朱慧敏 懷孕

42歲朱慧敏突然宣布懷孕 結婚2年終造人成功預料11月卸貨

最新娛聞
東方新地

廣告

現年42歲的前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）於2年前與心臟科專科醫生陳良貴（Jason）結婚後漸漸淡出娛樂圈，低調過着幸福人妻的生活。今日（5日）突然有報道指朱慧敏原來已懷孕8個月，近日她更挺着巨肚影全裸孕婦寫真，預計11月正式「卸貨」！

朱慧敏 懷孕 朱慧敏去年2月與陳良貴醫生舉行註冊結婚儀式。
朱慧敏與陳良貴醫生於2021年註冊結婚。（圖片來源：IG@queeniechu422）

今年3月得知自己懷孕

據報道指，朱慧敏於今年3月已經得知自己懷孕，至今已經大肚8個月，早前更陀住BB與老公一同去瑞士旅行，之後為了留下美好回憶，到影樓影底一輯全裸孕照。本來朱慧敏並不打算公開，想等到BB出世才向外界宣布喜訊，不過因為肚變得愈來愈大，就連食飯時巨肚都會頂住枱，根本難以遮得住，所以決定大方公開懷孕消息，不過她卻並未公布BB是男還是女。

朱慧敏 懷孕 朱慧敏昨日4日）與老公直播分享健康資訊時，都仍然零孕味！
朱慧敏昨日（4日）與老公直播分享健康資訊時，都仍然零孕味！（圖片來源：FB@Queenie Chu 朱慧敏 ）

每日游水拉筋保持身形

朱慧敏接受傳媒訪問時分享陀B的感受，她表示懷孕的前5個月沒有做運動，只會在家中拉筋，懷孕5個月後做完檢查之後感覺更安樂和實在，因此開始做運動，每日游泳半小時，又會在水中拉筋，雖然現時體重比之前重了20至25磅左右，但亦成功維持到好身形，感覺既輕盈又靈活。

曾透露為了造人做出準備

朱慧敏曾經在活動上透露，與老公一樣非常喜歡小朋友，因此將生BB的計劃提前。她表示和老公一樣對於造人又有心又有力，但因為老公做醫生工作非常繁忙，因此為了造人要與他「度期」兼預約，終於今年造人成功，準備做新手父母。

朱慧敏 懷孕 朱慧敏與陳醫生疑似已同居試婚。
朱慧敏婚後淡出娛樂圈。（圖片來源：IG@queeniechu422）

朱慧敏 再披嫁衣

朱慧敏得好友Bob做媒覓得好歸宿，2021年2月與心臟科專科醫生陳良貴結婚，從此做幸福少奶奶，但原來受疫情影響，再加上陳醫生工作忙碌，去年的婚禮一切從簡，沒有做任何中式儀式，包括過大禮與上頭。為了讓朱慧敏有個完整的結婚回憶，陳醫生特別抽空補做，朱慧敏更開直播分享喜悅，笑言自己嫁多次。

朱慧敏 懷孕 朱慧敏與醫生老公陳良貴一齊做直播補做傳統結婚儀式，笑言事隔一年結多次婚。
朱慧敏與醫生老公陳良貴一齊做直播補做傳統結婚儀式，笑言事隔一年結多次婚。（圖片來源：Facebook@朱慧敏）
朱慧敏 懷孕 上頭時，朱慧敏已經眼有淚光。
上頭時，朱慧敏已經眼有淚光。（圖片來源：Facebook@朱慧敏）
朱慧敏 懷孕 陳醫生好體貼地餵朱慧敏食湯圓。
陳醫生好體貼地餵朱慧敏食湯圓。（圖片來源：Facebook@朱慧敏）

半小時掃金器

在直播中，朱慧敏表示今次好認真，補做過大禮、上頭及向長輩跪地斟茶的儀式，雖然陳醫生貴人事忙，但仍百忙中抽空與朱慧敏一齊去掃金器，朱慧敏笑言：「嗰日我哋得半個鐘，好似打劫金行咁！」之後二人由大妗姐幫忙上頭，接著朱慧敏介紹金器、穿上中式裙褂又互餵湯圓，甜到漏，高峰期有近3千粉絲一齊睇直播見證。

