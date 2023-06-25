TVB娛樂新聞台主播朱斐斐爆藝人身價 片酬最高嘅藝人係呢位花旦
TVB主播朱斐斐抖音大爆藝人身價
近日TVB娛樂新聞台主播朱斐斐拍片大爆TVB藝人身價，喺片中爆料指視帝視后一集片酬大概都有4至5萬，最多就有7至8萬，仲大爆片酬最高嘅藝人就係鍾嘉欣：「片酬高的藝人還是有的，你們猜下會是誰呢？係呀，就係鍾嘉欣。聽講佢嗰時排《星空下的任醫》一部劇就已經有成300萬港幣。不過她當時呢好像拍了4個月吧，這麼一算她日薪也有2萬，喺TVB已經係天價。」朱斐斐更透露TVB拍劇一集預算大概只有100萬，自己當年喺訓練班拍戲一個月都只係收到車馬費。
內地網民：TVB趕緊倒閉吧
朱斐斐小紅書嘅影片一出街，即刻惹來大批內地網民留言。唔少網民都話TVB太孤寒，難怪TVB藝人都會離巢北上搵錢，仲有網民話TVB藝人比內地網民更有顏值同演技，留喺TVB實在係委屈咗佢哋：「工資咁低，難怪個個都北上啦~ 離巢果啲早就賺到笑。」、「別的不說，TVB演員的專業能力、演技真的扛扛的。」、「趕緊倒閉吧 TVB扣得要死」。
無綫主播朱斐斐原來好富貴
拍小紅書大爆TVB內幕，有網民都話朱斐斐一係已經另覓出路，又或者根本唔洗靠TVB搵食。朱斐斐又的確係隱形富婆一名，經常拍片大晒其月租2.3萬元的香閨，仲令她家中一地名牌紙袋和她身上的名牌行頭曝光。
朱斐斐 豪晒靚景香閨
上月25日踏入31歲的朱斐斐，早前在小紅書拍片，分享她「TVB演員工作的一天」，片中紀錄了她由早上8時起床返工做主播，一直到放工回家休息及做Gym的實況，其中她更簡單介紹了其香閨，月租為2.3萬港元。片中所見，該單位擁有一個露台，可外望開揚球場靚景，據指市值售價約為1千萬港元。
返工拎LV手袋、Chanel銀包
朱斐斐更藉住揀衫返工的機會，大晒家中一地名牌紙袋，包括Roger Vivier、Giuseppe Zanotti、BALMAIN等，側邊窗台上更有一個Hermès手袋。到出門返工，更見到朱斐斐手上拎著一個LV名牌手袋，連拍員工卡入公司時，也是用的Chanel銀包，令網民都好驚訝憑TVB出名不算高的人工，朱斐斐要如何負擔屋租和她的一身行頭。
朱斐斐工作日程逐格睇：
朱斐斐入行11年投資做老闆娘
朱斐斐於2012年自私立學校玫瑰崗學校（中學部）畢業，曾與李芷晴是中學同班同學，同年她在修讀無綫第26期藝員訓練班後加入無綫，與她同期的訓練班同學有何廣沛、吳沚默、利穎怡、李旻芳及梁茵等，她曾透露當初入行是因為鍾意佘詩曼，可惜她加入TVB時，阿佘已離巢。其實現時朱斐斐除了拍劇及做主播外，還兼任健身教練，曾投資開健身中心，又曾開設網店，售賣時裝及健康食品。
多次扮死者 曾於《愛回家》演「高栢菲」少女版
朱斐斐2017年於處境劇《 愛·回家之開心速遞》中飾湯盈盈角色「高栢菲」的少女版，令她開始為觀眾所留意。她也有拍片分享自己在TVB拍劇的經歷，原來她曾多次扮死者，有一次更要在一間荒廢的鬼屋中拍一場吊頸戲，她透露拍完後會收到一封利是，但裡面只有一蚊雞，還需要盡快使出去，不可以帶回家。
拍《隱形戰隊》險象環生
早前在劇集《隱形戰隊》中，朱斐斐飾演的士司機鄭嘉嘉，是唐詩詠昔日學生，最後慘被殺害，也引起不少網民注意。片中她大讚唐詩詠又靚女又nice，擁有女神光環，又講到她在森林中被追殺一幕，她憶述當時天很黑，路上又有很多小石頭，她一路奔跑時險象環生，差點真的跌死了！
因事業無起色曾現情緒問題
朱斐斐坦言曾因入行以來事業一直無起色，發展比不上其他同期同學，而開始出現情緒問題，患上抑鬱症、厭食症和暴食症，體重一度由45公斤跌到38公斤，之後又因暴食而激增到60多公斤，後來被爸爸逼住去睇心理醫生接受治療，但這段情緒時好時壞的時期也長達3年，直到她開始接觸健身，才找到方法去發洩自己的負面情緒。
《寶寶大過天》幾乎素顏演出
朱斐斐曾在《寶寶大過天》飾演岑麗香家中工人姐姐的Siti，一出場就大講半鹹淡廣東話，被大讚演得好似真外傭，原來朱斐斐為角色花了兩個月時間去學印尼姐姐講廣東話的口音，又犧牲靚女形象幾乎素顏上陣，她說：「除了粉底、唇膏好似乜都冇化，真係素顏朝天！」
朱斐斐新任主播瘋狂做Gym
TVB娛樂新聞台今年初推出了一段介紹新主播的宣傳片，當中包括朱斐斐，兼任健身教練的她，在影片中著上Bra Top加瑜伽褲瘋狂做Gym，鏡頭更影盡她前後左右甚至高抄等多角度任影，非常吸睛。
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