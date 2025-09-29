木村拓哉細女震撼彈！22歲木村光希首度代言內衣品牌+罕有性感照曝光挑戰尺度！
Koki 22歲大解放 罕有內衣照全曝光
被封為「最強星二代」的木村光希，今日正式公開為歐洲著名內衣品牌Intimissimi拍攝的最新廣告。在曝光的一系列照片中，光希一改以往的型格或甜美路線，罕有地以多款內衣造型示人，大方展現苦練多時的健美身材與自信姿態。這次破天荒的性感登場，不僅是她個人形象上的一次重大突破，更被視為她從少女模特兒正式轉型，決心展現成熟女人味的強烈信號，為時尚界帶來巨大驚喜。
意大利品牌Intimissimi官宣 光希成日本首位代言人
來自意大利的內衣品牌Intimissimi今日隆重宣布，正式委任木村光希成為品牌首位日本代言人，足見品牌對她在日本乃至亞洲市場影響力的高度肯定。光希能夠在眾多名人中脫穎而出，拿下這個極具代表性的代言，無疑是為她的事業履歷再添亮麗一筆。這次合作不僅讓外界看到光希駕馭不同風格的潛力，也象徵著她在國際時尚舞台的地位再度躍升，未來發展備受期待。
最強星二代木村光希 回顧出道之路
木村光希自2018年以15歲之齡出道以來，便一直活在鎂光燈下。她不僅繼承了父母木村拓哉與工藤靜香的優良基因，更展現出多方面的才華。早在7歲時，她已為母親工藤靜香及歌手三浦大知作曲，盡顯音樂天賦。近年她更從模特兒界跨足大銀幕，並在今年初的第18屆亞洲電影大獎上，獲頒「亞洲飛躍演員獎」，演技潛力備受肯定。相較於專注音樂發展的姊姊心美，光希在時尚與影視圈的發展更為積極，每一步都成為外界焦點。
木村光希19歲僅遮住半胸
睇返3年前，19歲木村光希分享為時裝雜誌拍攝工作，穿上超性感的「露下乳」裝，如半截bra top僅遮住半胸，大晒南半球，超級性感﹗
網民唔buy：激死木村拓哉
不過網民似乎唔多buy，指光希妝容以至造型都比其真實年齡大好多，「硬裝出女人味﹗」、「青春明明無敵卻扮成老女人」、「佢阿媽工藤靜香唔係貼身跟實嘅咩？竟然容許個女咁？」、「老竇睇到一定黑面」、「一定激死木村」、「又唔係為錢做乜推個女影啲咁嘢？」。
今年初登大銀幕
15歲出道的木村光希，其母工藤靜香只准她接模特兒及廣告工作，不准她接有關演藝工作，一切以學業為先﹗今年初，光希進軍電影圈，演出恐怖電影《牛首村》一人分飾兩角﹗比當年老竇木村拓哉當年登大銀幕年齡還年輕兩歲﹗
身為國民永遠偶像的木村拓哉，與工藤靜香由拍拖到結拖生女都好低調，向來非常重視個人私隱，更從不公開合照放閃，居家日常都只會貼自己個人照，但偏偏細女林村光希及大女林村心美先後入娛圈，從此在其兩女的社交網中可見到木村家居環境，甚至是從未曝光的一家四口家庭照﹗
木村光希造型過老 網民：根本木村拓哉扮女人！
木村拓哉囡囡木村光希2018年以「最強星二代」稱號出道日本藝能界，之前木村光希在社交媒體上分享出席潮流品牌活動嘅造型照。網民睇完就話根本係木村拓哉扮女人，甚至講到佢係電影《少林足球》扮演阿梅嘅趙薇餅印！
木村光希造型顯老
身高一米七的木村光希，出席時裝活動時，當然要用上品牌服飾，但其中一套服裝加上妝容就被網民批評「慘不忍睹」，更加話佢睇落老咗20年。
公開木村光希私下增高秘訣
木村拓哉囡囡木村光希就以藝名Koki出道日本藝能界，除咗憑父母名聲而得到注目外，其170cm模特兒身型及標緻外表亦同樣令外界關注！16歲時嘅光希身高已有170cm，而木村拓哉早前就大爆阿女私底下嘅增高秘訣！
靠一招做到 原來學籃球員﹗
據知，木村拓哉身高係176cm，而太太工藤靜香則163cm，因此光希現時身高已經超越父母身高中位數。木村拓哉爆料指光希每晚都會蹬起腳尖，再用腳踭落地，不斷重複呢個動作，目的係要仿效籃球員刺激腳踭反射神經，而達至促進增高生長嘅效果！
細女木村光希強勢出道 木村拓哉幾擔心都要撐！
木村拓哉與工藤靜香結婚後，罕有提及家人，之前就首次喺訪問當中提及對光希出道嘅睇法！處處流露出父親嘅矛盾，既係擔心，又要支持⋯⋯
「我也只能在背後支持她」
當時嘅木村拓哉稱，出道廿幾年，到依家仲係日劇迷心中嘅永恆經典，就算已經結婚生女，都動搖唔到木村喺藝能界嘅地位。木村拓哉一直以嚟都好保護，同好錫兩個女！為咗栽培女兩個女學好外語同音樂，仲送兩個女去國際學校讀書。所以一直都唔想光希入行。之前木村在訪問之中話：「她想做的事，我也只能在背後支持她。我絕對不能『這樣做那樣做』地教育，但在她持續努力的這段時間，我會一直關注她。」處處流露出父愛！雖然木村冇將「反對」兩個字講出口，但係睇得出佢作為父親嘅擔憂。
2020年木村拓哉46歲生日
前年，光希罕有貼出父女合照，照片中兩人背著光擁抱，非常有愛，她用英文及日文留言，「Happy birthday Daddy ! I am the luckiest girl to have such a funky, funny and loving person as my dad. Love you so much!（生日快樂爸爸 ！ 我是最幸運的女孩，擁有像我父親這樣一個時尚、有趣和有愛心的人。 很愛很愛你！）」爸爸看到一定甜入心！
15歲木村光希登日本74家報紙頭版 內有乾坤、暗藏密碼
模特兒身分出道的星二代木村光希，登上日本全國74份報紙的頭版，據日媒披露，「日本新聞協會」邀請木村光希幫忙宣傳「報紙廣告日」，借助光希的魅力，呼籲日本民眾繼續支持紙媒。
廣告中所見，木村光希以素顏示人，而且內容簡潔，她在天藍色背景中，口中讀出位於廣告右上角的日文平假名。而每份報紙讀出的字都略有不同，如果把74間報社由日本北到南、東到西的位置拼起來，就會知道這個計劃的隱藏訊息：「我還不了解這個國家、這個世界的事！為了變強大，去了解吧！為了向前邁出一步，去了解吧！為了守護自由，用報紙閱讀新聞，揭開未來新的一頁。」
當時年紀只有15歲的木村光希，不但沒有胡亂揮霍知名度，反而參與了一個極具震撼又正義的廣告計劃，鼓勵國民多閱讀報紙，實在令人欣賞。
木村光希不以本名出道，反而以 Kōki 做為模特兒藝名。就係唔想靠父親母親嘅光環。
光希雖然得15歲，但係喺父母嘅培育下，音樂天份已經盡顯，彈琴作曲樣樣皆精，就讀東京嘅國際學校，識吹長笛、彈鋼琴，又識作曲，曾為媽媽工藤靜香及中島美嘉等歌手作曲。而家更精通日文、英文及法文，及正學西班牙文！
