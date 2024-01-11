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朱千雪自爆陀B犯孕婦最大禁忌 為1原因遲遲唔公開BB性別

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Keith

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朱千雪與圈外男友結婚多年，在踏入2024年1月1日，朱千雪突然在IG宣佈即將做媽媽。她今晚出席（11日）活動依然臉仔細細、非常精神，完全唔似已經陀B五個月。朱千雪在接受訪問時大爆陀B趣事，更指因犯下孕婦1大禁忌所以超驚青！

朱千雪 2024年元旦宣佈懷孕五個月的朱千雪，今晚腳踏斗零踭出席活動！
2024年元旦宣佈懷孕五個月的朱千雪，今晚腳踏斗零踭出席活動！（（圖片來源：大會提供）

朱千雪為1原因唔公開BB性別

朱千雪今晚接受傳媒訪問時被問到BB的性別，不過朱千雪就非常口密，未有透漏BB的性別，她解釋指：「遲啲就會講啦，因為爸爸媽媽仲係加拿大，所以我等埋佢哋返嚟先一次過話畀大家知。」朱千雪表示雖然懷孕初期稍有不適，但現階段都尚算精神，並且會等媽媽從加拿大回港後開始添置BB用品，媽媽亦會留下來陪月。

朱千雪 朱千雪指會等爸爸媽媽回港後才宣佈BB性別。
朱千雪指會等爸爸媽媽回港後才宣佈BB性別。（圖片來源：YouTube@Viu1 HK）

大讚老公超貼心 享受女皇級待遇

朱千雪表示懷孕期間感到非常幸福，身邊的親朋戚友都對自己好好，連去旅行都不讓自己親自拎行李。朱千雪更特別大讚老公貼心：「佢不嬲都好好嘅，但行得多嘅話就會就我。又或者佢會問我想食咩，都會話『你想食咩我即刻去買畀你啦！』都幾好，都幾幸福，哈哈。」當被問到老公有否幫朱千雪按摩時，朱千雪就笑指兩公婆都唔太識呢方面，所以在懷孕初期都特別小心，所以唔敢畀老公幫手按摩。

朱千雪 朱千雪與圈外老公結婚5年，一直非常恩愛。
朱千雪與圈外老公結婚5年，一直非常恩愛。（圖片來源：IG@tracytschu）

朱千雪陀B五個月 犯孕婦1大禁忌超驚青

身為新手孕婦的朱千雪坦言自己咩都唔識，在懷孕初期更曾經犯下孕婦1大禁忌，表示超驚青：「最驚啲人話呢啲做得，呢啲唔做得，問完先知道原來已經做咗幾個月，成日都會自己嚇自己。譬如嗰日有人叫我唔好用鉸剪，但我就話『吓，但我日日都有嘢unboxing喎，每日喺屋企就係到剪啲package喎』」。不過朱千雪就表示老公會從旁安慰自己，指「冇嘢唔好其實就係好事」，叫自己唔好咁擔心。

朱千雪 朱千雪大爆懷孕初期曾經犯下孕婦1大禁忌 - 用鉸剪！
朱千雪大爆懷孕初期曾經犯下孕婦1大禁忌 – 用鉸剪！（圖片來源：YouTube@Viu1 HK）

已感受到身材變化堅持繼續工作

雖然朱千雪已經懷孕五個月，但依然臉子尖尖、非常上鏡。不過朱千雪就指因為上班要穿西裝，所以已經開始感受到身材上的變化：「宜家啲西裝會開始由扣到鈕，變到扣唔到鈕；啲褲又由本身要扣皮帶到宜家唔洗，所以每個禮拜都會感受到。」雖然感受到身材上的變化，但朱千雪就沒有特別磅重，並表示無論幾重都好，最緊要係BB健康。此外，朱千雪指會堅持返律師樓同去大學教書，會到last minute先放產假，認真夠曬敬業！

朱千雪 朱千雪臉子尖尖，要側身先睇得出已經陀B五個月。
朱千雪臉子尖尖，要側身先睇得出已經陀B五個月。（圖片來源：IG@Viu1HK）
朱千雪 千雪BB指每個星期穿西裝時都感受到身材上的變化。
千雪BB指每個星期穿西裝時都感受到身材上的變化。（圖片來源：IG@tracytschu）

一齊睇足本訪問：

朱千雪大爆懷孕初期犯孕婦1大禁忌！

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圖片來源：IG@tracytschu、YouTube@Viu1 HK、IG@Viu1HK資料或影片來源：YouTube@Viu1 HK

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