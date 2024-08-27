朱敏瀚陳曉華驚傳婚訊 傳暗撻逾年兼已同居 年尾將出埠結婚？
朱敏瀚疑拍劇暗撻陳曉華
朱敏瀚於2020年與陳曉華拍攝電視劇《迷網》，2人在劇中飾演情侶，而劇外更疑似擦出愛火！朱敏瀚上一段戀情正是因為分隔兩地聚少離多告吹，因此今次與陳曉華撻著後就瞬速同居，2人更被指已經見埋家長，仲計劃於今年底飛去東南亞結婚！
朱敏瀚陳曉華被指靠陳瀅「助攻」
突然傳出好事的朱敏瀚和陳曉華作風十分低調，2人更被指為免被發現而分開準備婚禮中。不過2人成功撻著就唔少得陳瀅的助攻，陳瀅除咗與陳曉華因拍攝《美麗戰場》而成為好姐妹外，同時亦係朱敏瀚在《痞子殿下》的好友，因此佢嘅撮合令這段戀情得以順利發展。
余思霆與朱敏瀚宣布和平分手 聚少離多成甩拖主因
朱敏瀚同前華姐冠軍余思霆不時拍片高調曬戀人關係，2人與2022年7月突然無預警地前後腳喺Instagram發文宣布和平分手，結束三年情，令人大跌眼鏡。
余思霆與朱敏瀚前後腳宣布和平分手
朱敏瀚余思霆於Instagram前後腳上傳同一段文字，再配上二人喜愛嘅多啦A夢同史迪仔舊相發文，「謝謝你的付出和留下的美好回憶，以後我們仍是像家人一樣的好朋友，一如以往支持對方，謝謝你，我們都變得更好。」
羅天宇疑暗撻陳曉華同期遊日本 網民舉4大理據證已搭上兩年
羅天宇號稱「女神收割機」，入行15年先後同過不少圈中女神傳緋聞，包括陳瀅、何依婷、蔣家旻、戴祖儀等，全都被巴打公認為女神，當中有一位更是其母的契女！不過羅天宇就傳出秘撻港姐冠軍陳曉華，網民更紛紛舉出4大蛛絲馬跡力證二人已搭上2年！
羅天宇陳曉華疑似同遊日本
2023年3月初，羅天宇與周嘉洛、陳瀅等好友同遊京都和大阪，而剛巧同一時間陳曉華亦身處日本，不過她就在東京，可疑的是二人各自公開的旅遊照片都是單人獨照，懷疑二人是對方的攝影師。加上，二人同好攝影，經常有手持相機的照片，二人最新的單人照亦恰好風格上看似很相似。
羅天宇陳曉華曾一同缺席台慶排練
雖然羅天宇和陳曉華表面看似無乜關係，社交平台亦未見有二人的合照，但就有網民憑近年他們各自身邊朋友的蛛絲馬跡猜測二人已偷偷搭上！首先，在兩年前劉佩玥曾經漏口風爆料二人曾一同缺席台慶的排練，之後又雙雙現身胡鴻鈞演唱會，仲並排而坐。到去年陳曉華擔任羅天宇有份主持的節目《咔嚓咔嚓》的嘉賓，早前二人仲約同一班朋友到澳門遊玩，仲一同到TeamLab超自然空間打卡影相。
陳曉華入行6年情史多多 曾與鏡仔蜜會座駕任揸！
入行6年的前港姐冠軍陳曉華入行後受TVB力棒，並在不同的劇集中都有亮眼的表現，可以話係極速上位，有望成為一線花旦！不過陳曉華除咗參與唔少劇集外，現實中的她緋聞亦相當豐富，而且位位都係靚仔！
緋聞情史豐富 與陳卓賢Ian、何廣沛、方力申都傳過緋聞
陳曉華在參加港姐時，被揭曾與狄以達拍拖，有報道指二人在餐廳「撐枱腳」時說粗口，因此當年有媒體稱她為「粗口港姐」，事後訪問中她表示日後會小心自己的言行舉止，不過二人因各自專注事業發展，最後分手收場。
和陳卓賢Ian密會斷正
前年有傳媒連日拍得陳曉華和Ian（陳卓賢）密會，與家人居於佐敦的陳曉華秘密會合Ian後，兩人齊到深水埗食飯，期間駕車時時慢時快慎防被跟蹤，又前後腳進食店挑了不起眼的位置坐，行徑相當小心。不過隨後陳曉華澄清雙方只是朋友，而座駕則是Ian賣俾自己。
陳曉華曾與何廣沛傳緋聞
陳曉華是2018年港姐冠軍，卸任即被安排入劇組，曾被網民圍插黐脷筋又冇演技差，更被劇組及演員嫌棄阻收工，唯獨兩度合作的何廣沛細心指導，曾有傳二人拍攝新劇《異搜店》戲假情真，陳曉華頻頻主動約會何廣沛，陳曉華又揚言期待同何廣沛拍咀戲很久了，愛到出晒面，當朱晨麗冇到﹗
疑被方力申力追：我今日載你返去！
方力申與陳曉華於2022年傳出緋聞，2人原來早有互動，陳曉華除咗以嘉賓身份亮相方力申與當奴主持的節目《鬼上你架車2》。亦曾一同孖住亮相《天天開運王》，當時更被李居明指有姻緣運：「以八字嚟講，佢哋兩個可以埋牙！」而陳曉華的反應甚大，方力申就扮鎮定說：「我今日載你返去！」