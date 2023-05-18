朱斐斐

無綫主播朱斐斐原來好富貴 入行11年撈唔起曾靠運動走出情緒病陰霾

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TVB藝訓班出身的朱斐斐，不經不覺入行已有11年，參演過的劇集不下80部，去年她開始擔任TVB娛樂新聞台主播，近日更進軍小紅書，拍片大晒其月租2.3萬元的香閨，仲令她家中一地名牌紙袋和她身上的名牌行頭曝光！

朱斐斐 朱斐斐一邊刷牙一邊拍片。
朱斐斐一邊刷牙一邊拍片。（圖片來源：小紅書@朱斐斐）
朱斐斐 原來她近日首次加入小紅書。
原來她近日首次加入小紅書。（圖片來源：小紅書@朱斐斐）

朱斐斐 豪晒靚景香閨

本月25日就踏入31歲的朱斐斐，近日在小紅書拍片，分享她「TVB演員工作的一天」，片中紀錄了她由早上8時起床返工做主播，一直到放工回家休息及做Gym的實況，其中她更簡單介紹了其香閨，月租為2.3萬港元。片中所見，該單位擁有一個露台，可外望開揚球場靚景，據指市值售價約為1千萬港元。

朱斐斐 朱斐斐的露台景觀好開揚。
朱斐斐的露台景觀好開揚。（圖片來源：小紅書@朱斐斐）
朱斐斐 睇真啲原來佢客飯廳兩邊都各有一個小露台。
睇真啲原來佢客飯廳兩邊都各有一個小露台。（圖片來源：小紅書@朱斐斐）

返工拎LV手袋、Chanel銀包

朱斐斐更藉住揀衫返工的機會，大晒家中一地名牌紙袋，包括Roger Vivier、Giuseppe Zanotti、BALMAIN等，側邊窗台上更有一個Hermès手袋。到出門返工，更見到朱斐斐手上拎著一個LV名牌手袋，連拍員工卡入公司時，也是用的Chanel銀包，令網民都好驚訝憑TVB出名不算高的人工，朱斐斐要如何負擔屋租和她的一身行頭。

朱斐斐 OOTD = Outfit of the Day，不過比起朱斐斐一身打扮，地上一大堆名牌紙袋明顯更吸睛。
OOTD = Outfit of the Day，不過比起朱斐斐一身打扮，地上一大堆名牌紙袋明顯更吸睛。（圖片來源：小紅書@朱斐斐）
朱斐斐 拍卡入公司，手上拎住個Chanel銀包，仲疑似戴住隻大大粒鑽戒。
拍卡入公司，手上拎住個Chanel銀包，仲疑似戴住隻大大粒鑽戒。（圖片來源：小紅書@朱斐斐）
朱斐斐 LV手袋。
LV手袋。（圖片來源：小紅書@朱斐斐）

朱斐斐工作日程逐格睇：

朱斐斐入行10年投資做老闆娘

朱斐斐於2012年自私立學校玫瑰崗學校（中學部）畢業，曾與李芷晴是中學同班同學，同年她在修讀無綫第26期藝員訓練班後加入無綫，與她同期的訓練班同學有何廣沛、吳沚默、利穎怡、李旻芳及梁茵等，她曾透露當初入行是因為鍾意佘詩曼，可惜她加入TVB時，阿佘已離巢。其實現時朱斐斐除了拍劇及做主播外，還兼任健身教練，曾投資開健身中心，又曾開設網店，售賣時裝及健康食品。

朱斐斐 初入藝訓班時的朱斐斐年約20歲。
初入藝訓班時的朱斐斐年約20歲。（圖片來源：tvb.com）

多次扮死者 曾於《愛回家》演「高栢菲」少女版

朱斐斐2017年於處境劇《 愛·回家之開心速遞》中飾湯盈盈角色「高栢菲」的少女版，令她開始為觀眾所留意。她也有拍片分享自己在TVB拍劇的經歷，原來她曾多次扮死者，有一次更要在一間荒廢的鬼屋中拍一場吊頸戲，她透露拍完後會收到一封利是，但裡面只有一蚊雞，還需要盡快使出去，不可以帶回家。

朱斐斐2017年曾於處境 劇《 愛• 回家之開心速遞 》中飾湯盈盈角色「 高栢菲 」的少女版，令她開始為觀眾所留意。
朱斐斐2017年曾於《愛回家》中飾湯盈盈角色「高栢菲」的少女版，令她開始為觀眾所留意。（圖片來源：[email protected]
朱斐斐 朱斐斐原來在劇中「死」過好多次。
朱斐斐原來在劇中「死」過好多次。（圖片來源：小紅書@朱斐斐）
朱斐斐 扮吊頸雖然要去荒廢鬼屋取景，場面陰森，但原來腳下踩住兩個箱，好穩陣。
扮吊頸雖然要去荒廢鬼屋取景，場面陰森，但原來腳下踩住兩個箱，好穩陣。（圖片來源：小紅書@朱斐斐）

