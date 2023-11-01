42歲朱慧敏女兒提前出世 正面照曝光 大讚「小天使」發夢都識笑

現年42歲的前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）於2年前與心臟科專科醫生陳良貴（Jason）結婚後漸漸淡出娛樂圈，低調過着幸福人妻的生活。早前指朱慧敏挺着巨肚影全裸孕婦寫真！不過BB比預產期提早出世，朱慧敏今晨在社交平台貼出女兒的初生照片，畫面溫馨！