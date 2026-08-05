「土瓜灣謝安琪」主理大排檔驚傳結業 曾怒轟網民造謠如今一畫面曝光揭震驚真相

被網民封為「土瓜灣謝安琪」的老闆娘朱嘉敏主理的人氣食肆「朱敏記大牌檔」，近日突然陷入結業疑雲，引發大批街坊與食客高度關注。早前店舖連日未有開門營業，惹來網上瘋傳結業消息，老闆娘一度火爆澄清只是內部裝修，甚至公開責罵網民造謠生事。怎料如今舖位外觀出現了驚人變化，令事件迎來意想不到的反轉，背後真相令人震驚。