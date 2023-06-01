朱千雪親揭直播現殘樣原因 一句話透露幾時重返TVB拍劇
朱千雪 獲讚永遠18歲
朱千雪日前po出素顏扁嘴照，並寫上：「Tax season（稅季）」似乎正忙於報稅工作，引來不少網民大讚她逆齡生長，似足大學生：「穿越咗去大學年代 Final exam」、「你逆齡生長，好似17歲。」、「Forever 18th my gosh」等。
網民難忘朱千雪EU角色
由朱千雪主演的《EU超時任務》早前在深夜時段於翡翠台重播，有不少網民都難忘她在劇中的角色「Madam Ling」，紛紛留言提議她：「返到去四月一日可避過一劫」、「報稅會令你穿越多元宇宙，順便攞埋影后」、「渠頭幫到你」等等。
分享做法律工作心得
早前朱千雪以 HKU SPACE LAW 法律行政人員高級文憑講師兼大律師的身份，在網上直播分享會上，向學生們分享她讀法律及工作時的心得，她直言最初上到法庭，亦曾被法官鬧過，她說：「不過唔係好Harsh，始終面對唔同Case你都有強弱，有啲位你未必協助到個法庭as much as佢哋想，咁就唔係真係鬧，係提點囉！」
變身時間管理大師
朱千雪續解釋：「如果你唔畀人鬧得，就好難做到大狀，其實做咩工都有機會畀老闆鬧，呢個係小事，最緊要自己識處理。」她又提到當年因半工讀，讀書時間太短促，令她養成提早3星期完成手頭工作的習慣，成功搣甩「Deadline Fighter」這個陋習。
斬釘截鐵回答會否回娘家拍劇
現時朱千雪與TVB仍有合約在身，有網民就問到她會否有時間回娘家拍劇？她即耍手擰頭回答：「冇！」看來工作的確非常忙碌。此外她又被爆做講師時學生的出席率都超高，大家上課亦非常專心，幾乎近9成學生攞A，令朱千雪被笑畀分超「鬆手」。
朱千雪一度被批走樣 即以纖腰照反擊
現年34歲的朱千雪向來以甜美外表見稱，但月前出席TVB《無綫長期服務暨傑出員工榮譽大獎》頒獎典禮時，卻被網民指樣貌顯得憔悴，雙眼浮腫，引來網民熱議兼力批她走樣。不過其後朱千雪在個人社交平台貼出一系列的迪士尼美照，身穿牛仔長褲及深色毛衣的她大方露出小纖腰，間接反擊當日「走樣」的言論，照片獲網民激讚！
朱千雪成民選港姐冠軍
朱千雪小時候舉家移民加拿大，大學畢業後獨自回流不久後便參選《2012年度香港小姐競選》，更成為大熱佳麗之一。雖然最後飲恨只得季軍，但她卻成為這屆一人一票投票選出的「民選冠軍」，更受到網友們的喜愛。
朱千雪出道即獲力棒
加入TVB後朱千雪便獲得不少工作機會，包括擔任主持及首次演出電視劇《On Call 36小時II》，更投身電影界演出她的首部電影作品。2016年她更憑著奇幻劇《EU超時任務》而受到網友稱讚，她和王浩信更於當年的《萬千星輝頒獎典禮2016》中獲得「最受歡迎劇集搭檔」獎。
朱千雪當紅期毅然進修
雖然她憑著《EU超時任務》成功走紅，但她為了一圓律師夢而選擇在這段時間向TVB請假進修一年，更於2016年獲香港中文大學頒發的企業傳播社會科學系碩士學位，同年更入讀城市大學法律博士學位，名副其實的集美貌與智慧於一身。畢業後朱千雪成功到律師樓實習，2020年更獲律師樓聘請成為旗下註冊大律師。
與青梅竹馬老公相戀多年
朱千雪在2019年宣布和自小認識的青梅竹馬吳崑倫（Justin）結婚，兩人自嬰兒時期便認識的緣份更被網友稱為「現實愛情劇」。原本在新加坡擔任顧問醫生的Justin，更是半個多世紀以來的祺棧茶行太子爺。為陪老婆在港執業當律師，Justin由新加坡回流香港生活和工作，兩夫妻非常Sweet，不時公開放閃。
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