本周快閃人口｜小迪親揭由女團轉做啦啦隊內幕 即場大教跳「炸裂ViuTV舞」

ViuTV節目《本周快閃人口》最新一集就有台灣職棒啦啦隊成員小迪教授Hailey和Leo啦啦隊舞步，其中更親揭由女團轉做啦啦隊得內幕！

小迪親揭轉做啦啦隊內幕

小迪在訪問中詳細解釋為何會從女團成員轉型做啦啦隊員，她坦言「時間和年紀都差不多，經歷的事都已經達成了所有的夢想，就覺得啦啦隊好像可以試很多不同的工作」。這番真心話讓不少網民大讚她的勇氣，紛紛留言「轉型需要很大勇氣」「小迪好有想法」。她更透露啦啦隊徵選過程相當嚴格，除了要交跳舞影片和面試外，還會被問及對球隊的認識和棒球知識，甚至可能要背誦球員號碼和姓名。

啦啦隊員職業秘辛大公開 背對球場也要保持專業

小迪更深入分享啦啦隊員的職業秘辛，原來她們在跳舞時需要背對球場，只能透過觀察球迷反應來判斷賽況。她表示「跳舞的時候會一邊跳一邊聽，或者看球迷的反應，因為會看到球迷的表情，還有他們的聲音會起伏」。最考驗專業精神的是，即使球隊輸球、球迷情緒低落甚至哭泣，啦啦隊員也必須保持開心情緒繼續表演，「不能突然下台安慰他們，可能也要有些表情或者口形告訴他們沒事的，我們下次再加油」。

炸裂ViuTV口號震撼登場

小迪教授啦啦隊舞步時，竟然大膽提議將經典的「炸裂」口號改成「炸裂ViuTV」，這個創意想法讓Hailey和Leo都感到震驚。Hailey更直言「炸裂ViuTV？咁大膽？我都唔敢開口」，顯示出對這個改編版本的驚訝。小迪解釋這首「炸裂」是由師姐峮峮帶紅的世界名曲，並即場示範完整的舞步動作，包括「上下上上，上下上」的手部動作配合。整個教學過程充滿歡樂，三人的互動自然有趣。

網民熱烈回應節目內容 大讚小迪正面能量

節目播出後，網民紛紛在社交平台分享觀後感，大部分都對小迪的正面能量和專業態度表示讚賞。有網民留言「小迪真係好有感染力」「睇完都想去做啦啦隊」「佢哋三個好有化學作用」。亦有人對啦啦隊這個職業有了全新認識，「原來啦啦隊咁專業」「背對球場都要跳舞真係唔容易」。整體而言，這集《本周快閃人口》成功讓觀眾了解啦啦隊員的真實工作狀況，同時帶來滿滿歡樂。

本周快閃人口 小迪 小迪今集接受Hailey和Leo的訪問。（圖片來源：ViuTV）
本周快閃人口 小迪 小迪分享啦啦隊員職業秘辛的訪問片段（圖片來源：ViuTV）
本周快閃人口 小迪 （圖片來源：ViuTV）
本周快閃人口 小迪 小迪在《本周快閃人口》中教授Hailey和Leo啦啦隊舞步（圖片來源：ViuTV）
本周快閃人口 小迪 非常落力！（圖片來源：ViuTV）
本周快閃人口 小迪 （圖片來源：ViuTV）
本周快閃人口 小迪 最後更同Leo合照。（圖片來源：ViuTV）
本周快閃人口 小迪 （圖片來源：IG@diccc0213）
本周快閃人口 小迪 （圖片來源：IG@diccc0213）
本周快閃人口 小迪 （圖片來源：IG@diccc0213）
本周快閃人口 小迪 （圖片來源：IG@diccc0213）
