木村都係一個種族！盤點撞樣木村拓哉香港藝人 蔡思貝楊英偉仲有張繼聰

今日ViuTV 十周年發布會上拋出震撼彈，成功取得富士電視台授權拍攝《悠長假期》香港版，並由MIRROR呂爵安飾演木村的角色，旋即引起不少討論，其實香港有唔少藝人都被指撞樣木村，以下為大家進行大 盤點！盤點「港版木村」藝人： 洪嘉豪、蔡思貝、張繼聰同埋佢都撞樣！