拍《隱形戰隊》險象環生

早前在劇集《隱形戰隊》中，朱斐斐飾演的士司機鄭嘉嘉，是唐詩詠昔日學生，最後慘被殺害，也引起不少網民注意。片中她大讚唐詩詠又靚女又nice，擁有女神光環，又講到她在森林中被追殺一幕，她憶述當時天很黑，路上又有很多小石頭，她一路奔跑時險象環生，差點真的跌死了！

朱斐斐 朱斐斐早前在《隱形戰隊》飾演的士司機鄭嘉嘉。
朱斐斐早前在《隱形戰隊》飾演的士司機鄭嘉嘉。（圖片來源：《隱形戰隊》截圖）
朱斐斐 朱斐斐大讚唐詩詠光是站在那裡，已有女神光環出現。
朱斐斐大讚唐詩詠光是站在那裡，已有女神光環出現。（圖片來源：小紅書@朱斐斐）
朱斐斐 劇中被綁架兼射殺一幕，朱斐斐直言拍攝時險象環生。
劇中被綁架兼射殺一幕，朱斐斐直言拍攝時險象環生。（圖片來源：小紅書@朱斐斐）

因事業無起色曾現情緒問題

朱斐斐坦言曾因入行以來事業一直無起色，發展比不上其他同期同學，而開始出現情緒問題，患上抑鬱症、厭食症和暴食症，體重一度由45公斤跌到38公斤，之後又因暴食而激增到60多公斤，後來被爸爸逼住去睇心理醫生接受治療，但這段情緒時好時壞的時期也長達3年，直到她開始接觸健身，才找到方法去發洩自己的負面情緒。

朱斐斐 朱斐斐現在已擁有健身教練資格。
朱斐斐現在已擁有健身教練資格。（圖片來源：[email protected]

《寶寶大過天》幾乎素顏演出

朱斐斐曾在《寶寶大過天》飾演岑麗香家中工人姐姐的Siti，一出場就大講半鹹淡廣東話，被大讚演得好似真外傭，原來朱斐斐為角色花了兩個月時間去學印尼姐姐講廣東話的口音，又犧牲靚女形象幾乎素顏上陣，她說：「除了粉底、唇膏好似乜都冇化，真係素顏朝天！」

朱斐斐 金宵大廈2
朱斐斐為扮印傭犧牲靚女形象，引起不少觀眾讚賞。（圖片來源：《寶寶大過天》截圖）
早前朱斐斐在劇集《 迷網 》中飾演金融騙子「 阮燕菁 」，以色誘方法誘騙「 才叔 」（鍾志光飾）在她任職的金融集團中開戶及簽署授權書，其低胸晒事業線的打扮成功令觀眾留下深刻印象，這也是她入行以來戲份最多的一個角色。
朱斐斐又曾在劇集《迷網》中飾演金融騙子「阮燕菁」，以色誘方法誘騙「才叔」（鍾志光飾）在她任職的金融集團中開戶及簽署授權書，其低胸晒事業線的打扮成功令觀眾留下深刻印象，這也是她入行以來戲份最多的一個角色。（圖片來源：《迷網》截圖）

朱斐斐新任主播瘋狂做Gym

TVB娛樂新聞台今年初推出了一段介紹新主播的宣傳片，當中包括朱斐斐，兼任健身教練的她，在影片中著上Bra Top加瑜伽褲瘋狂做Gym，鏡頭更影盡她前後左右甚至高抄等多角度任影，非常吸睛。

主播 朱斐斐加入TVB已逾10年，曾拍過多部劇集，不過都只是配角。
朱斐斐加入TVB已有10年，曾拍過多部劇集，不過都只是配角。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
主播 朱斐斐在影片中瘋狂做Gym。
朱斐斐在影片中瘋狂做Gym，更多角度任影。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
主播 影片中朱斐斐的標籤有「開心果」、「獨一無二的我」、「Work hard play hard」。
影片中朱斐斐標籤自己為「開心果」、「獨一無二的我」、「Work hard play hard」。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

主播 TVB娛樂新聞台的5位新主播左起為黎文傑、朱斐斐、任琳、莊易羚及蕭文諾。
TVB娛樂新聞台的5位新主播左起有黎文傑、朱斐斐、任琳、莊易羚及蕭文諾。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
朱斐斐 事實上，朱斐斐由去年7月已開始加入TVB娛樂新聞台工作。
事實上，朱斐斐由去年7月已開始加入TVB娛樂新聞台工作。（圖片來源：[email protected]

睇埋朱斐斐靚相：

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撰文：東方新地圖片來源：小紅書@朱斐斐、[email protected]、《隱形戰隊》截圖、《寶寶大過天》截圖、《迷網》截圖、[email protected] 娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected] 娛樂新聞台

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