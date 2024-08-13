朱凱婷感慨做足5屆奧運主持 網民1關鍵直指難勝任「一線主持」原因
朱凱婷發文感慨做足5屆奧運
朱凱婷日前在社交平台發文告別今屆奧運，並在文中感慨回顧自己由2008年起已連續擔任5屆奧運主持： 「這幾天翻睇舊嘅工作照，真係有莫名其妙嘅感動！時間過得太快，今屆已經係自己第五屆主持奧運， 鍾Sir更加係第九屆！」朱凱婷更貼出多張於歷屆奧運時所拍下的照片，當中有不少都是與國家隊成員的合照，更有郭晶晶於2008年北京奧運摘下「3米彈板」和「雙人3米彈板」金牌後的合照，亦是郭晶晶跳水生涯參加最後一屆的奧運，十分有紀念價值！
網民指出1關鍵難勝任「一線主持」
朱凱婷向來都被讚口才出眾，並經常於不同的活動中擔任主持，是TVB的熱門主持人之一。不過就有網民指出朱凱婷多年來一直無法出任「一線主持」的關鍵：「表面學歷高，口才了得，自信心爆棚，但睇落佢做主持，就會發現佢欠缺智慧，情況就如方健儀一樣」「應是一線中的一線司儀，可惜某些一線死也不下線，常以培育下一代為由霸住主要節目位置。」
下流上車族 | 45歲朱凱婷演活八婆表妹獲好評 學霸港姐做司儀瓣瓣掂
TVB台慶劇《下流上車族》播出後收視高企，除了題材夠貼地之餘，一眾好戲之人令觀眾們更加入戲。除了劇中主角好戲之外，配角之一的朱凱婷亦獲網民大讚，朱凱婷成功拋開一向正經的形象，演活劇中八婆表妹的角色，給不少觀眾眼前一亮的感覺。
朱凱婷演活八婆表妹角色
朱凱婷在《下流上車族》中飾演江美儀的表妹，一向形象正經的她，今次在劇中飾演八卦多事，經常煽風點火之餘又嘴賤的角色。不少觀眾都表示對於朱凱婷願意拋下出道後所建立的正經形象感到驚訝，而且能夠將八婆角色演得如此自然，大讚她演技出色！
港姐入行成無綫御用主持
朱凱婷在2001年參選香港小姐，並且勇奪港姐季軍和國際慈善小姐，同屆港姐為楊思琦和楊卓娜等人。入行後的朱凱婷憑著大方得體的外表和口才，成為無綫不少節目的御用司儀主持之一。無論在新年賀歲、煙花匯演或者升旗儀式等大型節目中，都經常能夠看到朱凱婷的蹤影。朱凱婷更成為《東張西望》的長駐主持超過十年，令她的正經專業的形象更加深入民心。
下嫁飛機師老公超幸福
朱凱婷在現實生活中亦過著非常幸福快樂的家庭生活。朱凱婷在2010年與飛機師男友結婚，次年誕下愛女，一家三口不但經常齊齊出門，結婚12年的兩公婆依然甜蜜，常在社交平台上大曬恩愛。而且，朱凱婷出名是圈中的好媽媽之一，為了與女兒培養更親密的感情，朱凱婷曾透露自己會與女兒一起參加親子音樂班，上堂的時候非常投入，名副其實的24孝媽媽。
45歲依然Keep得好好
現年已經45歲的朱凱婷，因為在擔任節目司儀的時候經常穿得密密實實，令不少觀眾都不知道原來她身形保養的非常好。朱凱婷經常在社交平台大曬美好身形，腰間完全零贅肉，不少網民都紛紛留言表示羨慕！