39歲朱慧敏秘嫁養和心臟科醫生 七仙羽11年前準確預測！舊愛Eddie送祝福
文：東方新地｜圖：東方新地圖片庫、朱慧敏及林盛斌IG圖片
朱慧敏：好多謝大家嘅祝福
39歲的前港姐亞軍朱慧敏日前與42歲的心臟科專科醫生陳良貴入紙註冊結婚，在擬結婚通紙書上兩人填報的地址同樣位於半山司徒拔道，朱慧敏表示：「好多謝大家嘅祝福，陳醫生同我衷心祝福大家身體健康、生活美滿幸福快樂。好多謝大家一直以來對我嘅支持同愛護，衷心感謝大家。」
七仙羽11年前準確預測！
原來七仙羽師傅早在11年前，就已在專欄上預測了朱慧敏的幸福婚姻，最近有網民重提，師傅亦轉載了並分享想法，原來當年好多大師算她感情落空「嫁唔出」，唯獨七師傅批命時，指出其丈夫是「權威人士，仲會好愛錫佢」：
好多人以爲我突然爆紅，當然不是那麼簡單，羅馬不可能一天建築。
十多年前，我巳經在所有的媒體寫專欄，包括報紙丶雜誌，每日寫好多文章，那時我是yahoo人氣前十名。
那時的尃欄主要寫一些健康丶財經丶愛情丶算命…包括預測名星的運氣……多年後那些名星離婚丶分手丶有小三丶结婚…全部都驗證了我的預測百分百準確！！！
當中包括香港小姐朱慧敏🌷好多大師算她都不準，說她嫁不出丶說她….只有我一個算中她會嫁的好，必嫁權威人士。多年的驗證，事實真相就在眼前。當年我不認識她，現在我們成了好友。在此祝福她，演藝事業越來越好，婚姻幸福，家庭美滿🌷
朱慧敏夫婿背景猛料曾為阿Bob通波仔
朱慧敏夫婿陳良貴是養和醫院心臟科專科醫生，同時也是香港大學內科學系名譽臨床助理教授，2018年9月曾為Bob（林盛斌）做過「通波仔」手術，當時在手術成功後，Bob曾在社交網公開為陳良貴醫生徵女友，更大讚陳醫生：「事業有成、有上進心，絕冇不良嗜好，成熟、穩重、工餘時間熱心公益，我係女人會主動溝佢，而個重點係⋯⋯佢單身。」
此後Bob去年8月曾在IG貼過「媒人」二字，並寫上：「都應該係我記錄中最快手嘅一次，星期日介紹，星期二佢哋一齊咗！以後條路就睇你哋，希望你哋幸福快樂。點解我咁鍾意做埋呢啲嘢？因為，見到身邊人開心，自己都會好開心。」唔知係咪講緊陳醫生同朱慧敏呢一對？
當時阿Sa（蔡卓妍）仲問阿Bob男方係咪做Banking嘅？阿Bob否認，話上次Banking嗰個已經搞掂咗。
回歸幕前拍《地產仔》
離巢無綫多年的朱慧敏早前曾參演ViuTV劇集《地產仔》，她在劇中飾演「霞姨」蔣秋霞，暗戀「馬王」（鄭浩南）多年，與之前做慣的女強人角色不同， 是一個小女人的角色。
彭懷安 娶圈外女友
朱慧敏曾與EO2成員Eddie（彭懷安）在2011年開始拍拖，2015年更宣布結婚，但籌備婚事期間男方被爆出軌，令婚事告吹，但兩人分手後仍多次被影到一齊出行，因此屢傳復合消息。去年3月18日Eddie突然與圈外女友Ivy舉行婚禮，不過礙於當時正值疫情第一波，酒席都係盡量縮減只開數席。對於舊愛朱慧敏的婚訊，Eddie表示：「祝佢哋幸福快樂！」
朱慧敏 04年港姐出身
朱慧敏曾獲得2004年度香港小姐競選亞軍兼「旅遊大使獎」，2005年代表香港參加國際小姐競選，獲得「友誼小姐」獎，之後因為第三者事件影響形象，2016年正式離開無綫，轉向內地發展。
2012年至2015年《愛．回家》中，「最接近神的男人」馬壯（黎諾懿飾）和尹德如（朱慧敏飾）這一對可說是讓觀眾又愛又恨的一對，劇中甜蜜的互動和鬥嘴的戲碼看得觀眾津津有味，可惜不能大團圓結局，是最美的遺憾。
疑介入賭王千金婚姻
何超鳳為賭王何鴻燊與藍瓊纓的二女，而何志堅則是香港馬圈大馬主何壽康之子，兩人於1993年9月成婚，育有兩個何鍶珩和何倩珩。兩人出席社交活動時總是表現得相當恩愛，乃名人界的模範夫妻。不過2017年兩人驚爆已離婚，何超鳳發聲明表示23年婚姻告一段落，而何志堅則否離婚係因為另結新歡，不過當時有報道指何志堅與35歲的前無綫藝人朱慧敏過從甚密。
認去過何志堅屋企
朱慧敏接受傳媒訪問時，坦承認識何志堅，並以對方英文名Simon稱呼對方。佢表示自己與何志堅有共同朋友，去過對方位於淺水灣的屋企幾次，不過每次都係成班朋友去食飯。另外朱慧敏又稱由於自己於飲食業有投資，同時亦有報讀工商管理課程，所以對投資及從商很有興趣，因此認識唔少從商的朋友。最後佢強調兩人唔係拍拖，只係正常的社交活動，毋須大驚小怪。
被定型做「狐狸精」角色
不過朱慧敏經常在無綫的劇集中飾演不擇手段為求上位的「狐狸精」等角色，令她的第三者形象深入民心，例如在《刑事情報科》飾演情婦，《古靈精探》中飾演為求獨家新聞而勾引別人的卓琪，更有在車中激吻。甚至在《竊聽風雲》中飾演一個挑逗老闆的秘書林綺玲等。這些角色都是偏向「邪」和「姣」，甚有一種狐狸精的味道。
一直演狐狸精的角色，雖然有發揮但角色總被定型，朱慧敏最後心灰意冷離開TVB。