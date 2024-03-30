朱千雪臨盤在即挺巨肚參加麥明詩婚禮 美貌勝同場歷屆港姐
朱千雪臨盤在即挺巨肚參加麥明詩婚禮
現年35歲的朱千雪臨盤在即，挺著巨肚與老公吳昆倫（Justin）出席婚禮成為全場焦點，昨晚（3/29）朱千雪就在社交網分享婚禮的照片，她穿著貼身的橙色連身裙，令巨肚相當搶眼。她亦再次向麥明詩和盛勁為說聲恭喜，麥明詩亦在凌晨時分回應感謝對方出席，更稱呼對方同為法律界女神為「師姐」：「thank you, my dear 師姐 and source of inspiration」，陳凱琳亦有留言：「Everyone’s glowing」，另外更有不少人大讚朱千雪「面依然好瘦，靚媽」，更有網民猜測她應該是陀女，因為靚樣依然。
朱千雪今年1月宣布懷孕
朱千雪與老公吳昆倫（Justin）結婚已超過4年，在今年1月宣布懷孕，而被發現在去年12月出席馬國明與湯洛雯婚禮時，合照中她已刻意用花球遮肚，當時回應傳媒時說：「有好消息會公布」，不久後就在社交網宣布懷孕。
朱千雪自爆陀B犯孕婦最大禁忌 為1原因遲遲唔公開BB性別
朱千雪與圈外男友結婚多年，在踏入2024年1月1日，朱千雪突然在IG宣佈即將做媽媽。她早前（1/11）出席活動依然臉仔細細、非常精神，完全唔似已經陀B五個月。朱千雪在接受訪問時大爆陀B趣事，更指因犯下孕婦1大禁忌所以超驚青！
朱千雪為1原因唔公開BB性別
朱千雪今晚接受傳媒訪問時被問到BB的性別，不過朱千雪就非常口密，未有透露BB的性別，她解釋指：「遲啲就會講啦，因為爸爸媽媽仲係加拿大，所以我等埋佢哋返嚟先一次過話畀大家知。」朱千雪表示雖然懷孕初期稍有不適，但現階段都尚算精神，並且會等媽媽從加拿大回港後開始添置BB用品，媽媽亦會留下來陪月。
大讚老公超貼心 享受女皇級待遇
朱千雪表示懷孕期間感到非常幸福，身邊的親朋戚友都對自己好好，連去旅行都不讓自己親自拎行李。朱千雪更特別大讚老公貼心：「佢不嬲都好好嘅，但行得多嘅話就會就我。又或者佢會問我想食咩，都會話『你想食咩我即刻去買畀你啦！』都幾好，都幾幸福，哈哈。」當被問到老公有否幫朱千雪按摩時，朱千雪就笑指兩公婆都唔太識呢方面，所以在懷孕初期都特別小心，所以唔敢畀老公幫手按摩。
朱千雪陀B五個月 犯孕婦1大禁忌超驚青
身為新手孕婦的朱千雪坦言自己咩都唔識，在懷孕初期更曾經犯下孕婦1大禁忌，表示超驚青：「最驚啲人話呢啲做得，呢啲唔做得，問完先知道原來已經做咗幾個月，成日都會自己嚇自己。譬如嗰日有人叫我唔好用鉸剪，但我就話『吓，但我日日都有嘢unboxing喎，每日喺屋企就係到剪啲package喎』」。不過朱千雪就表示老公會從旁安慰自己，指「冇嘢唔好其實就係好事」，叫自己唔好咁擔心。
已感受到身材變化堅持繼續工作
雖然朱千雪已經懷孕五個月，但依然臉子尖尖、非常上鏡。不過朱千雪就指因為上班要穿西裝，所以已經開始感受到身材上的變化：「宜家啲西裝會開始由扣到鈕，變到扣唔到鈕；啲褲又由本身要扣皮帶到宜家唔洗，所以每個禮拜都會感受到。」雖然感受到身材上的變化，但朱千雪就沒有特別磅重，並表示無論幾重都好，最緊要係BB健康。此外，朱千雪指會堅持返律師樓同去大學教書，會到last minute先放產假，認真夠曬敬業！
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