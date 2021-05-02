疑「朱凌凌」不雅沖涼影片自拍外洩報警求助 盤點吳偉豪近年纏身緋聞

22歲TVB藝員吳偉豪憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「朱凌凌」成功入屋，近日網上瘋傳一條約12秒的不雅影片，片中男子全身赤裸，邊沖涼邊自拍，有網民指片中人的樣貌疑似吳偉豪，事件不但惹來熱議，無綫高層樂易玲更回覆傳媒表示吳偉豪「已報警求助」，其實這位男藝人近兩年緋聞不斷，本來大好上位機會，似乎將會變得好崎嶇⋯⋯

文：東方新地 | 圖片來源：網上影片截圖、吳偉豪IG