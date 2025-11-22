35歲朱敏瀚日本街頭公然放電！｜一句「Me handsome only」冧掂日本妹 餵食生蠔再送熊抱超親密！
今晚（22日）播出的台慶綜藝《空運世一》最後一集，男神朱敏瀚去到日本鳥取縣徹底大解放！他與洪永城在魚市場叫賣時，竟公然向日本女生施展「美男計」，不但親手餵食生蠔，更送上熱情熊抱，畫面極度親密，究竟身旁的洪永城有何反應？
朱敏瀚洪永城直擊魚市場 鬥冧日本妹爭餵生蠔
在最新一集《空運世一》中，洪永城與朱敏瀚深入日本鳥取縣，直擊當地海產市場的拍賣盛況，更親身落場化身魚店老闆助手。當兩人見到日本女生時，立即火力全開，齊聲大讚對方「Kawaii（可愛）」。洪永城率先以幽默感出擊，表示：「Me very gentleman, very full of sense of humor.」，但朱敏瀚則單刀直入，自信地說：「Me handsome only.」，結果憑著帥氣外表成功勝出，贏得親手餵日本女生吃生蠔的機會，之後更送上一個溫暖的擁抱，氹得對方甜笑不斷，場面充滿粉紅泡泡。
朱敏瀚重遇安德尊 抵死抽水大王緋聞：「送支奶畀你！」
本集節目更請來驚喜嘉賓「大王」安德尊，原來朱敏瀚在10年前曾主持《都市閒情》，與大王是舊拍檔。為報答大王當年的照顧之恩，朱敏瀚專程從日本空運鯛魚、牛奶及新甘泉梨作謝禮。送禮期間，朱敏瀚更抵死地大玩食字，將大王的緋聞擺上枱，對著安德尊說： 「平時宋芝齡咪成日打你嘅，我『送支奶』畀你啦！安慰返你。」 令全場爆笑。大王亦非常玩得，笑言會將整箱牛奶轉送給緋聞女友宋芝齡，盡顯風度。
朱敏瀚安德尊相隔10年再合體 回帶《都市閒情》舊照
這次朱敏瀚與安德尊的重逢，勾起不少觀眾的回憶，原來兩人對上一次合作已是10年前。2015年，當時仍是新人的朱敏瀚擔任《都市閒情》主持，與大王合作無間，獲得不少提攜。2015年後，朱敏瀚專注於戲劇發展，近年憑多套劇集成功上位，晉身一線小生行列。2025年，二人在《空運世一》再度合體，朱敏瀚已非昔日新人，但他飲水思源，特意空運禮物答謝前輩，可見二人昔日情誼深厚，這次重聚亦見證了朱敏瀚十年來的成長與蛻變。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期