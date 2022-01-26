朱慧敏嫁完再嫁 直播上頭儀式感動到喊 心痛醫生老公過度辛勞

朱慧敏（Queenie）去年2月標尾會，與曾為阿Bob做「通波仔」手術的養和醫院的心臟科專科醫生陳良貴註冊結婚，事隔一年，朱慧敏在社交網直播補辦中國傳統的上頭儀式，笑言自己再嫁一次，朱慧敏散發住幸福的氣息，不過講到過去一年睇住老公陳良貴為工作而奔波，她熱淚盈眶幾度哽咽。