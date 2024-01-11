朱千雪自爆陀B犯孕婦最大禁忌 為1原因遲遲唔公開BB性別

朱千雪與圈外男友結婚多年，在踏入2024年1月1日，朱千雪突然在IG宣佈即將做媽媽。她今晚出席（11日）活動依然臉仔細細、非常精神，完全唔似已經陀B五個月。朱千雪在接受訪問時大爆陀B趣事，更指因犯下孕婦1大禁忌所以超驚青！