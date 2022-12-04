34歲朱千雪暴瘦奪獎令人擔憂 但依然靚樣十足完勝唔少現役女藝人
朱千雪幕前領長期服務獎
朱千雪日前（30日）出席TVB舉辦的長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮，朱千雪由於太耐沒有現身幕前，成為焦點之一，當時鏡頭拍得她雙眼浮腫，外貌明顯比之前顯老一點，令人擔憂。朱千雪對上一次亮相幕前便已經是8月擔任陳凱琳監製兼主持的《Love Matters with Grace》的嘉賓，當時的朱千雪明艷照人，和現在相比的確明顯走樣。
網友擔心身體狀況
雖然千雪因工作太忙，令樣貌比起以前確實是「成熟」了不少，但是對比起很多現役女藝人也完勝不少，依舊清秀脫俗。有網友留言寫道：「要注意身體」、「靚過好多現役女藝人囉」、「依然仙氣滿滿」。
朱千雪坦言還有戲癮
婚後的朱千雪開始淡出娛樂圈，她又考到法律博士學位，成為大律師並負責民事及刑事訴訟。雖然她已成為大律師，但和無綫合約尚未結束。早前她接受其他傳媒訪問時則提到自己還希望拍劇：「見到啲角色、電視劇就會係到諗，如果係我、我會點做呢？」。
不過她出席另一個活動時則回應指因為有家庭和固定的工作，而拍劇的時間比較長，她笑言如果拍劇時間可以安排在星期一至五放工後或者星期六日，不需要通宵便會復出拍劇。當時一同出席活動的陳豪笑言要和高層反映。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
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聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
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