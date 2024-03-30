朱千雪臨盤在即挺巨肚參加麥明詩婚禮 美貌勝同場歷屆港姐

麥明詩與盛勁為的婚禮盛事連場，從元朗「盛村」的傳統盆菜宴再轉戰西式婚禮，一連三場的慶典，非常有睇頭之餘現場更星光熠熠，除了邀請前男友林作的媽媽為焦點外，圈內圈外都相當多好朋友出席，包括昔日TVB同事朱千雪都有出席婚禮，昨日（3/29）朱千雪就在社交網分享了婚禮相片，麥明詩更隨即留言感謝對方的出席！