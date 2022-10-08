朱慧敏現身ViuTV 大爆18年前「香港小姐」選美內幕：我有畀人批過踭
朱慧敏大爆不為人知賽制
41歲的前港姐亞軍朱慧敏，現身ViuTV節目《MM730 – 娛論潮》，當日主題是「選美」，回復自由身的朱慧敏面對敏感話題，顯得無有怕，仲即場大爆當年參選港姐的內幕。朱慧敏透露香港小姐在面試時大會已對候選佳麗進行評分，而首輪、次輪面試更對整個比賽結果非常重要，反而決賽、準決賽的實際分數只佔總分一部分：「我係事後先知！所以之後參加世界小姐同國際小姐由頭到尾都表現得好啲，同理外國選美輕鬆好多，主要係玩多，因為所有佳麗喺自己家鄉都拎過獎，嚟到只係想交朋結友。」
大會接機「遲到」感不受專重
由於朱慧敏參加港姐時，已被訓練了3個多月，因此去到參加國際小姐時顯得份外輕鬆，一心以識朋友的心態去應戰，最後朱慧敏更奪得「友誼小姐」，當時有其他國家佳麗問朱慧敏返港時是否會有很多媒體或政府人員接機？因為外國佳麗回國時，會有大批政府人員和市民去接機，大家都認為朱慧敏得到國際認可獎項，絕對是為港爭光，但朱慧敏卻失望表示：「我記得當時好勁，有六十幾個佳麗投票畀我成為『友誼小姐』，但佢哋(負責接待她回港的人)嚟接機遲到呀！」
批踭攝位樣樣有
當主持人問及參選時曾否被人「批踭」時，朱慧敏說：「我係有畀人批過！」不過，她相信對方並非故意，還記得當時聽到保姆說「有記者、要影相」時，所有人就自動波叉腰擺pose，才會不小心撞到身邊的佳麗，提到攝位爭影相時，她表示：「我哋無名㗎，記者會叫Number影相，譬如我係1號，就會叫『1、3、5、7影相』，影影吓都唔知自己企邊好，好逼咁，所以我自己走返入後台，冇位嘛，你哋慢慢影啦！」朱慧敏坦言對當年要擠出1號笑容和要丁字腳企，現在仍記憶猶新。
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