朱慧敏 懷孕 朱慧敏幸福晒老公送的龍鳳鈪。
朱慧敏幸福晒老公送的龍鳳鈪。（圖片來源：Facebook@朱慧敏）
朱慧敏 懷孕 仲有一條好重手的龍鳳頸鏈。
仲有一條好重手的龍鳳頸鏈。（圖片來源：Facebook@朱慧敏）

新娘哽咽

儀式結束後，朱慧敏與陳良貴坐定定傾偈講結婚一年的感受，期間朱慧敏幾度感動到哽咽及落淚，她表示非常欣賞老公是個很平實的人，為了救人日夜不停工作，幾乎每晚都做到晚上11點先返屋企，經常連飯都冇時間食，見他做完手術像虛脫一樣，朱慧敏表現得非常心痛。她非常感謝陳醫生對她的愛護，自己很節儉卻把最好的都留給她。

朱慧敏 懷孕 朱慧敏講到陳醫生早出晚歸，經常捱飯盒，工作非常辛勞，她愈講愈激動。
朱慧敏講到陳醫生早出晚歸，經常捱飯盒，工作非常辛勞，她愈講愈激動。（圖片來源：Facebook@朱慧敏）
朱慧敏 懷孕 朱慧敏話好多謝老公對她的好，真係感動到喊。
朱慧敏話好多謝老公對她的好，真係感動到喊。（圖片來源：Facebook@朱慧敏）

新郎流淚

二人在直播中互相向對方道謝，陳醫生更大讚朱慧敏是個很獨立的太太，從來不會過問他的工作，他說：「呢一年我好開心，因為工作關係唔多時間陪佢(朱慧敏)，佢日頭成日都自己一個人，要自己照顧自己，好多謝太太咁體諒。」

朱慧敏 懷孕 陳醫生亦好感謝朱慧敏的體諒，一時感觸流下男兒淚。
陳醫生亦好感謝朱慧敏的體諒，一時感觸流下男兒淚。（圖片來源：Facebook@朱慧敏）
朱慧敏 懷孕 二人承諾日後的日子會對彼此更好，白頭到老。
二人承諾日後的日子會對彼此更好，白頭到老。（圖片來源：Facebook@朱慧敏）

七仙羽曾準確預測！

原來七仙羽師傅早在10多年前，就已在專欄上預測了朱慧敏的幸福婚姻，最近有網民重提，師傅亦轉載了並分享想法，原來當年好多大師算她感情落空「嫁唔出」，唯獨七師傅批命時，指出其丈夫是「權威人士，仲會好愛錫佢」：

好多人以爲我突然爆紅，當然不是那麼簡單，羅馬不可能一天建築。
十多年前，我巳經在所有的媒體寫專欄，包括報紙丶雜誌，每日寫好多文章，那時我是yahoo人氣前十名。

那時的尃欄主要寫一些健康丶財經丶愛情丶算命…包括預測名星的運氣……多年後那些名星離婚丶分手丶有小三丶结婚…全部都驗證了我的預測百分百準確！！！

當中包括香港小姐朱慧敏🌷好多大師算她都不準，說她嫁不出丶說她….只有我一個算中她會嫁的好，必嫁權威人士。多年的驗證，事實真相就在眼前。當年我不認識她，現在我們成了好友。在此祝福她，演藝事業越來越好，婚姻幸福，家庭美滿🌷

朱慧敏 懷孕 七仙羽在社交媒體分享了二人的合照，原來當年寫專欄時二人並不相識，現今做了好朋友。
七仙羽在社交媒體分享了二人的合照，原來當年寫專欄時二人並不相識，如今做了好朋友。（圖片來源：IG@master_qi_xian_yu_）

朱慧敏情路多波折 七師傅預言30出頭多爛桃花

朱慧敏多年來情路波折，2005年24歲的朱慧敏曾跟梁榮忠爆出「車震事件」，結果男方與當時29歲女友鍾麗淇分手；2009年29歲的朱慧敏與台灣闊少Rick Chang拍拖，二人甜蜜兩年到訂婚階段，卻因戀情曝光不堪壓力而分手；2011年傳出與EO2成員Eddie「撻着」，2012年被周刊拍到與Eddie玩戀情正式曝光，可是在2015年籌備婚禮時，男方被爆偷食迷你裙長腿女郎，兩人於2019年正式分手。

記者翻查七師傅2010年在《香港商報》撰寫的專欄，原來也有提及朱慧敏的八字「金多，喜水木，忌土及金」，而她一直行水運，要到35歲後才開始行「官運」，屆時談婚論嫁，早就預言朱慧敏婚後運氣會比30出頭時更好！

