朱慧敏現身ViuTV 大爆18年前「香港小姐」選美內幕：我有畀人批過踭

於2004年參選香港小姐並奪得亞軍的朱慧敏(Queenie），相隔18年後，作客ViuTV節目《MM730 – 娛論潮》時，被問及一眾花生友最想知議題「參選時曾經被批踭？」與娘家無綫已經無關係的朱慧敏，嫁咗個富貴心臟科醫生，變得大膽有自信，在節目中大爆： 「我係有畀人批過！」，仲自爆出國參加世界小姐比賽只獲「友誼小姐」獎，返港時大會接機「遲大到」，似有不被重視之感。