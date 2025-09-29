木村拓哉細女震撼彈！22歲木村光希首度代言內衣品牌+罕有性感照曝光挑戰尺度！

木村拓哉22歲細女光希（Koki）出道以來形象百變，今日宣布成為意大利著名內衣品牌首位日本代言人！一系列從未曝光的性感宣傳照亦同步釋出，只見光希罕有地穿上內衣，徹底告別昔日少女形象，大膽挑戰性感尺度，瞬間引爆話題！