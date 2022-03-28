黃宇詩做足45年「黃霑個女」 轉行賣內衣練出「X光眼」秒看女性尺寸

黃宇詩投資內衣品牌生意超過十年，最近她為香港開電視新節目《有種老闆娘》做嘉賓，除了大談老闆娘唔易做，原來做黃霑個女更加唔易，因父之名45年，黃宇詩承受唔少壓力，她在節目中心酸剖白，大家永遠只會叫她做「黃霑個女」，直到最近睇了一套戲才漸漸釋懷。