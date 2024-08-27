朱敏瀚陳曉華驚傳婚訊 傳暗撻逾年兼已同居 年尾將出埠結婚？

32歲朱敏瀚2年前宣布與前華姐冠軍余思霆分手後keep住單身，不過近年就與王灝兒（JW）合作《痞子殿下》後傳出緋聞，不過2人對緋聞就表示否認。最近突然傳出朱敏瀚原來暗撻29歲前港姐冠軍陳曉華（Hera）逾年，已經同居的2人更被指見埋家長，並計劃於年底拉埋天窗！

