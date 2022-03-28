黃宇詩做足45年「黃霑個女」 轉行賣內衣練出「X光眼」秒看女性尺寸
黃宇詩投資內衣品牌生意超過十年，最近她為香港開電視新節目《有種老闆娘》做嘉賓，除了大談老闆娘唔易做，原來做黃霑個女更加唔易，因父之名45年，黃宇詩承受唔少壓力，她在節目中心酸剖白，大家永遠只會叫她做「黃霑個女」，直到最近睇了一套戲才漸漸釋懷。
黃宇詩因32A令她創業
黃宇詩在開電視節目《有種老闆娘》中大談生意經，講到當年為何會成立自己的內衣品牌，原來是因為黃宇詩為自己買不到合適的胸圍，所以好投入咁去研究，佢仲坦白講出自己只有32A，令主持人可宜眼都凸埋。
黃宇詩職業病發
黃宇詩從事內衣專門店逾十年，已經熟能生巧，練成了目測「罩杯尺寸」的神技，可以為客人作出最專業的意見，主持人可宜笑言第一次見黃宇詩時的尷尬經歷，因為黃宇詩職業病發，一見到可宜就望住佢個胸，雖然大家都是女仔，但黃宇詩卻令可宜感到有點尷尬。受訪期間疫情已爆發，黃宇詩直言經常處於作戰狀態，人有有點累，生意額亦比疫情前跌3、4成，但她未有打算放棄，惟有盡做。
黃宇詩：我冇名㗎
黃宇詩身為黃霑的女兒，由小到大都成為焦點，「星二代」承受不少無形的壓力，所以她希望靠自己創一番事業，證明自己不靠父蔭也可成功。「因為霑叔真係好勁，簡直前無古人後無來者，我嘅壓力係來自我無論幾咁努力，有人行過都係話『呢個咪霑叔個女間舖囉』，我冇名㗎，冇人會記得我係黃宇詩，因為佢（黃霑）個名氣實在太大。我唔係介意做霑叔個女，但點解其他人都有名，而我都係叫『黃霑個女』？」黃宇詩愈講愈心酸。
黃宇詩睇完《梅艷芳》有感而發
雖然黃宇詩曾因父之名感到沮喪，但她睇完《梅艷芳》開始釋懷，她說：「套戲講緊80、90年代情懷，因為你好鍾意梅艷芳，所以你入去睇呢部戲……原來梅艷芳冇後代，佢離開咗，大家覺得好可惜，好想懷念佢。我開始明白，睇完齣戲，覺得我老竇走咗係好可惜，03、04嗰兩年走咗好多人，羅文、梅艷芳、張國榮然後到我老竇。人哋睇到黃宇詩，其實係諗起我老竇黃霑，佢哋將呢份情懷放咗喺我度。唔係人哋唔記得我，而係佢哋真係好鍾意我老竇，好懷念、敬佩我老竇，所以其他人見到我都係會好開心！老竇應該為我自豪啦！我覺得佢見到我依家咁，應該會開心！」