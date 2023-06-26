朱敏瀚挨JW王灝兒膊頭勁Sweet 同遊泰國因1舉動似公布戀情！
朱敏瀚挨JW膊頭勁Sweet！
昨日（25日）JW王灝兒、朱敏瀚及陳瀅一同出發，搭飛機前往泰國清邁拍攝旅遊節目，JW王灝兒於IG晒出在飛機上片段，見坐在隔離的不是好姊妹陳瀅，而是朱敏瀚坐在旁邊，朱敏瀚仲挨向JW膊頭，相當親密。JW在片段上寫了「Here We Go」，更令人聯想似是「公布戀情」嘅意味！
甩「御用細佬」之名奪兩獎
有指無綫即將開拍新劇《虛擬情人》，故事以AI為題材，女主角為王敏奕，男主角則為朱敏瀚。入行12年的朱敏瀚，近年因狂操肌而終於擺脫「御用細佬」之名，2020年他憑《反黑路人甲》獲「飛躍進步男藝員」獎，2021年他再憑《換命真相》獲頒「最佳男配角」獎。今次《虛擬情人》擔正做男主角，不少網民都認為他值得擁有。
余思霆與朱敏瀚前後腳宣布和平分手
朱敏瀚余思霆早前喺Instagram前後腳上傳同一段文字，再配上二人喜愛嘅多啦A夢同史迪仔舊相發文，「謝謝你的付出和留下的美好回憶，以後我們仍是像家人一樣的好朋友，一如以往支持對方，謝謝你，我們都變得更好。」
三年前高調認拍拖 分隔兩地聚少離多
朱敏瀚與余思霆2019年合作拍TVB劇集《好日子》後燃起愛火，同年五月公開承認戀人關係，但受疫情同工作影響，余思霆被委派返台灣拍旅遊節目後，就被迫與男友分隔兩地，以致聚少離多。早前疫情稍為冷卻，掛念男友嘅余思霆就快閃飛返香港短聚，有傳媒影到朱敏瀚全程黑面，似乎二人關係早已生變。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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