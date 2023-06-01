朱千雪親揭直播現殘樣原因 一句話透露幾時重返TVB拍劇

34歲朱千雪近年淡出幕前，並自2020年開始轉行做大律師，近日她現身直播分享會，與學生們分享讀法律及工作實踐的心得，但卻被指直播時眼袋深重，驚現浮腫殘樣，日前她就在社交網上載了一張素顏照，揭露了自己出現攰爆殘樣的真正原因。