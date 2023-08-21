朱千雪轉行做大律師升格做師傅 淡妝近照仙氣逼人

2012年港姐季軍出身的35歲朱千雪，於2020年轉行成為大律師。轉行已經三年的她最近更升格做師傅，教導多位實習大律師。近日就有徒弟在社交平台大讚朱千雪工作態度好之餘，又貼地又夠Nice：「一個很偉大、讓我們很愛的女人。」