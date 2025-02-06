朱慧敏穿羊水後竟拖足7個鐘先入產房 仲要等埋老公做1件事超淡定
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現年43歲的前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）雖然係高齡產婦，但仍成功三年抱兩，目前正懷著第二胎BB，預產期在今年3月，近日她接受電台訪問，就自爆了她在2023年誕下大女SheRa時的趣事。
朱慧敏 穿羊水後仍抹地換床單
朱慧敏日前接受了商台節目《一圈圈》的訪問，提到第一次生B時的經歷，她笑指當日在朝早7點已發現自己穿羊水，但護士卻勸她放輕鬆，她笑言：「護士係外國人就輕鬆啲，感覺好chill冇乜事咁，問我有冇流血，我乜都冇，就叫我落公園行吓、睇啲開心搞笑嘢，總之relax啲。」由於地板和床舖全濕，因此她先是在家中抹地和換床單，並且吃過早餐和睇過搞笑片後，才施施然出門。
仲要等埋老公睇完症先入院
但出門後朱慧敏並冇立刻去醫院，而是先去搵老公，她的老公陳良貴（Jason）是一位心臟專科醫生，她笑言當時想給他一個驚喜，但結果卻出乎她意料：「我企佢office門口，佢呆咗問我做咩。我話我穿咗水，咁佢睇緊症，就叫我等多陣先，佢話因為佢要睇埋個病人，我就企門口等咗佢五分鐘，自已攞住個袋企office門口，好搞笑。」最後她直到下晝2點才入院，足足拖了7個小時。
靠頂燈反射睇住女兒出生
進入產房開刀分娩時，朱慧敏透過手術室的頂燈反射，見證了女兒出生的一刻，她感動說：「BB出世喊好正常，佢全程閉眼，抱到嚟我度時，我同佢講『BB happy birthday，歡迎嚟到呢個世界。我係你媽咪』，呢刻佢靜咗，然後睜開眼，人生第一個見到嘅就係我。」朱慧敏更表示自己一向好喜歡小朋友，希望把握時間生夠「三、四個」。
早已計劃生第二胎為女兒再添個伴
朱慧敏早前接受傳媒訪問，曾透露第二胎BB預產期是今年3月，更指在SheRa約8個月大的時候，就懷上第二胎，至於BB性別，就未有公開。朱慧敏指是計劃生育，生完第1個後，已經計劃在半年至1年內再懷孕，而且，43歲的她屬高齡產婦，能為女兒再添個伴，讓她感覺十分幸運。
撰文：東方新地圖片來源：IG@queeniechu422資料或影片來源：原文刊於新假期