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28歲余思霆與朱敏瀚前後腳宣布和平分手 情變一早有先兆

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朱敏瀚同前華姐冠軍余思霆不時拍片高調曬戀人關係，今日（27日）二人突前後腳喺Instagram發文宣布和平分手，結束三年情，令人大跌眼鏡。

朱敏瀚 朱敏瀚余思霆今日27日）發文宣布和平分手。
朱敏瀚余思霆今日（27日）發文宣布和平分手。（圖片來源：《思家霆園》YouTube影片截圖）

前後腳宣布和平分手

朱敏瀚余思霆今日（27日）下午時間喺Instagram前後腳上傳同一段文字，再配上二人喜愛嘅多啦A夢同史迪仔舊相發文，「謝謝你的付出和留下的美好回憶，以後我們仍是像家人一樣的好朋友，一如以往支持對方，謝謝你，我們都變得更好。」

朱敏瀚 余思霆被委派返娘家台灣拍旅遊節目，被迫與朱敏瀚分隔兩地。
余思霆被委派返娘家台灣拍旅遊節目，被迫與朱敏瀚分隔兩地。（圖片來源：[email protected]
朱敏瀚 朱敏瀚余思霆前後腳宣布和平分手
朱敏瀚余思霆前後腳宣布和平分手。（圖片來源：[email protected]

三年前高調認拍拖 分隔兩地聚少離多

朱敏瀚與余思霆2019年合作拍TVB劇集《好日子》後燃起愛火，同年五月公開承認戀人關係，但受疫情同工作影響，余思霆被委派返台灣拍旅遊節目後，就被迫與男友分隔兩地，以致聚少離多。早前疫情稍為冷卻，掛念男友嘅余思霆就快閃飛返香港短聚，有傳媒影到朱敏瀚全程黑面，似乎二人關係早已生變。

朱敏瀚 朱敏瀚與余思霆2019年合作拍TVB劇集《好日子》後燃起愛火，同年五月公開承認戀人關係。
朱敏瀚與余思霆2019年合作拍TVB劇集《好日子》後燃起愛火，同年五月公開承認戀人關係。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
朱敏瀚 朱敏瀚要跟余思霆分開一段日子大感不捨，在片中又索鼻又抺眼，不過佢否認喊，聲稱只是對貓毛敏感的反應而己﹗
朱敏瀚知道要同余思霆分開一段日子大感不捨。（圖片來源：《思家霆園》YouTube影片截圖）
朱敏瀚 2017年華姐冠軍余思霆與朱敏瀚拍拖3年多，但思霆被無綫委派返娘家台灣拍旅遊節目，被迫與男友分隔兩地，及後更因疫情關係，思霆由最初三個月一直加監至超過一年仍未有歸期。
2017年華姐冠軍余思霆與朱敏瀚拍拖3年多，但思霆被無綫委派返娘家台灣拍旅遊節目，被迫與男友分隔兩地，及後更因疫情關係，思霆由最初三個月一直加監至超過一年仍未有歸期。（圖片來源：[email protected]
朱敏瀚 余思霆 朱敏瀚。
朱敏瀚被指全程黑口黑面，又冇拖手，疑似陷入冷戰。（圖片來源：[email protected]

越洋向男友派定心丸

被傳媒影到朱敏瀚疑似黑面後，余思霆似乎未有介意被傳情變，反而不滿被指身材走樣，她在IG上載2張水著泳衣照，並留言道：「穿的少又說我露！穿的多又說我胖！我就喜歡肉肉的怎樣？我肉我驕傲！！（記者下次要藏好不要再被我們發現嘍）」而現已返回台灣繼續工作的余思霆接受訪問時表示，原來當日一早見到有記者影相，所以專登沒有拖手讓記者影，又指同朱敏瀚關係好好，實行越洋向男友派定心丸，澄清同朱敏瀚情不變。

朱敏瀚 余思霆冇介意冷戰傳聞，反而在IG大晒泳裝水著贈慶。
余思霆冇介意冷戰傳聞，反而在IG大晒泳裝水著贈慶。（圖片來源：[email protected]
朱敏瀚 余思霆 大騷「肉肉」身段。
大騷「肉肉」身段。（圖片來源：[email protected]
朱敏瀚 余思霆 澄清同朱敏瀚情不變。
澄清同朱敏瀚情不變。（圖片來源：[email protected]

余思霆大晒33C上圍加逆天長腿

余思霆在台灣除了拍攝無綫綜藝節目，亦努力經營自己的YouTube頻道《思家霆園》，不停四處遊覧台灣不同景點拍片吸人氣﹗早前貼出五日四夜的蘭嶼之旅，大方以三點式示人，大晒33C上圍及長腿，同時在社交網連日貼出三點式火辣相片，成功吸like，網民留言大讚其美好身材，留言「霆霆令我失血過多﹗」、「鼻血不止」、「尺度比電視看到的大」、「長腿無得輸」。

