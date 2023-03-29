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朱晨麗與何廣沛互相「降呢」變同事 指被unfollow「好正常 」唔好亂猜測

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朱晨麗和何廣沛傳緋聞6年，近日何廣沛被發現忽然單方面unfollow朱晨麗的IG帳戶，日前他出席活動時仲親自回應，暗示兩人關係已變回同事，今日（29日）到朱晨麗現身TVB活動，亦首次開腔作出回應，但言談間就似乎較為避忌！

朱晨麗 朱晨麗與何廣沛的緋聞由2017年傳到近日才斬纜，已足足6年。
朱晨麗與何廣沛的緋聞由2017年傳到近日才斬纜，已足足6年。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

何廣沛解釋unfollow朱晨麗原因：任何關係都會有變化

2017年朱晨麗和何廣沛因為合作拍攝《超時空男臣》而傳出緋聞，事後兩人多次以情侶檔姿態一齊出席活動，亦不時在社交平台互動，但兩人近日被指感情翻波，何廣沛被發現單方面unfollow朱晨麗的IG帳戶，令過往秒Like對方Post的情況成為追憶。

朱晨麗 何廣沛在活動上明示兩人關係有變化，更將朱晨麗「降呢」變同事。
何廣沛在活動上明示兩人關係有變化，更將朱晨麗「降呢」變同事。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

將朱晨麗「降呢」變同事

何廣沛日前出席活動時，親自回應指任何關係都會有變化的時候，認為這樣處理是對大家最好的方式，對任何人都尊重。何廣沛表示自己往後會專注於工作，暫時不會拍拖，又指大家一直都是同事關係，相信往後都會在公司活動上碰面。

朱晨麗同何廣沛嘅緋聞傳足兩年多，雖然一直未有承認，但二人經常喺網上放閃，早排更被拍得雙雙秘密遊泰國㖭！
朱晨麗同何廣沛雖然一直未有承認，但二人以往經常喺網上放閃，更曾被拍得雙雙秘密遊泰國㖭！（圖片來源：新傳媒照片庫）

朱晨麗尷尬回應被何廣沛unfollow

今日（29日）到朱晨麗現身TVB活動，她在回應被何廣沛unfollow事件時，言談間就顯得較為尷尬，她指每日都有好多人follow或者Unfollow別人，是一件好正常的事，冇乜特別，被問到兩人係咪係真係分開咗？她回答：「唔好立亂猜測啦！」

朱晨麗 朱晨麗近日po出同楊梓菁high tea合照，似乎搵好姊妹相聚療情傷。
朱晨麗近日po出同楊梓菁high tea合照，似乎搵好姊妹相聚療情傷。（圖片來源：[email protected]_zhu）

將何廣沛由「朋友」變「同事」

而講到兩人仲係咪朋友關係時，朱晨麗本來想回答「仲係朋友」，但下一秒就極速改口指兩人係「同事朋友」，之後又變成「同事關係」，似乎對何廣沛率先將她「降呢」變同事這件事耿耿於懷！

朱晨麗 最後朱晨麗只係強調叫大家唔好再猜測，話自己並無唔開心。
最後朱晨麗只係強調叫大家唔好再猜測，話自己並無唔開心。（圖片來源：[email protected]_zhu）

朱晨麗與何廣沛傳緋聞6年

現年35歲的朱晨麗有「翻版陳法拉」之稱，入行12年緋聞多多，曾與馬國明、何廣沛、黃子恒、何君誠、港男李晉強等傳過緋聞，亦傳過搭上電子大王劉紀明、前經濟發展及勞工局局長葉澍堃的兒子葉瀚華等。其中與何廣沛的緋聞由2017年傳到現在，男方更曾多次被影到訪女方香閨，何廣沛曾語帶相關指自己「你知我最鍾意朱朱」，戀情浮晒面，不過朱晨麗有指因為未揀定而一直未肯公開認愛。2021年底，朱晨麗更被影到帶住圈中閨密到上環夜店狂歡，一眾女子被現場男士們重重圍住，玩得相當盡興！

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在內地長大的朱晨麗16歲時獲香港演藝學院邀請赴港就讀舞蹈藝術系，曾獲獎學金赴美深造，之後成為專業舞者，其後卻選擇選港姐入行，於2011年奪得港姐冠軍。（圖片來源：[email protected]_zhu ）
情人節 朱晨麗曾攞最佳女配角獎，《特技人》中更升呢做女主角。
朱晨麗曾攞最佳女配角獎，《特技人》中更升呢做女主角。（圖片來源：TVB《特技人》截圖）
情人節 朱晨麗 朱晨麗呢件賀年裝的確係好養眼。
朱晨麗早前分享拜年相，卻被指五官愈來愈標緻，靚樣進化到4.0。（圖片來源：[email protected]_zhu）

重溫何廣沛親自回應IG未再Follow朱晨麗事件：

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台、新傳媒照片庫、[email protected]_zhu、TVB《特技人》截圖資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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