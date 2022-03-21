江芷妮

有種老闆娘｜江芷妮離巢無綫建美容王國 親力親為洗廁所都做埋

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離巢無綫兼闊別娛樂圈多年的江芷妮（Cherie），現不僅是兩孩之母，還是兩間美容公司的老闆娘，最近為香港開電視新節目《有種老闆娘》擔任嘉賓，透露要做女老闆並非易事，除了要調整到心態放下藝人光環，凡事落手落腳，連洗廁所都親力親為，同時兼顧家庭，照顧子女學業成長。

江芷妮 轉行全因做唔慣藝人

07年淡出娛樂圈後，專注於美容事業發展的江芷妮，透露當年決心轉型，皆因不習慣娛樂圈的生活模式，她說：「其實當初入行，唔係話好想做明星，做藝人有好忙嘅日子，但亦有好得閒嘅時候，可能連續一星期都冇嘢做，我唔慣呢種生活，所以就想做多樣嘢，開始學做美容。」

江芷妮覺得做藝人好被動好唔踏實，早已為自己諗定出路。
江芷妮覺得做藝人好被動好唔踏實，早已為自己諗定出路。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
江芷妮 香港開電視節目《有種老闆娘》首周分別邀請了江芷妮、黃宇詩及陸詩韻擔任嘉賓。
香港開電視節目《有種老闆娘》首周分別邀請了江芷妮、黃宇詩及陸詩韻擔任嘉賓。（圖片來源：香港開電視提供）

被下屬激發全身投入美容事業

開拓美容事業後，因為「下屬」的一句話，激發了江芷妮全身投入美容事業，她表示：「有次有個同事想問我啲嘢，不過佢問完後，就話『我諗你都係唔識』跟住轉身走咗，令到我想喺呢行學多啲嘢，慢慢就全身投入，冇做藝人。」

江芷妮 被下屬話「唔識嘢」，激江芷妮發奮圖強，全身投入美容事業。
被下屬話「唔識嘢」，激發起江芷妮鬥心，發奮圖強，全身投入美容事業。（圖片來源：香港開電視提供）
江芷妮 江芷妮在節目中更展示廚藝，雖然貴為美容王國老闆娘，但江芷妮喜歡到街巿買餸及入廚，為家人烹調美食，盡顯貼地的一面。
江芷妮在節目中更展示廚藝，雖然貴為美容王國老闆娘，但江芷妮喜歡到街巿買餸及入廚，為家人烹調美食，盡顯貼地的一面。（圖片來源：香港開電視提供）

放下藝人光環 唔想只掛名做生意

江芷妮落手落腳發展美容事業，同客人溝通，遞毛布，甚至乎洗廁所都一手包辦，她謂：「做藝人畀人服侍開，但轉型做服務性行業，就要招呼番人，如果呢方面嘅心態調適唔到，就好難去做。當時安德尊對我好好，佢曾經同我講『芷妮，做生意掛個名就得，唔使落手落腳』但我覺得唔全心全意做、唔認識業務，好難做好，我想更深入了解呢個行業，唔係淨係掛名。」

江芷妮花了12年打造她的「美容王國」，笑言自己都好貪靚，冇興趣做好難守業，目前她有兩間美容院，基本上所有Facial、Body療程，甚至整睫毛她都識做，不過身為老闆娘已經好少親自落手幫客人整，但會落舖頭巡視業務。
江芷妮花了十多年時間打造她的「美容王國」，笑言自己都好貪靚，冇興趣做好難守業，目前她有兩間美容院，基本上所有Facial、Body療程，甚至整睫毛她都識做。（圖片來源：[email protected]
江芷妮 江芷妮在美容院事事親力親為招呼客人，連遞毛布、洗廁所都做埋。
江芷妮在美容院事事親力親為招呼客人，連遞毛布、洗廁所都做埋。（圖片來源：香港開電視提供）

搬新舖由老公一手包辦

江芷妮於2012年嫁給了建築師男友Derrick，節目中，她被問到是否待美容事業上軌道後，才考慮結婚生子？她表示：「其實冇計劃，當時入行拍劇，搵唔到合適對象，覺得自己可能遇唔到、唔會結婚生仔，直至認識咗我先生就想生小朋友。」

懷孕時期的江芷妮，更做埋廣告生招牌。
江芷妮去年7月誕下細女，與大仔湊成「好」字，懷孕時期的江芷妮，更做埋廣告生招牌。（圖片來源：[email protected]

去年，在疫情下，江芷妮除了誕下第二胎外，還搬新舖，她笑言未懷第二胎時已決定搬新舖，她謂：「好感謝先生幫手，新舖嘅設計、裝修、買一枱一櫈都係佢幫忙，我亦好感謝媽咪，70幾歲都幫我手湊小朋友。」

今年10月中，江芷妮約了一大班昔日好姊妹聚餐，當日2歲半的大仔由黃𨥈瑩抱住，引發一場誤會。
去年10月中，江芷妮約了一大班昔日藝人好姊妹聚餐，當日她的2歲半大仔由黃𨥈瑩抱住，一度引發網友誤會，以為黃𨥈瑩秘密生仔。（圖片來源：[email protected]_koei）
江芷妮右二）囝囝估計有2、3歲，一度坐在黃𨥈瑩及向海嵐腿上。
網友都大讚BB個樣好精靈可愛！（圖片來源：[email protected]_koei）
江芷妮事隔14年復出。
江芷妮事隔15年再次現身幕前。（圖片來源：香港開電視提供）
江芷妮 節目由可宜主持。
節目由可宜主持。（圖片來源：開電視提供）

重溫江芷妮入無綫6年 曾與馬國明做一對

現年44歲的江芷妮自2001加入TVB，曾演出《隔世追兇》、《同撈同煲》及《愛情全保》等劇，直到2007年離巢無綫後，她開始轉戰商界，有指曾豪擲7位數開美容公司，實行做老闆娘兼生招牌，為了生意更修讀了香港大學的工商管理碩士學位，2019年升呢為「香港美髮美容商會」副會長及會董組成員之一。

江芷妮 2004年，江芷妮首次飾演有名有姓的角色，夥拍馬德鐘演出無綫古裝劇《烽火奇遇結良緣》。
2004年，江芷妮首次飾演有名有姓的角色，夥拍馬德鐘演出無綫古裝劇《烽火奇遇結良緣》。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
2005年無綫劇《同撈同煲》中，江芷妮同馬國明、郭晉安、胡杏兒一齊做主角。
2005年無綫劇《同撈同煲》中，江芷妮同馬國明、郭晉安、胡杏兒一齊做主角。（圖片來源：TVB）
江芷妮在無綫演出的最後一部劇集是2006年《愛情全保》，劇中她和馬國明飾演一對。
江芷妮在無綫演出的最後一部劇集是2006年《愛情全保》，劇中她和馬國明飾演一對。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
江芷妮 在無綫做藝人期間，江芷妮都拍過三點式性感廣告。
在無綫做藝人期間，江芷妮都拍過三點式性感廣告，展示出Fit爆身材。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

常見問題

江芷妮當年退出娛樂圈是有原因?

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江芷妮能有今日的成績，自己曾付出了什麼？

江芷妮因為想深入了解美容業，認為要親身去了解才知道要怎樣去做得到，她曾經…詳細請看

撰文：東方新地圖片來源：香港開電視提供相片、新傳媒圖片庫、[email protected][email protected]_koei

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