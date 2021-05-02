疑「朱凌凌」不雅沖涼影片自拍外洩報警求助 盤點吳偉豪近年纏身緋聞
文：東方新地 | 圖片來源：網上影片截圖、吳偉豪IG
疑似吳偉豪12秒沖涼影片 網上瘋傳
22歲TVB藝員吳偉豪憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「朱凌凌」為人認識，人氣不比「金城安」周嘉洛輸蝕，不過5月1日開始網上討論區瘋傳一條不雅影片，短片長12秒片中男子全身赤裸，邊沖涼邊自拍，而且有所動作，眼利的網民憑影片中男子笑起來的酒窩、胸肌以及胸口上的癦位置等線索，認為片中人疑似是吳偉豪。
樂易玲指吳偉豪已報警求助
有消息指出吳偉豪同家人就此事報警求助，而早前無綫高層樂易玲接受傳媒查詢時提及指出：「公司同事已經帶佢（吳偉豪）同佢家人到警署報了案，警方已經在跟進追查。」事發後唔少網民都在他IG上提問，更有網民在他IG貼文下留言直說：「朱凌凌，你咁xx嘅」，直至當日下午該留言已經被刪除，但網民依然在各大社交平台熱烈討論此事，並進行深入解剖，網民指：「係佢嚟喇，條眉，個鼻，連啲腹肌都一樣，連笑容都一樣」、「個樣似佢，但唔肯定係咪同一人」，甚至有女網民在當日留言指：「得咁XX，冇乜討論空間」，到底事實係點？還要留待本人出來回應。
吳偉豪入行6年緋聞不斷
吳偉豪在「朱凌凌」為人認識前，被受關注的卻是身邊緋聞，舊年被爆有位年長10歲的圈外女友在戀情曝光後立即斬纜，之後又傳出暗交《學是學非》26歲何泳芍(Honey)，兩人年紀亦相差4年。
去年因為去酒店Staycation被揭與大十年的金毛女友Charlotte發展姊弟戀，開心度完春宵麻煩事隨之而來，女友被爆膠樣真身事小，影響星途事大。
刻意淡化戀情禁女友接收工
吳偉豪正值事業起步之時，據知無綫本來亦準備重點力捧，知情者透露：「去年係Ricco(吳偉豪 )入行後第一次遇到大鑊嘢，本來形象健康等緊上位，喺疫情下都好受廣告客歡迎，公司亦諗住畀多啲機會，除咗《愛‧回家》之外，都想安排佢拍其他重頭劇，不過戀情曝光後高層即叫經理人傳話，叫佢低調處理，等件事沖淡啲至算。另外公司亦加強保安，講明唔係員工同正式申請嘅訪客，其他閒雜人等係禁止入內，Ricco知道事態嚴重，依家唔敢叫女友揸車入無綫接放工，要等都要遠離公司範圍，總之Ricco會更加小心，唔想戀情再成為話題。」為了前途都要聽話啦！要紅就要付出代價，點知又發生影片流出事件，今次到底係上位機會定係入雪櫃，真係要睇事情發展落去仲有冇更多影片流出先知⋯⋯
網民：可能佢唔想努力搵緊姨姨
對於吳偉豪惹上不雅片新聞，網民都不太驚訝，反而紛紛揣測影片流出的原因：