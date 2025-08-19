37歲朱晨麗凍齡美貌近照曝光上圍再升級 網民熱議：何廣沛走寶

37歲前港姐冠軍朱晨麗近年作品大減，鮮少現身幕前。日前，與她傳足六年緋聞的何廣沛宣佈與女友Sarah Miu（苗承諾）結婚，消息一出即引起關注。不過朱晨麗並未因此頹靡，反而狀態愈見亮麗，身形更惹眼，令不少網民直呼何廣沛「走寶」。