35歲朱敏瀚日本街頭公然放電！｜一句「Me handsome only」冧掂日本妹 餵食生蠔再送熊抱超親密！

今晚（22日）播出的台慶綜藝《空運世一》最後一集，男神朱敏瀚去到日本鳥取縣徹底大解放！他與洪永城在魚市場叫賣時，竟公然向日本女生施展「美男計」，不但親手餵食生蠔，更送上熱情熊抱，畫面極度親密，究竟身旁的洪永城有何反應？