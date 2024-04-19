朱千雪被學生揭私下真面目 挺巨肚做4件事令人佩服 素顏教書樣曝光
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35歲前港姐兼藝人朱千雪早年突然淡出演藝圈，並轉行成執業大律師。2019年與男友拉埋天窗的朱千雪今年宣布懷孕，現正懷孕八個月多的她還未停工，堅持挺著巨肚四出工作。而朱千雪不但在法律界有所建樹，她更回到了她母校香港中文大學擔任新聞與傳播學院的選修科目「公共關係專題」的講師，為眾多學生們傳授知識。
中大學生爆朱千雪老師真面目
有學生在社交平台上分享了與朱千雪的合照，還發文感謝她的教導，期間還大爆她的真面目。該名學生表示，當第一次上她的課時，馬上感受到她的氣場既強大又嚴肅。這位學生對朱千雪充滿了感激之情，並發文表示：
「這就一個學期啦！感謝我最愛的老師，剛聽說朱千雪的時候還是個初中生，然後她演員轉型成為了律師，兜兜轉轉居然成為了我的老師，我真的好愛這個這麼優秀的女人！」
學生讚揚朱千雪專業態度
該名學生在帖文中對朱千雪的工作態度表示敬佩：
「一想到她又要拍攝又要備課又要上課又要上庭，而且這些事情還是懷著寶寶做的啊，如此的工作量讓我覺得她到底是不是有一天48個小時。上課的時候講的法律和公關也好認真好專業，每次問問題都是笑容燦爛的回我們，最後一課明明趕時間去meeting還跟我們全班一個個拍照，這段時間上她的課都是幸福的時光。」
朱千雪即將臨盆
朱千雪目前不僅是一名大律師和大學講師，她還即將迎來人生的新角色——成為人母。在不久前麥明詩與盛勁為的婚宴上，朱千雪以一襲橙色長裙亮相，風采依舊，並未因懷孕而失去光彩。網民們注意到她的鼻頭變大和肚子的輪廓，紛紛猜測她可能懷的是男寶寶。
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撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片、IG@tracytschu