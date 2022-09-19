朱敏瀚入行12年首擔正男主角 獲無綫力捧扮AI戀王敏奕

現年30歲的朱敏瀚上月宣佈與拍拖3年的余思霆和平分手，情場失意但事業一帆風順，除了在《痞子殿下》展露喜劇細胞，近日有傳擔正主演無綫新劇《虛擬情人》，故事以AI為題材，女主角為曾志偉新抱、30歲的王敏奕。朱敏瀚接受傳媒查詢時，表示只收到通知，雖然未收到劇本，但已經做了不少關於AI的資料搜集。