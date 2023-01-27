朱晨麗倒奶裝拜年 全面大躍進 網民讚靚認唔到 入行12年甩娘味
朱晨麗火辣賀年照夠搶眼
朱晨麗一連兩日於年初四與年初五都有上載照片上社交網，今年的賀年照夠晒養眼，第一張是跪在蘭花前做出恭喜發財手勢，笑容甜到漏送上祝福，年初五再加碼來多一張，雙手放開展露豐滿身材，更有逼爆衫效果。
網民大讚朱晨麗靚到唔認得
35歲的朱晨麗兔年以新面目示人，睇得出淡妝下的朱朱確係保養得好好，五官真係好標緻。不少網民都大讚朱朱似乎又靚咗，仲有人話靚到認唔出係佢。
朱晨麗入行12年全面提升
2011年港姐冠軍朱晨麗憑「翻版陳法拉」的稱號入行，近年躍升一線劇駁劇，被稱為「TVB最拼搏花旦」，入行12年試圖擺脫「花瓶」之名，但原來佢早在16歲時，已經參加過「第三屆水鄉儷人比賽」，個樣仲同依家⋯⋯
朱晨麗 16歲選美娘樣再曝光
當年港姐奪冠後，朱晨麗被爆曾報名參加「2006亞洲小姐網絡賽」，以及03年在蘇州舉行的「第三屆水鄉儷人比賽」，當時朱晨麗仲因為未有向TVB申報，事後在慶功活動上連番道歉。網上更流傳出疑是朱晨麗當年參加「水鄉儷人」的照片，大家睇睇……
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