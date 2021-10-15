39歲朱慧敏秘嫁養和心臟科醫生 七仙羽11年前準確預測！舊愛Eddie送祝福

朱慧敏（Queenie）同EO2成員Eddie（彭懷安）離離合合多年，去年3月Eddie已迎娶圈外女友，今年到朱慧敏搵到另一半，與曾為阿Bob做「通波仔」手術的養和醫院的心臟科專科醫生陳良貴入紙註冊結婚，朱慧敏的舊愛Eddie同阿Bob都向兩人送上祝福，有網友重提朱慧敏11年前獲七仙羽在專欄批命，原來當時二人並不相識，師傅也能準確預測她的未來夫婿好猛料⋯⋯

文：東方新地｜圖：東方新地圖片庫、朱慧敏及林盛斌IG圖片