朱敏瀚 余思霆最愛水上活動，又熱愛潛水，近排自家影片都離不開潛水活動﹗
余思霆最愛水上活動，又熱愛潛水，近排自家影片都離不開潛水活動﹗（圖片來源：[email protected]
朱敏瀚 余思霆返台開工仍不忘密密拍片出po，新片是介紹蘭嶼潛水點，片中大晒弗爆身材，令男友朱敏瀚醋意大發﹗
余思霆返台開工仍不忘密密拍片出po，新片是介紹蘭嶼潛水點，片中大晒弗爆身材，令男友朱敏瀚醋意大發﹗（圖片來源：《思家霆園》YouTube影片截圖）
朱敏瀚 余思霆大方以三點式亮相﹗
余思霆大方以三點式亮相﹗（圖片來源：《思家霆園》YouTube影片截圖）
朱敏瀚 余思霆
（圖片來源：《思家霆園》YouTube影片截圖）

余思霆懶理朱敏瀚 預告噴血水著陸續有來

正當圈中好友及網民大讚余思霆露得好，身材好之後，男友朱敏瀚（Brian）卻唱反調留言「天氣冷，要添衣囉」，連網民都感到嗰陣酸味，留言指「男友怕被睇蝕啊」、「感到強烈的酸溜溜」、「酸得很」、「Brian得個睇字頂唔順啦」﹗不過余思霆卻未有安撫男友，還加多腳回覆「還有墾丁的影片跟照片還沒發，所以還有泳衣」並加上笑呵呵emoji，相信與女友分開一年的朱敏瀚真的很痛苦﹗

朱敏瀚 17年華姐冠軍余思霆有一雙長腿，好吸睛﹗
17年華姐冠軍余思霆有一雙長腿，好吸睛﹗（圖片來源：[email protected]
朱敏瀚 余思霆 大晒噴血三點式，晒埋臍環﹗
大晒噴血三點式，晒埋臍環﹗（圖片來源：[email protected]yutingting94）
朱敏瀚 余思霆 朱敏瀚唔想女友太曝露留言叫她添衣﹗
朱敏瀚唔想女友太曝露留言叫她添衣﹗（圖片來源：[email protected]

朱敏瀚冇見女友一年 只靠facetime維繫

朱敏瀚最近出席宣傳活動時，指和女友分隔兩地一年，期間只能靠facetime保持聯絡，之前余思霆被影到台灣夜店與猛男跳辣身舞，朱敏瀚隔空力撐表示百分百相信女友﹗訪問時提到余思霆返港日子一改再改，朱敏瀚亦相當無奈。

朱敏瀚 余思霆起程前往台灣前，孖男友朱敏瀚拍片與網民玩Q&A，余思霆叫大家幫手睇實朱敏瀚，若見到有女埋身，請大家把相片傳給她﹗
余思霆起程前往台灣前，孖男友朱敏瀚拍片與網民玩Q&A，余思霆叫大家幫手睇實朱敏瀚，若見到有女埋身，請大家把相片傳給她﹗（圖片來源：《思家霆園》YouTube影片截圖）
朱敏瀚 朱敏瀚好唔捨得要同余思霆分開兩地，女友出發前一晚拍片時，他不時扁晒嘴﹗
朱敏瀚好唔捨得要同余思霆分開兩地，女友出發前一晚拍片時，他不時扁晒嘴﹗（圖片來源：《思家霆園》YouTube影片截圖）
朱敏瀚 之前余思霆出po指「一次就中，你真的很棒」後，朱敏瀚留言話中有話，楊偲泳都笑埋一份﹗
之前余思霆出po指「一次就中，你真的很棒」後，朱敏瀚留言話中有話，楊偲泳都笑埋一份﹗（圖片來源：[email protected]
朱敏瀚 朱敏瀚應承余思霆在這段日子，拍劇以外時間會努力操肌﹗
朱敏瀚應承余思霆在這段日子，拍劇以外時間會努力操肌﹗（圖片來源：[email protected]
朱敏瀚 余思霆 朱敏瀚一有時間會去做gym消耗精力﹗
朱敏瀚一有時間會去做gym消耗精力﹗（圖片來源：[email protected]
朱敏瀚 余思霆之前到台灣拍攝J2台旅遊節目《涼浸浸去旅行》。
余思霆之前到台灣拍攝J2台旅遊節目《涼浸浸去旅行》。（圖片來源：[email protected]
朱敏瀚 余思霆穿上一件頭泳衣大晒S身型﹗
余思霆穿上一件頭泳衣大晒S身型﹗（圖片來源：[email protected]
朱敏瀚 余思霆在台期間不時大派福利，有前有後，同網民開心些牙多角度水著照﹗
余思霆在台期間不時大派福利，有前有後，同網民開心些牙多角度水著照﹗（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、ig＠yutingting94、《思家霆園》YouTube影片截圖

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