《反黑英雄》朱晨麗被箍頸標晒眼水兼伸脷 超逼真場面險命懸一線！

TVB劇集《反黑英雄》昨晚（24日）首播，以警匪為主題的劇集包含咗唔少動作場面，首集就已經十分震撼，睇到唔少觀眾都表示超級刺激！昨晚的焦點莫過於朱晨麗與李善恆的打鬥場面，而朱晨麗仲大爆拍攝時的驚險故事！

