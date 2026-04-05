東張西望｜朱文慧直擊天降尿彈成焦點 落選港姐高學歷背景令人驚艷
太子大南街爆發噁心「尿液襲擊」事件
3月28日上午10時40分，一宗令人作嘔的「天降尿彈」事件在太子大南街震撼上演。報料觀眾羅小姐表示，當時她剛把車輛停泊在街邊約5分鐘，正準備下車時突然遭遇恐怖襲擊。「車輛上方有許多液體淋下來，聞到相關液體是尿液，氣味很臭，而車門和她身體都被尿液淋中。」羅小姐驚魂未定地描述當時的可怕經歷，整個人被突如其來的尿液淋得全身濕透，腥臭味令人作嘔。
疑似唐樓住戶蓄意倒尿液製造公眾危險
羅小姐指出，這些令人噁心的尿液疑似從上方的唐樓低層單位故意倒出，顯然是有人蓄意製造這種極度不衛生和危險的襲擊行為。更令人震驚的是，這並非首次發生類似的恐怖事件。「事發街道的街坊透露，曾有汽車停泊在較後的位置，當時有以膠袋載著的糞便被丟下來，並沾滿整輛車。」這種變態行為已經嚴重威脅到公眾安全和衛生，令整條街道的居民和途人都感到恐慌不安。
警方調查遇困難難以鎖定涉事單位
羅小姐事發後立即報警求助，然而警方表示由於無法確定具體哪個單位是涉事單位，調查工作面臨重大困難，難以有效跟進此案。「警方不確定哪個單位是涉事單位，難以跟進。」這種執法困境令受害者感到無助，同時也讓其他市民擔心類似的恐怖襲擊會再次發生。不少街坊聽聞這種惡劣行為後都搖頭嘆息，對社區安全感到深深憂慮。
朱文慧緊身背心仔現場採訪成網民焦點
然而，最令網民熱議的卻是《東張西望》派出的採訪陣容。24歲的新晉女神朱文慧身穿黑色緊身背心仔在惡臭的事發地點進行街訪，其清涼造型與現場的噁心環境形成強烈的視覺反差。網民紛紛留言表示：「夏日為大地帶來東張女！朱文慧緊身背心仔」、「完美肚臍仔」、「cam man又影腰肚臍」，顯然這位高材生美女的出現完全搶奪了新聞焦點。
英國伯明翰大學物理治療師背景令人驚艷
朱文慧的學歷背景更是令人刮目相看，她畢業於世界排名第76位的英國伯明翰大學，擁有物理治療師的專業資格，年僅24歲就已經展現出驚人的學術成就和專業能力。作為2025年香港小姐競選佳麗，朱文慧不僅外貌出眾，更是鋼琴和小提琴演奏級高手，興趣廣泛包括跳舞、滑水、衝浪及烹飪，完全顛覆了傳統「花瓶」主持的刻板印象。網民對於朱文慧在如此惡劣環境下進行採訪的專業表現讚不絕口，有網民對於今次個案事主大表同情，更反問：「東張唔陪事主踩上去？」、「臭到」、「有咩用呀？唔通認自己做呀」、「應該嚴懲施襲者！」反映出網民對事件的關注，但更多討論卻圍繞著朱文慧的亮眼表現展開。這位前港姐憑藉其出眾的學歷、專業背景和令人驚艷的外貌，成功在《東張》亮相中完美過關。
受害者呼籲市民提高警覺防範類似襲擊
羅小姐表示，她今次向《東張西望》報料的目的是希望大家能夠提高警覺，避免遭遇類似的恐怖襲擊。「丟下來的是尿液，可以清潔以解決問題，若丟下來的是腐蝕性液體，就可能令人受傷。」她擔心如果有變態人士使用更危險的液體進行襲擊，後果將不堪設想，呼籲相關部門加強巡查和執法，保障市民的基本安全和尊嚴。