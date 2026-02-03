Ebene 舉辦品牌公關發佈會｜朱敏瀚斷韌帶赴馬國！自嘲最佳代言人 姚子羚揭獨門運動法
朱敏瀚早前因踢波整傷左腳兩條韌帶，日前竟帶傷現身馬來西亞！活動上他更語出驚人，笑言是「特登整斷」去做最佳代言人，樂觀態度震驚全場。同場的姚子羚亦大方分享其獨門運動心得，究竟是甚麼運動讓她保持活力？
朱敏瀚帶傷上陣自嘲最佳代言人
朱敏瀚與姚子羚日前一同出席於馬來西亞Sunway Velocity Mall舉行的品牌發佈會，行程緊密。早前因踢足球意外導致左腳兩條韌帶撕裂的朱敏瀚，敬業地帶傷上陣，並透露稍後將要接受手術治療。活動上，他除了送上「身體健康」、「開開心心」等新年祝福外，更發揮幽默本色自嘲道：「我係特登整斷兩條韌帶先過嚟，現在是最適合開心嘅 Timing，復原的時候可以穿 Ebene，做最好的代言人，哈哈！」一番話盡顯其樂觀積極的態度，完全沒有被傷患影響心情，專業精神可嘉。
朱敏瀚親揭受傷主因 現場示範冰人呼吸法
談及受傷經歷，朱敏瀚亦非常坦誠，直言受傷主因是運動前熱身不足，並藉此呼籲大家進行任何運動前，都必須要做足夠的熱身，避免受傷。為了分享健康心得，他更即場示範「冰人呼吸法」，並詳細解釋：「一日做 30 下，三個循環真是會精神爽利，好有活在當下的感覺！」示範過後，他亦不忘為品牌宣傳，醒目地補充一句：「好彩而家有 Ebene！」稱職的表現引來全場掌聲，氣氛相當熱烈。
姚子羚分享遛狗運動法 朱敏瀚搞笑吐槽
同場的姚子羚則分享了自己保持活力的秘訣，原來她的日常運動就是帶愛犬散步。她認真地表示：「唔好輕視這個運動，其實好有能量。」並透露自己每天早晚都會帶狗狗散步各一小時，有時更會帶牠去行山，呼吸新鮮空氣，運動量絕對不少。聽到這裡，一旁的朱敏瀚隨即搞笑地插話：「是狗狗 walk 你」，精準的吐槽引發全場爆笑，也展現了兩人之間的好交情與默契。
姚子羚常穿高跟鞋致膝蓋不適 獲品牌支援
姚子羚亦提到，由於工作需要，平日經常要穿著高跟鞋長時間站立或行走，加上運動時膝蓋偶爾會感到不適，令她相當困擾。因此，她認為這次代言的品牌對她來說非常實用，能夠在足部及關節支撐方面提供極大幫助。她坦言，能夠得到品牌的支援，無論是對於日常工作還是運動，都讓她感到更加安心，可以更無顧慮地投入其中，對產品的功效表示肯定。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期