28歲余思霆與朱敏瀚前後腳宣布和平分手 情變一早有先兆

前後腳宣布和平分手
朱敏瀚余思霆今日（27日）下午時間喺Instagram前後腳上傳同一段文字，再配上二人喜愛嘅多啦A夢同史迪仔舊相發文，「謝謝你的付出和留下的美好回憶，以後我們仍是像家人一樣的好朋友，一如以往支持對方，謝謝你，我們都變得更好。」
三年前高調認拍拖 分隔兩地聚少離多
朱敏瀚與余思霆2019年合作拍TVB劇集《好日子》後燃起愛火，同年五月公開承認戀人關係，但受疫情同工作影響，余思霆被委派返台灣拍旅遊節目後，就被迫與男友分隔兩地，以致聚少離多。早前疫情稍為冷卻，掛念男友嘅余思霆就快閃飛返香港短聚，有傳媒影到朱敏瀚全程黑面，似乎二人關係早已生變。
越洋向男友派定心丸
被傳媒影到朱敏瀚疑似黑面後，余思霆似乎未有介意被傳情變，反而不滿被指身材走樣，她在IG上載2張水著泳衣照，並留言道：「穿的少又說我露！穿的多又說我胖！我就喜歡肉肉的怎樣？我肉我驕傲！！（記者下次要藏好不要再被我們發現嘍）」而現已返回台灣繼續工作的余思霆接受訪問時表示，原來當日一早見到有記者影相，所以專登沒有拖手讓記者影，又指同朱敏瀚關係好好，實行越洋向男友派定心丸，澄清同朱敏瀚情不變。
余思霆大晒33C上圍加逆天長腿
余思霆在台灣除了拍攝無綫綜藝節目，亦努力經營自己的YouTube頻道《思家霆園》，不停四處遊覧台灣不同景點拍片吸人氣﹗早前貼出五日四夜的蘭嶼之旅，大方以三點式示人，大晒33C上圍及長腿，同時在社交網連日貼出三點式火辣相片，成功吸like，網民留言大讚其美好身材，留言「霆霆令我失血過多﹗」、「鼻血不止」、「尺度比電視看到的大」、「長腿無得輸」。
余思霆懶理朱敏瀚 預告噴血水著陸續有來
正當圈中好友及網民大讚余思霆露得好，身材好之後，男友朱敏瀚（Brian）卻唱反調留言「天氣冷，要添衣囉」，連網民都感到嗰陣酸味，留言指「男友怕被睇蝕啊」、「感到強烈的酸溜溜」、「酸得很」、「Brian得個睇字頂唔順啦」﹗不過余思霆卻未有安撫男友，還加多腳回覆「還有墾丁的影片跟照片還沒發，所以還有泳衣」並加上笑呵呵emoji，相信與女友分開一年的朱敏瀚真的很痛苦﹗
朱敏瀚冇見女友一年 只靠facetime維繫
朱敏瀚最近出席宣傳活動時，指和女友分隔兩地一年，期間只能靠facetime保持聯絡，之前余思霆被影到台灣夜店與猛男跳辣身舞，朱敏瀚隔空力撐表示百分百相信女友﹗訪問時提到余思霆返港日子一改再改，朱敏瀚亦相當無奈。