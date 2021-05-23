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朱凌凌吳偉豪潛水半個月重現《愛回家》剝光豬演出打格仔

東方新地 - 娛聞

22歲TVB藝員吳偉豪憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「朱凌凌」成功入屋，早前網上瘋傳一條約12秒的不雅影片，片中男子全身赤裸沖涼自拍，有指片中人的樣貌疑似吳偉豪，事件不但惹來熱議，無綫高層樂易玲更表示吳偉豪已報警求助並安排他停工。潛水半個月的朱凌凌，原來已復工，在《愛回家》中重演《天與地》的橋段……

文：東方新地 | 圖片來源：網上影片截圖、吳偉豪IG圖片、《愛回家》電視截圖

朱凌凌低調復工

朱凌凌吳偉豪受不雅片影響停工，事隔半個月原來已默默復工，日前張明偉在IG動態中分享拍攝外景的花絮中，已見到吳偉豪的身影，在5月22日播出的《愛‧回家之開心速遞》，朱凌凌再度登場。

朱凌凌停工半個月再現身《愛回家》，依然咁靚仔。
朱凌凌停工半個月再現身《愛回家》，依然咁靚仔。
唔見一排，朱凌凌演技都係咁浮誇。
唔見一排，朱凌凌演技都係咁浮誇。

抄《天與地》橋段上雪山遇險

劇情講述朱凌凌與金城安、阿壯一齊去西伯利亞搵傻強，四人一齊上雪山遇到雪崩，被困山上差點重演《天與地》的人食人情節，三人返港後性情大變惹起猜測，真相竟是金城安與朱凌凌為救阿壯，除衫互相取暖。

三人去完西伯利亞的雪山，惹來無限揣測。
三人去完西伯利亞的雪山，惹來無限揣測。
阿壯、朱凌凌與金城安突然性情大變，唔想提起在雪山的事，仲大唱《天與地》主題曲。
阿壯、朱凌凌與金城安突然性情大變，唔想提起在雪山的事，仲大唱《天與地》主題曲。

朱凌凌又要被打格

朱凌凌擁有一副健碩身材，唔介意騷Quali，今次被安排在鏡頭前剝光豬，卻全程有打格仔，冇睇頭囉！

朱凌凌與金城安為救已暈低的阿壯，在雪山除衫肉帛相見。
朱凌凌與金城安為救已暈低的阿壯，在雪山除衫肉帛相見。
之後他們再除去阿壯身上的衣服，三個男仔攬埋一嚿取暖。
之後他們再除去阿壯身上的衣服，三個男仔攬埋一嚿取暖。
拯救隊抵達，見到光豬三人組，除了恥笑還拍照留念。
拯救隊抵達，見到光豬三人組，除了恥笑還拍照留念。

《愛·回家》演員力撐吳偉豪無錯

吳偉豪不雅片段風波愈鬧愈熱，更有傳會被雪藏，朱凌凌更會被踢出《愛‧回家之開心速遞》劇組。早前《愛·回家》宣傳活動，已不見吳偉豪身影，劇組演員被問到如何看待此事件，全體表示力撐吳偉豪無做錯，開腔支持吳偉豪！

劉丹開聲力撐「朱凌凌」無做錯，指事件只是交友不慎所致，更反問年輕人一定做過，勸大家多鼓勵吳偉豪，讓他能夠早日回歸工作。
劉丹開聲力撐朱凌凌無做錯，指事件只是交友不慎所致，更反問年輕人一定做過，勸大家多鼓勵吳偉豪，讓他能夠早日回歸工作。
周嘉洛 愛回家 王祖藍 痞子殿下
周嘉洛表示希望觀眾給予他時間及空間，更指社會就不雅影片風波就隨便評論對吳偉豪並不公平，希望大家尊重他。

疑似吳偉豪12秒沖涼影片 網上瘋傳

22歲TVB藝員吳偉豪憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「朱凌凌」為人認識，人氣不比「金城安」周嘉洛輸蝕，不過5月1日開始網上討論區瘋傳一條不雅影片，短片長12秒片中男子全身赤裸，邊沖涼邊自拍，而且有所動作，眼利的網民憑影片中男子笑起來的酒窩、胸肌以及胸口上的癦位置等線索，認為片中人疑似是吳偉豪。

沖涼影片可以看到片中男子胸口的幾粒癦，成為線索。（圖片來源：網絡截圖）
沖涼影片可以看到片中男子胸口的幾粒癦，成為線索。（圖片來源：網絡截圖）
男子的五官表情清晰可見，表情曖昩⋯⋯（圖片來源：網絡截圖）
男子的五官表情清晰可見，表情曖昩⋯⋯（圖片來源：網絡截圖）
片尾仲有一個滿足的笑容⋯⋯（圖片來源：網絡截圖）
片尾仲有一個滿足的笑容⋯⋯（圖片來源：網絡截圖）

