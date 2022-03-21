有種老闆娘｜江芷妮離巢無綫建美容王國 親力親為洗廁所都做埋

離巢無綫兼闊別娛樂圈多年的江芷妮（Cherie），現不僅是兩孩之母，還是兩間美容公司的老闆娘，最近為香港開電視新節目《有種老闆娘》擔任嘉賓，透露要做女老闆並非易事，除了要調整到心態放下藝人光環，凡事落手落腳，連洗廁所都親力親為，同時兼顧家庭，照顧子女學業成長。