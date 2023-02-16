有線停播｜前VJ台柱Monique成為集體回憶 曾搭上男團成員 淡出嫁富商

有線電視日前宣布向政府交還收費電視牌照，停播引發網民想當年，曾經深受年輕人歡迎的有YMC「青年音樂台」被封最美好的回憶，VJ台柱Monique歐綺霞的近況備受關注，當年Monique有「有線之花」美譽，亦是元祖級𡃁模界女神。今年將「入五」的Monique，外貌卻更勝從前，在她面上完全看不出歲月痕跡，外界仲一直傳她已婚生仔。