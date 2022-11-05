下流上車族 | 45歲朱凱婷演活八婆表妹獲好評 學霸港姐做司儀瓣瓣掂
朱凱婷演活八婆表妹角色
朱凱婷在《下流上車族》中飾演江美儀的表妹，一向形象正經的她，今次在劇中飾演八卦多事，經常煽風點火之餘又嘴賤的角色。不少觀眾都表示對於朱凱婷願意拋下出道後所建立的正經形象感到驚訝，而且能夠將八婆角色演得如此自然，大讚她演技出色！
港姐入行成無綫御用主持
朱凱婷在2001年參選香港小姐，並且勇奪港姐季軍和國際慈善小姐，同屆港姐為楊思琦和楊卓娜等人。入行後的朱凱婷憑著大方得體的外表和口才，成為無綫不少節目的御用司儀主持之一。無論在新年賀歲、煙花匯演或者升旗儀式等大型節目中，都經常能夠看到朱凱婷的蹤影。朱凱婷更成為《東張西望》的長駐主持超過十年，令她的正經專業的形象更加深入民心。
下嫁飛機師老公超幸福
朱凱婷在現實生活中亦過著非常幸福快樂的家庭生活。朱凱婷在2010年與飛機師男友結婚，次年誕下愛女，一家三口不但經常齊齊出門，結婚12年的兩公婆依然甜蜜，常在社交平台上大曬恩愛。而且，朱凱婷出名是圈中的好媽媽之一，為了與女兒培養更親密的感情，朱凱婷曾透露自己會與女兒一起參加親子音樂班，上堂的時候非常投入，名副其實的24孝媽媽。
45歲依然Keep得好好
現年已經45歲的朱凱婷，因為在擔任節目司儀的時候經常穿得密密實實，令不少觀眾都不知道原來她身形保養的非常好。朱凱婷經常在社交平台大曬美好身形，腰間完全零贅肉，不少網民都紛紛留言表示羨慕！
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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