輕功 | 「御用裸男」朱敏瀚做裸模騷肌 曾因兩病纏身痛失角色
朱敏瀚新劇做裸模騷肌
30歲的朱敏瀚幾乎在每一套劇集都有除衫，今次在《輕功》亦不例外，但未知是否為了配合劇中欠缺上進心的廢青角色，所以朱敏瀚都冇誇張爆肌。雖然不夠過去爆肌場面震撼，但都已經令一班觀眾非常滿足，並且表示非常期待新一集的播出。
騷肌獲朱晨麗激讚：僅輸湯告魯斯C朗
在《輕功》最新一集，劇中朱敏瀚為了準備照顧家庭落力賺錢，被朱晨麗發現做裸體模特兒，朱晨麗保證守秘密，也答應幫朱敏瀚留意工作機會。朱敏瀚在首日開工就要飾演裸模，朱晨麗在接受傳媒訪問時笑言：「好益我。」朱晨麗大讚朱敏瀚身形好，是她心中的三甲，排名更只僅次於湯告魯斯及C朗。
被稱為「電視台最受垂涏男演員」
除了朱晨麗對朱敏瀚的壯碩身形流曬口水之外，之前在《痞子殿下》中同樣有份合作過的陳瀅都大讚朱敏瀚身形好。陳瀅在接受林柏希主持的網上節目《月傾會》訪問，被問到會選哪一位男明星為老公、男友、一夜情對象時，陳瀅即刻回應：「一夜情可唔可以揀第二個，一定係朱敏瀚，佢呢排真係操得好Fit。」每個合作過的女藝人都對朱敏瀚的身形讚不絕口，果然係TVB「電視台最受垂涏男演員」！
朱敏瀚曾因兩病纏身痛失角色
17歲中學畢業後，朱敏瀚投考無綫藝員訓練班入行，對演戲有好大憧憬，可惜被斯文瘦弱外形局限，每每只被派演主角年輕版及做主角細佬角色，發揮機會不多，更曾因體弱多病而試過失去角色。17年正在趕拍劇集《是咁的，法官閣下》的他，同時兩病纏身，口水腺生石，以及扁桃腺發炎，因口水分泌不足不能吃飯，扁桃腺又經常發炎，每星期要打針消腫，令他拍劇時相當辛苦，拍完該劇即入院做手術，也因為手術後要休息，失去《包青天再起風雲》一個重要角色，令他相當失落。
據知情者透露：「嗰時佢啱啱同公司申請調離《都市閒情》冇耐，唔做主持，都係為咗可以有多啲機會拍劇，點知又因為身體出事，要做兩個手術，令佢接拍唔到《包青天再起風雲》一個幾重戲份嘅角色，佢覺得自己好唔爭氣，嗰時好唔開心，朋友不停安慰佢，佢先收拾心情再等機會，好彩皇天不負有心人，佢之後有機會演出《好日子》及《 C9特工》，令佢明白人嘅際遇，有失亦會有得，最緊要先裝備好自己！」
操肌開竅成功上位 升呢做男三
不過其後接拍《 C9特工》，朱敏瀚劇中飾演馬明細佬，始終未能打破做主角細佬宿命，直至18年接拍劇集《機場特警》，朱敏瀚終於開竅，努力操肌洗走孱仔形象，拓闊戲路。據知情人士透露：「喺無綫十年，Brian（朱敏瀚）接親都係啲唔起眼角色，始終冇自己嘅Character，佢好唔甘心，解唔開心結都成日搵朋友呻，咁啱接到《機場特警》呢套劇，因為要做機場特警組隊員，要拍攝好多特訓場面，一定要保持高體能，瘦弱身形更加冇說服力，於是佢花咗幾個月時間操肌，更加練到開竅，明白要打破自己外形局限，先可以爭取更多機會，好積極做 Gym，最初靠自己練，後來搵埋教練幫手，一星期做 Gym做足五日，嫌自己太白唔夠Man，仲去曬埋太陽燈。」因為過去經常被派演某藝人的「年輕版」或弟弟的角色，他亦自嘲是「萬年細佬」，現終於擺脫這個名稱。
朱敏瀚爆肌終於有運行
觀眾眼前一亮，無綫一班監製亦對朱敏瀚改觀，爆肌終於令他有運行，去年連拍四劇，當中《反黑路人甲》、《踩過界 II 》都有不少發揮機會，據朱敏瀚好友透露：「最初操肌係想拓展戲路，都係諗住博一博，健身之後，發現身體健康咗，拍劇捱更抵夜都唔會咁易病，而且真係多咗好多演出機會，好似喺《反黑路人甲》，佢已經升呢做男三，監製仲安排佢有打拳戲，繼續騷肌，發揮機會多咗，佢覺得自己揀啱咗路，依家都繼續 keep住做 Gym。」
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