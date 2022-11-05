下流上車族 | 45歲朱凱婷演活八婆表妹獲好評 學霸港姐做司儀瓣瓣掂

TVB台慶劇《下流上車族》播出後收視高企，除了題材夠貼地之餘，一眾好戲之人令觀眾們更加入戲。除了劇中主角好戲之外，配角之一的朱凱婷亦獲網民大讚，朱凱婷成功拋開一向正經的形象，演活劇中八婆表妹的角色，給不少觀眾眼前一亮的感覺。