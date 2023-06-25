TVB娛樂新聞台主播朱斐斐爆藝人身價 片酬最高嘅藝人係呢位花旦

TVB藝訓班出身的朱斐斐入行已有11年，雖然出演超過80套劇集，但星途一直浮浮沉沉，去年她開始擔任TVB娛樂新聞台主播，近期更進軍小紅書，經常大爆TVB內幕秘事。早前就於小紅書大爆TVB藝人身價，仲叫網民一齊估邊個先係片酬最高嘅藝人。