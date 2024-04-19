朱千雪被學生揭私下真面目 挺巨肚做4件事令人佩服 素顏教書樣曝光

35歲前港姐兼藝人朱千雪早年突然淡出演藝圈，並轉行成執業大律師。2019年與男友拉埋天窗的朱千雪今年宣布懷孕，現正懷孕八個月多的她還未停工，堅持挺著巨肚四出工作。而朱千雪不但在法律界有所建樹，她更回到了她母校香港中文大學擔任新聞與傳播學院的選修科目「公共關係專題」的講師，為眾多學生們傳授知識。