朱凌凌潛水後首度公開露面 承認係沖涼片主角 硬撐回應被指size細

憑無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》「朱凌凌」一角成功入屋的吳偉豪，今年5月捲入沖涼片風波，潛水個幾月終於首度作公開露面，出席在電視城舉行的宣傳活動，朱凌凌接受傳媒訪問時，直認自己是片中主角，對於外界談論他的身體部位的size完全不上心，不過事件已報警處理，所以不作公開談論。

撰文：東方新地 圖片：吳偉豪IG圖片、無綫娛樂新聞台影片截圖、網上影片截圖《愛回家》電視截圖