輕功 | 「御用裸男」朱敏瀚做裸模騷肌 曾因兩病纏身痛失角色

有TVB「御用裸男」之稱的朱敏瀚，在近日播出的《輕·功》朱敏瀚飾演黎耀祥兒子，要做裸模除衫騷肌，令同劇拍檔朱晨麗都合作得非常開心！雖然而家朱敏瀚身形冇得頂，但原來數年前的他曾因兩病纏身，痛失重要角色，才立定決心開始操肌，洗走孱仔形象！