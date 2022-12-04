34歲朱千雪暴瘦奪獎令人擔憂　但依然靚樣十足完勝唔少現役女藝人

今年34歲的朱千雪近日出席無綫電視的長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮，有不少已服務多年的藝人出席活動，其中包括朱千雪、黃翠如、馬國明、洪永城等人，不過久未露的朱千雪則被網民指暴瘦、雙眼浮腫，疑似是因為大律師的工作太操勞。