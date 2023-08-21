朱千雪轉行做大律師升格做師傅 淡妝近照仙氣逼人
朱千雪轉行做大律師升格做師傅
近日朱千雪徒弟在社交平台大曬與師傅朱千雪的合照，從照片中可見朱千雪身穿簡單直條西裝，清淡妝容更顯氣質。徒弟亦有發長文分享朱千雪日常工作點滴，笑指朱千雪「很愛吃蔬菜，好健康」，而且「吃飯不浪費」。
大讚朱千雪語言能力強 願意分享經歷
徒弟又大讚朱千雪語言能力強：「跟我們說話會有不少英語，但是見到客人真的可以做到全程中文，語言的控制好厲害。」此外，徒弟亦表示感激朱千雪會向大家分享很多自己的經歷去幫助大家，令朱千雪成為一眾實習生們的榜樣。
徒弟爆朱千雪半工讀 兩年冇外出食飯
徒弟亦提到朱千雪在TVB工作期間半工讀JD法律博士考試，甚至兩年都沒有外出吃飯或看電影。徒弟指出不少沒有全職工作的人，也需要3年時間修讀JD學位，但朱千雪在兩年來「為了不浪費時間，每天的工作和學習拍的滿滿」，值得大家學習。
朱千雪成民選港姐冠軍
朱千雪小時候舉家移民加拿大，大學畢業後獨自回流不久後便參選《2012年度香港小姐競選》，更成為大熱佳麗之一。雖然最後飲恨只得季軍，但她卻成為這屆一人一票投票選出的「民選冠軍」，更受到網友們的喜愛。
朱千雪出道即獲力棒
加入TVB後朱千雪便獲得不少工作機會，包括擔任主持及首次演出電視劇《On Call 36小時II》，更投身電影界演出她的首部電影作品。2016年她更憑著奇幻劇《EU超時任務》而受到網友稱讚，她和王浩信更於當年的《萬千星輝頒獎典禮2016》中獲得「最受歡迎劇集搭檔」獎。
朱千雪當紅期毅然進修
雖然朱千雪憑著《EU超時任務》成功走紅，但她為了一圓律師夢而選擇在這段時間向TVB請假進修一年，更於2016年獲香港中文大學頒發的企業傳播社會科學系碩士學位，同年更入讀城市大學法律博士學位，名副其實的集美貌與智慧於一身。畢業後朱千雪成功到律師樓實習，2020年更獲律師樓聘請成為旗下註冊大律師。
與青梅竹馬老公相戀多年
朱千雪在2019年宣布和自小認識的青梅竹馬吳崑倫（Justin）結婚，兩人自嬰兒時期便認識的緣份更被網友稱為「現實愛情劇」。原本在新加坡擔任顧問醫生的Justin，更是半個多世紀以來的祺棧茶行太子爺。為陪老婆在港執業當律師，Justin由新加坡回流香港生活和工作，兩夫妻非常Sweet，不時公開放閃。
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