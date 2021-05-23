朱凌凌吳偉豪潛水半個月重現《愛回家》剝光豬演出打格仔

22歲TVB藝員吳偉豪憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「朱凌凌」成功入屋，早前網上瘋傳一條約12秒的不雅影片，片中男子全身赤裸沖涼自拍，有指片中人的樣貌疑似吳偉豪，事件不但惹來熱議，無綫高層樂易玲更表示吳偉豪已報警求助並安排他停工。潛水半個月的朱凌凌，原來已復工，在《愛回家》中重演《天與地》的橋段……

文：東方新地 | 圖片來源：網上影片截圖、吳偉豪IG圖片、《愛回家》電視截圖