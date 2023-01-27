朱晨麗

朱晨麗倒奶裝拜年 全面大躍進 網民讚靚認唔到 入行12年甩娘味

最新娛聞
東方新地

廣告

朱晨麗於年初五(26 日)上載一張賀年照向大家拜年，先講件衫的設計，露膊貼身的剪裁下令其嬌人身材表露無遺，再向上望，朱晨麗被指五官愈來愈標緻，靚樣進化變4.0，有網民話唔認得係邊個靚女。

朱晨麗 朱晨麗呢件賀年裝的確係好養眼。
朱晨麗呢件賀年裝的確係好養眼。（圖片來源：[email protected]_zhu）

朱晨麗火辣賀年照夠搶眼

朱晨麗一連兩日於年初四與年初五都有上載照片上社交網，今年的賀年照夠晒養眼，第一張是跪在蘭花前做出恭喜發財手勢，笑容甜到漏送上祝福，年初五再加碼來多一張，雙手放開展露豐滿身材，更有逼爆衫效果。

朱晨麗 朱晨麗另一張跪在蘭花前做出恭喜發財手勢，看似冇乜睇頭。
朱晨麗另一張跪在蘭花前做出恭喜發財手勢，看似冇乜睇頭。（圖片來源：[email protected]_zhu）
朱晨麗 朱晨麗祝大家兔年好運。
朱晨麗祝大家兔年好運。（圖片來源：[email protected]_zhu）

網民大讚朱晨麗靚到唔認得

35歲的朱晨麗兔年以新面目示人，睇得出淡妝下的朱朱確係保養得好好，五官真係好標緻。不少網民都大讚朱朱似乎又靚咗，仲有人話靚到認唔出係佢。

朱晨麗
（圖片來源：[email protected]_zhu）
朱晨麗
（圖片來源：[email protected]_zhu)
朱晨麗
（圖片來源：[email protected]_zhu）
朱晨麗
（圖片來源：[email protected]_zhu）
朱晨麗
（圖片來源：[email protected]_zhu)
朱晨麗
（圖片來源：[email protected]_zhu)
朱晨麗
（圖片來源：[email protected]_zhu)
朱晨麗 近年朱晨麗五官愈來愈標緻。
近年朱晨麗五官愈來愈標緻。（圖片來源：[email protected]_zhu)
朱晨麗 朱晨麗出道12年被指72變，個樣辨認度都幾低。
朱晨麗出道12年被指72變，個樣辨認度都幾低。（圖片來源：[email protected]_zhu)

朱晨麗入行12年全面提升

2011年港姐冠軍朱晨麗憑「翻版陳法拉」的稱號入行，近年躍升一線劇駁劇，被稱為「TVB最拼搏花旦」，入行12年試圖擺脫「花瓶」之名，但原來佢早在16歲時，已經參加過「第三屆水鄉儷人比賽」，個樣仲同依家⋯⋯

朱晨麗 《特技人》係朱晨麗第一套擔正女一的劇集！
《特技人》係朱晨麗第一套擔正女一的劇集！（圖片來源：《特技人》劇照）
朱晨麗 係咪有幾分似陳法拉？
當年係咪有幾分似陳法拉？（圖片來源：新傳媒資料庫）
朱晨麗 2011年參選港姐的朱晨麗，權骨位置較高及凸出，面形亦闊。
2011年參選港姐的朱晨麗，顴骨位置較高及凸出，面形亦闊。（圖片來源：新傳媒資料庫）
朱晨麗 一個字：索！
一個字：索！（圖片來源：新傳媒資料庫）
朱晨麗 2011年時大熱奪冠。
2011年時大熱奪冠。（圖片來源：新傳媒資料庫）

朱晨麗 16歲選美娘樣再曝光

當年港姐奪冠後，朱晨麗被爆曾報名參加「2006亞洲小姐網絡賽」，以及03年在蘇州舉行的「第三屆水鄉儷人比賽」，當時朱晨麗仲因為未有向TVB申報，事後在慶功活動上連番道歉。網上更流傳出疑是朱晨麗當年參加「水鄉儷人」的照片，大家睇睇……

朱晨麗曾報名參加「2006亞洲小姐網絡賽」。
朱晨麗選港姐前，曾報名參加「2006亞洲小姐網絡賽」。（圖片來源：新傳媒資料庫）
朱晨麗 2003年時朱晨麗得16歲，外貌比依家「娘」得多，而且仲有啲baby fat，好青澀！
2003年時朱晨麗得16歲，外貌比依家「娘」得多，而且仲有啲baby fat，好青澀！（圖片來源：新傳媒資料庫）
朱晨麗 不過起碼一眼都認得出！
雖然五官未完全進化，不過起碼一眼都認得出，左邊是朱晨麗！（圖片來源：新傳媒資料庫）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：五月天BLACKPINK澳門站（2月4日預購）、林敏驄周興哲（1月28日公開發售）、周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑（2月14日公開發售）；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY（2月1日優先購票）和NCT DREAM亦在香港開演唱會！Sundaykiss為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

如何得知不同生肖在2023兔年感情、財運、事業、健康方面運程？有什麼生肖犯太歲及如何化解？

想知道12生肖於兔年運程如何？希望兔年在感情、財運、健康及事業方面更得心應手？Sundaykiss已為你準備好12生肖兔年運程，讓大家在兔年行個好運！犯太歲的朋友亦不用太擔心，有5大犯太歲生肖要留意小心多變化、多小人及易受傷，特別有2個月份要留意，Sundaykiss 為大家整合兔年5大犯太歲生肖化解方法

撰文：東方新地圖片來源：新傳媒資料庫、[email protected]_zhu

讀者留言

熱門文章

 