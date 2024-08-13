朱凱婷感慨做足5屆奧運主持 網民1關鍵直指難勝任「一線主持」原因

巴黎奧運日前已經舉行閉幕禮，為今屆奧運畫上完美的句號。而46歲的朱凱婷作為今屆奧運直播的主持人之一，亦在社交平台感慨發文。做足5屆奧運的朱凱婷被唔少網民大讚做得十分出色，不過就有網民指出1個關鍵，更直言係朱凱婷難勝任「一線主持」的原因……

