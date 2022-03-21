有種老闆娘｜江芷妮離巢無綫建美容王國 親力親為洗廁所都做埋
江芷妮 轉行全因做唔慣藝人
07年淡出娛樂圈後，專注於美容事業發展的江芷妮，透露當年決心轉型，皆因不習慣娛樂圈的生活模式，她說：「其實當初入行，唔係話好想做明星，做藝人有好忙嘅日子，但亦有好得閒嘅時候，可能連續一星期都冇嘢做，我唔慣呢種生活，所以就想做多樣嘢，開始學做美容。」
被下屬激發全身投入美容事業
開拓美容事業後，因為「下屬」的一句話，激發了江芷妮全身投入美容事業，她表示：「有次有個同事想問我啲嘢，不過佢問完後，就話『我諗你都係唔識』跟住轉身走咗，令到我想喺呢行學多啲嘢，慢慢就全身投入，冇做藝人。」
放下藝人光環 唔想只掛名做生意
江芷妮落手落腳發展美容事業，同客人溝通，遞毛布，甚至乎洗廁所都一手包辦，她謂：「做藝人畀人服侍開，但轉型做服務性行業，就要招呼番人，如果呢方面嘅心態調適唔到，就好難去做。當時安德尊對我好好，佢曾經同我講『芷妮，做生意掛個名就得，唔使落手落腳』但我覺得唔全心全意做、唔認識業務，好難做好，我想更深入了解呢個行業，唔係淨係掛名。」
搬新舖由老公一手包辦
江芷妮於2012年嫁給了建築師男友Derrick，節目中，她被問到是否待美容事業上軌道後，才考慮結婚生子？她表示：「其實冇計劃，當時入行拍劇，搵唔到合適對象，覺得自己可能遇唔到、唔會結婚生仔，直至認識咗我先生就想生小朋友。」
去年，在疫情下，江芷妮除了誕下第二胎外，還搬新舖，她笑言未懷第二胎時已決定搬新舖，她謂：「好感謝先生幫手，新舖嘅設計、裝修、買一枱一櫈都係佢幫忙，我亦好感謝媽咪，70幾歲都幫我手湊小朋友。」
重溫江芷妮入無綫6年 曾與馬國明做一對
現年44歲的江芷妮自2001加入TVB，曾演出《隔世追兇》、《同撈同煲》及《愛情全保》等劇，直到2007年離巢無綫後，她開始轉戰商界，有指曾豪擲7位數開美容公司，實行做老闆娘兼生招牌，為了生意更修讀了香港大學的工商管理碩士學位，2019年升呢為「香港美髮美容商會」副會長及會董組成員之一。
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