樂易玲指吳偉豪已報警求助

有消息指出吳偉豪同家人就此事報警求助，而早前無綫高層樂易玲接受傳媒查詢時提及指出：「公司同事已經帶佢（吳偉豪）同佢家人到警署報了案，警方已經在跟進追查。」事發後唔少網民都在他IG上提問，更有網民在他IG貼文下留言直說：「朱凌凌，你咁xx嘅」，直至當日下午該留言已經被刪除，但網民依然在各大社交平台熱烈討論此事，並進行深入解剖，網民指：「係佢嚟喇，條眉，個鼻，連啲腹肌都一樣，連笑容都一樣」、「個樣似佢，但唔肯定係咪同一人」，甚至有女網民在當日留言指：「得咁XX，冇乜討論空間」，到底事實係點？還要留待本人出來回應。

吳偉豪形象健康身形健碩，IG 上不時發放戶外活動照片。
吳偉豪形象健康身形健碩，IG 上不時發放戶外活動照片。
早年在峇里旅遊，吳偉豪在瀑布前留影，大展健美身材。
早年在峇里旅遊，吳偉豪在瀑布前留影，大展健美身材。
吳偉豪熱愛自拍。
吳偉豪熱愛自拍。

吳偉豪入行6年緋聞不斷

吳偉豪在朱凌凌為人認識前，被受關注的卻是身邊緋聞，去年被爆有位年長10歲的圈外女友在戀情曝光後立即斬纜，之後又傳出暗交《學是學非》26歲何泳芍(Honey)，兩人年紀亦相差4年。

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朱凌凌被傳媾掂現年26歲、憑《學是學非》彈起的「美人魚港姐」Honey何泳芍，Honey曾在社交網po摸狗行山照，狗狗正是朱凌凌的愛犬，令二人關係洩密。不過吳偉豪在IG否認戀情，更指拖狗行山相是一年前﹗

去年因為去酒店Staycation被揭與大十年的金毛女友Charlotte發展姊弟戀，開心度完春宵麻煩事隨之而來，女友被爆膠樣真身事小，影響星途事大。

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早前吳偉豪受酒店之邀去Staycation，把多張瞓床型仔照放上社交網，即被踢爆當日原來與大十年的金毛女友Charlotte同行，女友把遮了吳偉豪樣的合照放上社交網，男方的打扮與吳偉豪完全脗合，百密一疏令姊弟戀情見光。
正在上位中的吳偉豪被爆帶埋金毛女友Charlotte去酒店 Staycation，事後他焗住認愛，不過未肯透露女友身份。
正在上位中的吳偉豪被爆帶埋金毛女友Charlotte去酒店 Staycation，事後他焗住認愛，不過未肯透露女友身份。
吳偉豪與 Charlotte的戀情被踢爆後，女主角即被起底指年約32歲，其 IG內有不少性感照，當中不乏三點式及內衣褲床照，全部都化極濃妝，好似戴了面具一樣，超現實。
吳偉豪與 Charlotte的戀情被踢爆後，女主角即被起底指年約32歲，其 IG內有不少性感照，當中不乏三點式及內衣褲床照，全部都化極濃妝，好似戴了面具一樣，超現實。

刻意淡化戀情禁女友接收工

吳偉豪正值事業起步之時，據知無綫本來亦準備重點力捧，知情者透露：「去年係Ricco(吳偉豪 )入行後第一次遇到大鑊嘢，本來形象健康等緊上位，喺疫情下都好受廣告客歡迎，公司亦諗住畀多啲機會，除咗《愛‧回家》之外，都想安排佢拍其他重頭劇，不過戀情曝光後高層即叫經理人傳話，叫佢低調處理，等件事沖淡啲至算。另外公司亦加強保安，講明唔係員工同正式申請嘅訪客，其他閒雜人等係禁止入內，Ricco知道事態嚴重，依家唔敢叫女友揸車入無綫接放工，要等都要遠離公司範圍，總之Ricco會更加小心，唔想戀情再成為話題。」為了前途都要聽話啦！要紅就要付出代價，點知又發生影片流出事件，今次到底係上位機會定係入雪櫃，真係要睇事情發展落去仲有冇更多影片流出先知⋯⋯

有指吳偉豪女友 Charlotte為人盯人，親自做司機管接送，本刊記者曾目擊她的車由電視城內駛出，又長時間泊在電視城外等吳偉豪放工。
有指吳偉豪女友 Charlotte為人盯人，親自做司機管接送，本刊記者曾目擊她的車由電視城內駛出，又長時間泊在電視城外等吳偉豪放工。

網民：可能佢唔想努力搵緊姨姨

對於吳偉豪惹上不雅片新聞，網民都不太驚訝，反而紛紛揣測影片流出的原因：

有網絡神探認為佢係「搵緊姨姨」。
有網絡神探認為佢係「搵緊姨姨」。
有看過影片的網民表示片尾的笑容不止於「一般沖涼」。
有看過影片的網民表示片尾的笑容不止於「一般沖涼」。
有網友推測是被朋友出賣，認為事主都唔想show off。
有網友推測是被朋友出賣，認為事主都唔想show off。

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