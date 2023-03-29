朱晨麗與何廣沛互相「降呢」變同事 指被unfollow「好正常 」唔好亂猜測

朱晨麗和何廣沛傳緋聞6年，近日何廣沛被發現忽然單方面unfollow朱晨麗的IG帳戶，日前他出席活動時仲親自回應，暗示兩人關係已變回同事，今日（29日）到朱晨麗現身TVB活動，亦首次開腔作出回應，但言談間就似乎較為避忌！