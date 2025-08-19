37歲朱晨麗凍齡美貌近照曝光上圍再升級 網民熱議：何廣沛走寶
37歲朱晨麗近照曝光 上圍再升級
日前朱晨麗在社交平台分享近照，身穿白色緊身T裇搭配藍色鬆身裙，雖然手臂及整體身形都比以往顯得豐腴，但上圍亦因此再升級，引來不少網民留言討論。雖然有網民指她「休息一陣變得更豐腴」、「肉地咗好多」，也有不少人力撐她：「168cm 105斤不胖」、「好靚女」；有人認為她休息得好，氣色甚至更佳。不少網民更直呼何廣沛同朱晨麗分手簡直係「走曬寶」！
百億富二代地下情成焦點
朱晨麗身形大變外，感情生活亦成焦點。去年起盛傳她與百億富二代馬主史昊洺發展地下戀情，更有傳聞稱其秘密懷孕。但朱晨麗本人即時否認，僅表示與史昊洺是「比正常朋友再親近一點」，否認所有關於懷孕的傳言，留下外界更多揣測。
何廣沛朱晨麗傳足6年緋聞疑分手收場被鬧「劈腿渣男」
37歲的何廣沛（Matthew）今日（8日）宣布與女友Sarah Miu（苗承諾）喜結連理。此前，他與TVB花旦朱晨麗傳出6年緋聞，雖未公開承認戀情，僅以「好朋友」相稱，但二人多次被拍到進出女方住所，且頻繁在網上互動放閃，早已被視為公開情侶。直到2023年初，二人傳出分手消息，同年中朱晨麗被爆與富二代戀愛並懷孕，而何廣沛則被揭與新女友Sarah熱戀。當時，部分網民指責何廣沛「劈腿」，他更曾於網上與網民正面交鋒澄清。
何廣沛與朱晨麗2017年傳緋聞
何廣沛與朱晨麗因2017年TVB劇集《超時空男臣》合作，劇中親密戲份引發戀情傳聞，據稱二人發展地下情，但雙方從未公開承認，僅稱對方是「很談得來的好朋友」。然而，期間何廣沛頻繁被拍到進出朱晨麗住所，還疑似一同蜜遊泰國。在何廣沛31歲生日時，朱晨麗於社交平台分享二人拜堂合照，並寫道：「今天是 @Matthew何廣沛的大日子，記性再差也要記得。祝你生日快樂、身體健康、開開心心、越飛越高。」
何廣沛 被指爆料污蔑朱晨麗
23年3月，何廣沛被發現在IG單方面unfollow朱晨麗逾2個月，有網民在社交平台大鬧何廣沛：「何廣沛劈腿的渣男，去年就跟這個新歡在一起了，去韓國旅遊被路人碰見，這個新歡是富家女，何廣沛吃軟飯，而且新歡在21年10月結過婚，不知道她跟何廣沛一起的時候離婚沒有？何廣沛劈腿被朱朱甩了，所以他年初自己放料給狗仔，潑髒水給朱晨麗，最近又污蔑朱朱未婚先孕，他跟這個新歡還有很多料沒爆出來。」
何廣沛親自落場恥笑網民幻想力豐富
對此何廣沛未有啞忍，而是親自落場反擊：「我倒是想了解我是怎樣報料，但是你的故事倒是讓我覺得你的幻想力能去當編劇呀。」並加上幾個「笑cry」emoji。之後何廣沛又相繼留言反擊不同網民：「反而我好好奇你說的證據呢。」、「我倒是想聽一下。」、「你的故事是誰說的。」有網民建議何廣沛講出真相，他就笑指：「我也是在吃花生。」
傳媒起底指何廣沛女友拍拖前婚已離
有傳媒報道指何廣沛女友Sarah確實於2021年結婚，但並非10月而是1月，更於2022年中已離婚，而跟何廣沛是在去年尾開始拍拖，有指男方當時已被朱晨麗飛了半年，因此與網民所指的「劈腿」並不符合。
圈外女友Sarah是公關公司創辦人
