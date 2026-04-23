木村都係一個種族！盤點撞樣木村拓哉香港藝人 蔡思貝楊英偉仲有張繼聰
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今日ViuTV 十周年發布會上拋出震撼彈，成功取得富士電視台授權拍攝《悠長假期》香港版，並由MIRROR呂爵安飾演木村的角色，旋即引起不少討論，其實香港有唔少藝人都被指撞樣木村，以下為大家進行大 盤點！盤點「港版木村」藝人： 洪嘉豪、蔡思貝、張繼聰同埋佢都撞樣！
港版木村係楊英偉 ？！
其實香港都有多「港版木村」，上世紀1998年正版木村拓哉爆紅時，TVB處境劇《真情》中的楊英偉的角色就以「木川」命名，笑話講足卅年，十年前「毛記電視」的廣告片更邀請了楊英偉扮演「木村盤哉」
盤點撞樣木村
其實過去有好多香港藝人都被指同木村拓哉「撞樣」，包括洪嘉豪、蔡思貝、達哥爆機達，仲有張繼聰！
Deliveroo 邀A貨木村拍廣告
兩年前foodpanda與木村拓哉合作，邀請對方他成為麥當勞McGriddles楓糖班戟漢堡系列的廣告男主角。木村拓哉在廣告中大秀廣東話，這支宣傳短片一經推出便引起廣泛討論，本地另一外賣平台Deliveroo近日採取了一個有趣的策略，他們聘請了擅長模仿木村拓哉的日本諧星元木敦士來拍攝麥當勞的廣告。這支新廣告一經發布，立即在網上引起熱烈討論。相較於foodpanda高價聘請木村拓哉，Deliveroo則以低成本推出「A貨木村」，並以「獨家村」為口號來宣傳麥當勞的單人餐務服務，引起網民熱烈討論。
元木敦士 專業模仿木村拓哉諧星
元木敦士是一位專業模仿木村拓哉的諧星，已有20年的職業生涯。他因模仿木村拓哉在《HERO》、《GOOD LUCK！》等作品中的表現而在網絡上走紅。許多香港網民在看到廣告後，都對元木敦士與木村拓哉之間驚人的相似度表示讚嘆，他不僅在五官、表情和髮型上與木村極為相似，甚至連木村的標誌性服裝也能完美復刻。
網民大讚：好醒目！
2024年 Deliveroo 更在 Threads 上出 Post 分享廣告片，並配文「你冇睇錯，呢條片係袋鼠出嘅。」獲網民大讚 Marketing 出色，反應熱烈！
- 「好聰明，又慳錢過熊貓，得！」
- 「呢條仔我留意咗佢好耐，第一次喺IG見到真係以為係真嘅木村！袋鼠好嘢！」
- 「而家先知木村都係一個種族！」
- 「一睇就知唔係木村，不過段廣告拍得好過對家」
- 「今次真係想讚個marketing 好癲..」
同時，也有網民建議 Keeta 可以用港版木村來迎戰，非常爆笑。
圖片來源：FB@楊英偉 Samson Yeung、IG@moppun0523、YouTube@Deliveroo Hong Kong資料或影片來源：原文刊於新假期