35歲朱千雪重返母校中大做講師 任教科目網上瘋傳
朱千雪三線發展 回中大教書超驚喜
美貌與智慧並重的朱千雪，近年完成了法律博士課程後，便加入律師行成為大律師，去年起更開始兼任 HKU SPACE LAW 法律行政人員高級文憑的講師。有指身兼多職的朱千雪，將會在下學期開始為母校中文大學的新聞與傳播學院的選修科目「公共關係專題」擔任導師，令學生們感到非常驚喜。朱千雪坦言畢業後曾有教授邀請自己教書，但奈何當時要即刻讀Law，又要實習，沒時間教書。她表示感激學校幾年來一直等自己，今年終於找到一個適合自己的課程，所以想以自己的法律背景，去為學生構思此新課程。
自讚時間管理得好 老公冇詐形
公務繁忙的朱千雪，早前在接受傳媒訪問時，笑指自己時間管理方面做得唔錯，老公都冇詐形自己咁忙。朱千雪又指以前拍劇拍到冇覺瞓，但現在邊做大律師，邊抽時間教書同做藝人，做三份工作都有時間食飯和睡覺，所以認為時間是自己控制，只要想做就一定會抽時間去做。
朱千雪轉行做大律師升格做師傅
除了重回中大教書之外，朱千雪轉行做大律師之後，再升格做師傅，教導多位實習大律師。早前就有徒弟在社交平台大曬與師傅朱千雪的合照，從照片中可見朱千雪身穿簡單直條西裝，清淡妝容更顯氣質。徒弟亦有發長文分享朱千雪日常工作點滴，笑指朱千雪「很愛吃蔬菜，好健康」，而且「吃飯不浪費」。
徒弟爆朱千雪半工讀 兩年冇外出食飯
徒弟提到朱千雪在TVB工作期間半工讀JD法律博士考試，甚至兩年都沒有外出吃飯或看電影。徒弟指出不少沒有全職工作的人，也需要3年時間修讀JD學位，但朱千雪在兩年來「為了不浪費時間，每天的工作和學習拍的滿滿」，值得大家學習。
朱千雪成民選港姐冠軍
朱千雪小時候舉家移民加拿大，大學畢業後獨自回流不久後便參選《2012年度香港小姐競選》，更成為大熱佳麗之一。雖然最後飲恨只得季軍，但她卻成為這屆一人一票投票選出的「民選冠軍」，更受到網友們的喜愛。
朱千雪出道即獲力棒
加入TVB後朱千雪便獲得不少工作機會，包括擔任主持及首次演出電視劇《On Call 36小時II》，更投身電影界演出她的首部電影作品。2016年她更憑著奇幻劇《EU超時任務》而受到網友稱讚，她和王浩信更於當年的《萬千星輝頒獎典禮2016》中獲得「最受歡迎劇集搭檔」獎。
朱千雪當紅期毅然進修
雖然朱千雪憑著《EU超時任務》成功走紅，但她為了一圓律師夢而選擇在這段時間向TVB請假進修一年，更於2016年獲香港中文大學頒發的企業傳播社會科學系碩士學位，同年更入讀城市大學法律博士學位，名副其實的集美貌與智慧於一身。畢業後朱千雪成功到律師樓實習，2020年更獲律師樓聘請成為旗下註冊大律師。
與青梅竹馬老公相戀多年
朱千雪在2019年宣布和自小認識的青梅竹馬吳崑倫（Justin）結婚，兩人自嬰兒時期便認識的緣份更被網友稱為「現實愛情劇」。原本在新加坡擔任顧問醫生的Justin，更是半個多世紀以來的祺棧茶行太子爺。為陪老婆在港執業當律師，Justin由新加坡回流香港生活和工作，兩夫妻非常Sweet，不時公開放閃。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！