據悉，何廣沛新女友Sarah現年30歲，外貌甜美，曾在英國讀大學，是一間名為「Talens」的公關公司創辦人，同時亦是美甲鋪的老板娘。疑因送品牌禮物給男方而日久生情，2人更被爆出5大拍拖證據，包括網上傳情、互相打入朋友圈、一同去旅行、一同食蛋糕，以及攬實女方愛犬。
朱晨麗與何廣沛緋聞傳足6年 最後「降呢」變同事
何廣沛與朱晨麗在6年前因為合作拍攝《超時空男臣》而撻著，更多次被傳媒影到男方進出朱晨麗香閨，又有雨中漫步同撐一傘等等親密行為，雖然二人之後一直都以「朋友」相稱，但不論行內及行都認定二人就是一對。惟到今年年初何廣沛被發現其IG單方面unfollow朱晨麗，二人關係更加由「朋友」降呢做「同事」，「6年情」疑似正式玩完。
何廣沛 朱晨麗首同場勁尷尬
二人在「unfollow事件」後首度同場出席品牌上市發佈會，二人均盛裝打扮，男的黑色西裝白恤衫，女的穿上白色套裝露纖腰，若然合照理應會幾登對。可惜，在當晚的活動上二人全程零交流未有同框，接受訪問時被問到對方，何廣沛仍繼續以「同事」稱呼對方，而且用字很見外，甚至不知道朱晨麗亦有份出席活動！
何廣沛做完訪問之際，恰巧撞正朱晨麗到場，但何廣沛竟然眼尾都沒有看過對方一眼就直衝場內，當正對方透明！到朱晨麗接受訪問時同樣被問及何廣沛，不過有網民就認為她的用詞和語氣比較大方，亦未有刻意以「同事」稱呼何廣沛。二人同場不同框互當透明，確實為現場帶來一陣尷尬氣氛！直至大會全體大合照才有機會「同框」，不過企位亦相當遠。
何廣沛解釋unfollow朱晨麗原因：任何關係都會有變化
17年朱晨麗和何廣沛因為合作拍攝《超時空男臣》而傳出緋聞，事後兩人多次以情侶檔姿態一齊出席活動，亦不時在社交平台互動，但兩人早前被指感情翻波，何廣沛被發現單方面unfollow朱晨麗的IG帳戶，令過往秒Like對方Post的情況成為追憶。
何廣沛在出席活動時，曾親自回應指任何關係都會有變化的時候，認為這樣處理是對大家最好的方式，對任何人都尊重。何廣沛表示自己往後會專注於工作，暫時不會拍拖，又指大家一直都是同事關係，相信往後都會在公司活動上碰面。
朱晨麗尷尬回應被unfollow將何廣沛由「朋友」變「同事」
朱晨麗在現身TVB活動亦有回應被何廣沛unfollow事件時，言談間就顯得較為尷尬，她指每日都有好多人follow或者Unfollow別人，是一件好正常的事，冇乜特別，被問到兩人係咪係真係分開咗？她回答：「唔好立亂猜測啦！」而講到兩人仲係咪朋友關係時，朱晨麗本來想回答「仲係朋友」，但下一秒就極速改口指兩人係「同事朋友」，之後又變成「同事關係」，似乎對何廣沛率先將她「降呢」變同事這件事耿耿於懷！
朱晨麗忽傳大肚 疑似新歡身份曝光
早前有報道指剛與何廣沛「分手」的朱晨麗，被好友爆料指已經有新男友，男方更是是香港中華廠商聯合會會長史立德的兒子史昊洺，兩父子均擁有多隻馬匹，家底非常雄厚。有指兩人在上年夏天已經撻著，更齊齊遊泰國享受二人世界。報道亦指朱晨麗近日肚突突孕味重，似是懷孕，疑似終於有望嫁入豪門。
朱晨麗連聲否認緋聞
傳聞沸沸揚揚，朱晨麗之後曾向傳媒就謠傳秘戀富二代兼懷孕一事親自解畫，澄清與史昊洺只是朋友關係，對方亦沒有追求自己，兩人只是「朋友介紹，有一齊玩過」。對於懷孕一事，朱晨麗就笑指「傳得誇張」，表示自己日前才穿高踭鞋出席活動，絕對無可能懷孕。