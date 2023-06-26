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朱敏瀚挨JW王灝兒膊頭勁Sweet 同遊泰國因1舉動似公布戀情！

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31歲無綫小生朱敏瀚近日有傳在拍攝劇集《痞子殿下》時，早與拍檔JW王灝兒拍出愛火花，至劇集開拍續集，兩人嘅緋聞再成為熱話！

朱敏瀚 兩位拍《痞子殿下》都係演一對。
兩位拍《痞子殿下》都係演一對。（圖片來源：[email protected]
朱敏瀚 原班人馬再合作拍《痞子無間道》
原班人馬再合作拍《痞子無間道》（圖片來源：[email protected]

朱敏瀚挨JW膊頭勁Sweet！

昨日（25日）JW王灝兒、朱敏瀚及陳瀅一同出發，搭飛機前往泰國清邁拍攝旅遊節目，JW王灝兒於IG晒出在飛機上片段，見坐在隔離的不是好姊妹陳瀅，而是朱敏瀚坐在旁邊，朱敏瀚仲挨向JW膊頭，相當親密。JW在片段上寫了「Here We Go」，更令人聯想似是「公布戀情」嘅意味！

朱敏瀚挨JW膊頭勁Sweet！
朱敏瀚挨JW膊頭勁Sweet！（圖片來源：[email protected]
朱敏瀚
（圖片來源：[email protected]

甩「御用細佬」之名奪兩獎

有指無綫即將開拍新劇《虛擬情人》，故事以AI為題材，女主角為王敏奕，男主角則為朱敏瀚。入行12年的朱敏瀚，近年因狂操肌而終於擺脫「御用細佬」之名，2020年他憑《反黑路人甲》獲「飛躍進步男藝員」獎，2021年他再憑《換命真相》獲頒「最佳男配角」獎。今次《虛擬情人》擔正做男主角，不少網民都認為他值得擁有。

朱敏瀚2021年憑《換命真相》獲頒「最佳男配角」獎。
朱敏瀚今年一月憑《換命真相》獲頒「最佳男配角」獎。（圖片來源：[email protected]
朱敏瀚右）在《痞子殿下》扮演雙重人格，與周嘉洛鬥搞笑。
朱敏瀚（右）在《痞子殿下》扮演雙重人格，與周嘉洛鬥搞笑。（圖片來源：[email protected]
朱敏瀚余思霆上月發文宣佈和平分手。
朱敏瀚余思霆上月發文宣佈和平分手。（圖片來源：《思家霆園》YouTube影片截圖）

余思霆與朱敏瀚前後腳宣布和平分手

朱敏瀚余思霆早前喺Instagram前後腳上傳同一段文字，再配上二人喜愛嘅多啦A夢同史迪仔舊相發文，「謝謝你的付出和留下的美好回憶，以後我們仍是像家人一樣的好朋友，一如以往支持對方，謝謝你，我們都變得更好。」

朱敏瀚 余思霆被委派返娘家台灣拍旅遊節目，被迫與朱敏瀚分隔兩地。
余思霆被委派返娘家台灣拍旅遊節目，被迫與朱敏瀚分隔兩地。（圖片來源：[email protected]
朱敏瀚 朱敏瀚余思霆前後腳宣布和平分手
朱敏瀚余思霆前後腳宣布和平分手。（圖片來源：[email protected]

三年前高調認拍拖 分隔兩地聚少離多

朱敏瀚與余思霆2019年合作拍TVB劇集《好日子》後燃起愛火，同年五月公開承認戀人關係，但受疫情同工作影響，余思霆被委派返台灣拍旅遊節目後，就被迫與男友分隔兩地，以致聚少離多。早前疫情稍為冷卻，掛念男友嘅余思霆就快閃飛返香港短聚，有傳媒影到朱敏瀚全程黑面，似乎二人關係早已生變。

朱敏瀚 朱敏瀚與余思霆2019年合作拍TVB劇集《好日子》後燃起愛火，同年五月公開承認戀人關係。
朱敏瀚與余思霆2019年合作拍TVB劇集《好日子》後燃起愛火，同年五月公開承認戀人關係。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
朱敏瀚 朱敏瀚要跟余思霆分開一段日子大感不捨，在片中又索鼻又抺眼，不過佢否認喊，聲稱只是對貓毛敏感的反應而己﹗
朱敏瀚知道要同余思霆分開一段日子大感不捨。（圖片來源：《思家霆園》YouTube影片截圖）
朱敏瀚 2017年華姐冠軍余思霆與朱敏瀚拍拖3年多，但思霆被無綫委派返娘家台灣拍旅遊節目，被迫與男友分隔兩地，及後更因疫情關係，思霆由最初三個月一直加監至超過一年仍未有歸期。
2017年華姐冠軍余思霆與朱敏瀚拍拖3年多，但思霆被無綫委派返娘家台灣拍旅遊節目，被迫與男友分隔兩地，及後更因疫情關係，思霆由最初三個月一直加監至超過一年仍未有歸期。（圖片來源：[email protected]
朱敏瀚 余思霆 朱敏瀚。
朱敏瀚被指全程黑口黑面，又冇拖手，疑似陷入冷戰。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected],[email protected]

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