朱慧敏 懷孕 七師傅2010年撰寫專欄時，當時30歲的朱慧敏與台灣闊少Rick Chang拍拖到訂婚階段，因為戀情曝咗光，最後因為壓力忍痛分手；到2012年被本刊拍到她與Eddie於南灣泳灘打水戰，戀情公開後不被看好，翻查2010年七師傅在《香港商報》撰寫的專欄，原來也有提及朱慧敏的八字要到35歲後才開始行「官運」，到時才會談婚論嫁，預言婚後運氣會比30出頭時更好！
七師傅2010年撰寫專欄時，指她35歲前一直行「水運」，運氣不錯但男女感情豐富，易有「爛桃花」；2012年被本刊拍到她與Eddie於南灣泳灘水戰，戀情公開後不被看好。（圖片來源：東方新地）
朱慧敏 懷孕 朱慧敏 冰室
朱慧敏曾與Eddie合資經營茶餐廳後，幾年前朱慧敏退股，雙方更於2019年正式分手，各自有發展，沒有再聯絡。（圖片來源：東方新地）

朱慧敏夫婿背景猛料曾為阿Bob通波仔

朱慧敏夫婿陳良貴是養和醫院心臟科專科醫生，同時也是香港大學內科學系名譽臨床助理教授，2018年9月曾為Bob（林盛斌）做過「通波仔」手術，當時在手術成功後，Bob曾在社交網公開為陳良貴醫生徵女友，更大讚陳醫生：「事業有成、有上進心，絕冇不良嗜好，成熟、穩重、工餘時間熱心公益，我係女人會主動溝佢，而個重點係⋯⋯佢單身。」

朱慧敏 懷孕 得知陳醫生和朱慧敏的婚訊後，Bob表示：「詳細內容你問番佢啦，不過真係好戥佢哋開心，衷心祝佢哋幸福快樂！」
得知陳醫生和朱慧敏的婚訊後，Bob表示：「詳細內容你問番佢啦，不過真係好戥佢哋開心，衷心祝佢哋幸福快樂！」（圖片來源：IG@bob_lamshingbun）
朱慧敏 懷孕 39歲朱慧敏秘嫁養和心臟科醫生 同居半山試婚 獲舊愛Eddie送祝福
（圖片來源：IG@bob_lamshingbun）

此後Bob前年8月曾在IG貼過「媒人」二字，並寫上：「都應該係我記錄中最快手嘅一次，星期日介紹，星期二佢哋一齊咗！以後條路就睇你哋，希望你哋幸福快樂。點解我咁鍾意做埋呢啲嘢？因為，見到身邊人開心，自己都會好開心。」唔知係咪講緊陳醫生同朱慧敏呢一對？

朱慧敏 懷孕 39歲朱慧敏秘嫁養和心臟科醫生 同居半山試婚 獲舊愛Eddie送祝福

朱慧敏 懷孕 39歲朱慧敏秘嫁養和心臟科醫生 同居半山試婚 獲舊愛Eddie送祝福

阿Bob是2人的媒人。（圖片來源：IG@bob_lamshingbun）

朱慧敏 04年港姐出身

朱慧敏曾獲得2004年度香港小姐競選亞軍兼「旅遊大使獎」，2005年代表香港參加國際小姐競選，獲得「友誼小姐」獎，之後因為第三者事件影響形象，2016年正式離開無綫，轉向內地發展。

朱慧敏 懷孕 39歲朱慧敏秘嫁養和心臟科名醫 同居半山試婚 獲舊愛Eddie送祝福
04年港姐的冠亞季軍分別是徐子珊、朱慧敏和符思思。（圖片來源：東方新地）
朱慧敏 懷孕 39歲朱慧敏秘嫁養和心臟科名醫 同居半山試婚 獲舊愛Eddie送祝福
04年獲得港姐亞軍兼「旅遊大使獎」後，朱慧敏翌年再代表香港參加國際小姐競選，獲得「友誼小姐」獎。（圖片來源：東方新地）
朱慧敏 懷孕 39歲朱慧敏秘嫁養和心臟科名醫 同居半山試婚 獲舊愛Eddie送祝福
04年只得23歲的朱慧敏樣靚身材正，但加入無綫後一直做閒角，少有擔正機會。（圖片來源：東方新地）

