貼上自己和女兒的單獨合照和三人份量早餐，親證自己也有去迪士尼。
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