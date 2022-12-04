朱千雪

34歲朱千雪暴瘦奪獎令人擔憂　但依然靚樣十足完勝唔少現役女藝人

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今年34歲的朱千雪近日出席無綫電視的長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮，有不少已服務多年的藝人出席活動，其中包括朱千雪、黃翠如、馬國明、洪永城等人，不過久未露的朱千雪則被網民指暴瘦、雙眼浮腫，疑似是因為大律師的工作太操勞。

朱千雪幕前領長期服務獎

朱千雪日前（30日）出席TVB舉辦的長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮，朱千雪由於太耐沒有現身幕前，成為焦點之一，當時鏡頭拍得她雙眼浮腫，外貌明顯比之前顯老一點，令人擔憂。朱千雪對上一次亮相幕前便已經是8月擔任陳凱琳監製兼主持的《Love Matters with Grace》的嘉賓，當時的朱千雪明艷照人，和現在相比的確明顯走樣。

朱千雪 朱千雪和湯洛雯一起接受長期服務暨傑出員工榮譽大獎金牌
朱千雪和湯洛雯一起接受長期服務暨傑出員工榮譽大獎金牌（圖片來源：[email protected] (official)）
朱千雪 不少網民看完訪問片段後大嘆朱千雪變殘
不少網民看完訪問片段後大嘆朱千雪變殘（圖片來源：[email protected] (official)）

網友擔心身體狀況

雖然千雪因工作太忙，令樣貌比起以前確實是「成熟」了不少，但是對比起很多現役女藝人也完勝不少，依舊清秀脫俗。有網友留言寫道：「要注意身體」、「靚過好多現役女藝人囉」、「依然仙氣滿滿」。

朱千雪 朱千雪除了暴瘦之外，還雙眼無神又浮腫、頸紋盡現。
朱千雪除了暴瘦之外，還雙眼無神又浮腫、頸紋盡現。（圖片來源：[email protected] (official)）
朱千雪 網民指朱千雪是否因為律師樓工作太忙碌而捱壞。
網民指朱千雪是否因為律師樓工作太忙碌而捱壞。（圖片來源：[email protected]

朱千雪坦言還有戲癮

婚後的朱千雪開始淡出娛樂圈，她又考到法律博士學位，成為大律師並負責民事及刑事訴訟。雖然她已成為大律師，但和無綫合約尚未結束。早前她接受其他傳媒訪問時則提到自己還希望拍劇：「見到啲角色、電視劇就會係到諗，如果係我、我會點做呢？」。

朱千雪 朱千雪接受其他傳媒訪問時提到自己還有戲癮
朱千雪接受其他傳媒訪問時提到自己還有戲癮（圖片來源：[email protected]
朱千雪 她又指自己看電視的時候會想像自己如何還在拍劇時會如何揣摩或者演出該角色
她又指自己看電視的時候會想像自己如何還在拍劇時會如何揣摩或者演出該角色（圖片來源：[email protected]

不過她出席另一個活動時則回應指因為有家庭和固定的工作，而拍劇的時間比較長，她笑言如果拍劇時間可以安排在星期一至五放工後或者星期六日，不需要通宵便會復出拍劇。當時一同出席活動的陳豪笑言要和高層反映。

朱千雪 朱千雪指希望拍攝時間可以在放工後進行，陳豪笑言要和高層反映。
朱千雪指希望拍攝時間可以在放工後進行，陳豪笑言要和高層反映。（圖片來源：[email protected]

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