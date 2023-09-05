42歲朱慧敏突然宣布懷孕 結婚2年終造人成功預料11月卸貨

現年42歲的前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）於2年前與心臟科專科醫生陳良貴（Jason）結婚後漸漸淡出娛樂圈，低調過着幸福人妻的生活。今日（5日）突然有報道指朱慧敏原來已懷孕8個月，近日她更挺着巨肚影全裸孕婦寫真，預計11月正式「卸貨」！