朱敏瀚入行12年首擔正男主角 獲無綫力捧扮AI戀王敏奕
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現年30歲的朱敏瀚上月宣佈與拍拖3年的余思霆和平分手，情場失意但事業一帆風順，除了在《痞子殿下》展露喜劇細胞，近日有傳擔正主演無綫新劇《虛擬情人》，故事以AI為題材，女主角為曾志偉新抱、30歲的王敏奕。朱敏瀚接受傳媒查詢時，表示只收到通知，雖然未收到劇本，但已經做了不少關於AI的資料搜集。
甩「御用細佬」之名奪兩獎
有指無綫即將開拍新劇《虛擬情人》，故事以AI為題材，女主角為王敏奕，男主角則為朱敏瀚。入行12年的朱敏瀚，近年因狂操肌而終於擺脫「御用細佬」之名，2020年他憑《反黑路人甲》獲「飛躍進步男藝員」獎，2021年他再憑《換命真相》獲頒「最佳男配角」獎。今次《虛擬情人》擔正做男主角，不少網民都認為他值得擁有。
王敏奕發明AI機械人朱敏瀚
《虛擬情人》是朱敏瀚入行12年來，首次擔正的作品，難怪一收到通知已開始做準備。《虛》故事講述王敏奕飾演的程式天才，在年輕時製造了虛擬AI男伴（朱敏瀚飾），其後王敏奕因意外而將朱敏瀚由虛擬AI變成真人，朱敏瀚漸漸對愛有着無限追求的欲望，希望了解人世間的愛情到底是甚麼……咦？故事內容熟口熟面嘅？
似《智能愛人》加《金宵大廈2》＝收視冇保證？
《虛擬情人》故事內容與無綫去年播映、李佳芯主演的《智能愛人》似到十足，只係李佳芯的女AI，今次改為朱敏瀚飾演的男AI，有網民甚至認為是《智能愛人2.0》以及《金宵大廈2》單元七「OPPA」的結合。而網民另一個疑問點，是《智能愛人》以及《金宵大廈2》的收視亦未見理想，前者首周直播更僅得12.4點收視（約80萬人收看），全劇平均則約17.4點（約113萬人）；而《金宵大廈2》「OPPA」播放該周亦只得平均約16.5點（約107萬人），收視表覝均屬於不太理想，數字似乎某程度上反映了無綫觀眾的口味。
即睇王敏奕靚相：
王敏奕嫁給曾國祥後，事業更加一帆風順！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]、《思家霆園》YouTube影片截圖、《智能愛人》劇照、《金宵大廈2》截圖
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