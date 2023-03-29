朱晨麗與何廣沛互相「降呢」變同事 指被unfollow「好正常 」唔好亂猜測
何廣沛解釋unfollow朱晨麗原因：任何關係都會有變化
2017年朱晨麗和何廣沛因為合作拍攝《超時空男臣》而傳出緋聞，事後兩人多次以情侶檔姿態一齊出席活動，亦不時在社交平台互動，但兩人近日被指感情翻波，何廣沛被發現單方面unfollow朱晨麗的IG帳戶，令過往秒Like對方Post的情況成為追憶。
將朱晨麗「降呢」變同事
何廣沛日前出席活動時，親自回應指任何關係都會有變化的時候，認為這樣處理是對大家最好的方式，對任何人都尊重。何廣沛表示自己往後會專注於工作，暫時不會拍拖，又指大家一直都是同事關係，相信往後都會在公司活動上碰面。
朱晨麗尷尬回應被何廣沛unfollow
今日（29日）到朱晨麗現身TVB活動，她在回應被何廣沛unfollow事件時，言談間就顯得較為尷尬，她指每日都有好多人follow或者Unfollow別人，是一件好正常的事，冇乜特別，被問到兩人係咪係真係分開咗？她回答：「唔好立亂猜測啦！」
將何廣沛由「朋友」變「同事」
而講到兩人仲係咪朋友關係時，朱晨麗本來想回答「仲係朋友」，但下一秒就極速改口指兩人係「同事朋友」，之後又變成「同事關係」，似乎對何廣沛率先將她「降呢」變同事這件事耿耿於懷！
朱晨麗與何廣沛傳緋聞6年
現年35歲的朱晨麗有「翻版陳法拉」之稱，入行12年緋聞多多，曾與馬國明、何廣沛、黃子恒、何君誠、港男李晉強等傳過緋聞，亦傳過搭上電子大王劉紀明、前經濟發展及勞工局局長葉澍堃的兒子葉瀚華等。其中與何廣沛的緋聞由2017年傳到現在，男方更曾多次被影到訪女方香閨，何廣沛曾語帶相關指自己「你知我最鍾意朱朱」，戀情浮晒面，不過朱晨麗有指因為未揀定而一直未肯公開認愛。2021年底，朱晨麗更被影到帶住圈中閨密到上環夜店狂歡，一眾女子被現場男士們重重圍住，玩得相當盡興！
重溫何廣沛親自回應IG未再Follow朱晨麗事件：
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