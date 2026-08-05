「土瓜灣謝安琪」主理大排檔驚傳結業 曾怒轟網民造謠如今一畫面曝光揭震驚真相
鐵閘驚現放租招牌揭開網紅食肆結業真相
大批網民上個月底途經土瓜灣榮光街一帶時，發現這間街知巷聞的網紅食肆竟然連續多日重門深鎖，完全沒有營業的跡象。當時各種頂手及結業傳聞在網絡上鬧得熱烘烘，沒想到地產代理日前直接在店舖的鐵閘上掛出巨型放租招牌。根據招牌資料顯示，該舖位地下約 2,620 平方呎，地庫約 650 平方呎，一樓則約 2,141 平方呎，內置樓梯並適合各行各業，這個畫面曝光後無疑證實了土瓜灣店已經正式結業的消息。
老闆娘朱嘉敏曾強烈否認結業怒轟網民搞搞震
其實在放租招牌曝光之前，網上關於店舖倒閉的討論已經沸沸揚揚，當時老闆娘朱嘉敏曾親自現身向傳媒解畫。她當時語氣十分堅定地否認結業傳聞，聲稱關閉土瓜灣店僅僅是為了進行內部裝修工程，並預計一個月後便會在原址重新開幕。她更極度不滿地狠批網民造謠，直斥「搞搞震」，並強調長沙灣分店依然如常運作。可惜時隔不久，舖位卻被地產代理正式放租，令她當初的堅定聲明瞬間變成一大謎團，亦讓不少支持者感到十分錯愕。
朱敏記大牌檔昔日風光無限迷幻夜店風格曾掀熱話
翻查這間人氣食肆的發展史，該店前身為桑拿菜館，後來在 2019 年 5 月搬遷至馬頭圍道舖位開業。當年剪綵儀式星光熠熠，資深廚師周中及藝人黃建東等人都有出席撐場，老闆娘更因打扮性感出位而被網民冠上「土瓜灣謝安琪」的美譽。到了 2024 年，品牌更強勢插旗長沙灣開設第二間分店，每晚九時半後會開啟彩色閃光燈，破格打造出迷幻的「Disco大排檔」風格，成功吸引無數年輕男女打卡。據悉土瓜灣店面積近 3,000 平方呎，每月租金高達 90,000 元，原本租約至 2027 年才屆滿，如今提早離場確實令人唏噓。
網民一面倒熱議大嘆可惜直指早有結業先兆
面對突如其來的結業消息，大批網民紛紛在社交平台上留言表達惋惜之情，同時也有不少人對老闆娘早前的強烈否認感到可笑。有網民留言嘲諷「明明就執笠仲死撐係裝修」、「當日鬧網民鬧得咁大聲原來自己身有屎」，也有街坊大嘆飲食業生意難做，直指「每個月捱 90,000 蚊租真係唔容易」、「長沙灣嗰間氣氛好好希望唔會受影響」。雖然土瓜灣總店已經畫上句號，但據網上資料顯示，長沙灣分店目前仍然維持正常營業，每日下午更有安排駐唱演出，一眾食客只能轉戰另一區回味昔日風情。