朱千雪懷孕9個月狀態極佳出活動 自爆向陳凱琳取湊仔經
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35歲的前港姐季軍朱千雪（Tracy）近年雖然淡出娛樂圈，轉戰法律界成為執業大律師，但她的風采依然未減。去年她宣佈已經懷孕，令粉絲們都為她感到高興！
朱千雪懷孕9個月狀態極佳
近日，朱千雪在醫生老公吳昆倫（Justin）的陪同下，出席了麥明詩和盛勁為的婚禮，並再次現身於公開活動，展現了她懷孕期間的健康與美麗。她身穿白色上衣，妝容精緻，即使懷孕中，依然散發著迷人光彩，讓人不禁稱羨。
朱千雪已向陳凱琳取經
而在同一活動中，莊思敏也有出席。她早前在Instagram上分享了與朱千雪的合照，照片中的朱千雪狀態極佳，完全看不出有任何懷孕的疲態。朱千雪已經懷孕九個月，但她還有月底要參加一個活動，還不知道什麽時候要入院。她笑著說自己並不感到辛苦，還說在活動上向已經是三個孩子媽媽的陳凱琳請教經驗。她還收到了陳凱琳送的實用的嬰兒用品禮物，陳凱琳笑著告訴她在現階段好好休息，因為以後會越來越忙碌。
同場仲有兩大美女
莊思敏的Instagram合照中，除了有朱千雪，還有陳凱琳及宋熙年的身影。三位美女的同框，無疑是該活動中的一大亮點。而懷孕中的朱千雪，無論是氣質還是狀態，都顯得格外出眾，成為了眾人關注的焦點。
圖片來源：IG@jacquelinchng