2012年至2015年《愛．回家》中，「最接近神的男人」馬壯（黎諾懿飾）和尹德如（朱慧敏飾）這一對可說是讓觀眾又愛又恨的一對，劇中甜蜜的互動和鬥嘴的戲碼看得觀眾津津有味，可惜不能大團圓結局，是最美的遺憾。

朱慧敏 懷孕 39歲朱慧敏秘嫁養和心臟科名醫 同居半山試婚 獲舊愛Eddie送祝福
《愛．回家》的「尹德如」可說是朱慧敏最多人認識的代表角色。（圖片來源：TVB）
朱慧敏 懷孕 39歲朱慧敏秘嫁養和心臟科名醫 同居半山試婚 獲舊愛Eddie送祝福
朱慧敏劇中和黎諾懿甜蜜鬥嘴的戲碼讓觀眾看得津津有味。（圖片來源：TVB）

疑介入賭王千金婚姻

何超鳳為賭王何鴻燊與藍瓊纓的二女，而何志堅則是香港馬圈大馬主何壽康之子，兩人於1993年9月成婚，育有兩個何鍶珩和何倩珩。兩人出席社交活動時總是表現得相當恩愛，乃名人界的模範夫妻。不過2017年兩人驚爆已離婚，何超鳳發聲明表示23年婚姻告一段落，而何志堅則否離婚係因為另結新歡，不過當時有報道指何志堅與前無綫藝人朱慧敏過從甚密。

朱慧敏 懷孕 39歲朱慧敏秘嫁養和心臟科名醫 同居半山試婚 獲舊愛Eddie送祝福
朱慧敏曾被指介入何超鳳與何志堅的婚姻。（圖片來源：東方新地）

認去過何志堅屋企

朱慧敏接受傳媒訪問時，坦承認識何志堅，並以對方英文名Simon稱呼對方。佢表示自己與何志堅有共同朋友，去過對方位於淺水灣的屋企幾次，不過每次都係成班朋友去食飯。另外朱慧敏又稱由於自己於飲食業有投資，同時亦有報讀工商管理課程，所以對投資及從商很有興趣，因此認識唔少從商的朋友。最後佢強調兩人唔係拍拖，只係正常的社交活動，毋須大驚小怪。

朱慧敏 懷孕 39歲朱慧敏秘嫁養和心臟科名醫 同居半山試婚 獲舊愛Eddie送祝福
朱慧敏承認去過何志堅屋企幾次，不過強調只是正常的社交活動。（圖片來源：東方新地）

被定型做「狐狸精」角色

不過朱慧敏經常在無綫的劇集中飾演不擇手段為求上位的「狐狸精」等角色，令她的第三者形象深入民心，例如在《刑事情報科》飾演情婦，《古靈精探》中飾演為求獨家新聞而勾引別人的卓琪，更有在車中激吻。甚至在《竊聽風雲》中飾演一個挑逗老闆的秘書林綺玲等。這些角色都是偏向「邪」和「姣」，甚有一種狐狸精的味道。

朱慧敏 懷孕 39歲朱慧敏秘嫁養和心臟科名醫 同居半山試婚 獲舊愛Eddie送祝福
朱慧敏曾多次為角色作性感演出。（圖片來源：TVB）
朱慧敏 懷孕 39歲朱慧敏秘嫁養和心臟科名醫 同居半山試婚 獲舊愛Eddie送祝福
在《古靈精探》咀過馬國明。（圖片來源：TVB）
朱慧敏 懷孕 39歲朱慧敏秘嫁養和心臟科名醫 同居半山試婚 獲舊愛Eddie送祝福
在電影《竊聽風雲》生擒上司李子雄。（圖片來源：TVB）

一直演狐狸精的角色，雖然有發揮但角色總被定型，朱慧敏最後心灰意冷離開TVB。

朱慧敏 懷孕 39歲朱慧敏秘嫁養和心臟科名醫 同居半山試婚 獲舊愛Eddie送祝福
在《天與地》曾肉搏陳豪。（圖片來源：TVB）
朱慧敏 懷孕 39歲朱慧敏秘嫁養和心臟科名醫 同居半山試婚 獲舊愛Eddie送祝福
有大膽床上戲。（圖片來源：TVB）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@queeniechu422、FB@Queenie Chu 朱慧敏 、IG@master_qi_xian_yu_、

讀者留言

熱門文章

 