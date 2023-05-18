無綫主播朱斐斐原來好富貴 入行11年撈唔起曾靠運動走出情緒病陰霾

TVB藝訓班出身的朱斐斐，不經不覺入行已有11年，參演過的劇集不下80部，去年她開始擔任TVB娛樂新聞台主播，近日更進軍小紅書，拍片大晒其月租2.3萬元的香閨，仲令她家中一地名牌紙袋和她身上的名牌行頭曝光！