名媛望族｜朱晨麗執二攤頂替前TVB花旦 網民狂插演技造型雙重災難
TVB經典台慶劇《名媛望族》深夜重播掀起全城熱話，劇中實力派演員劉松仁、楊茜堯、江美儀等人精湛演技令觀眾大呼過癮，但當年只有25歲嘅朱晨麗卻慘成網民集體炮轟對象。呢位四料港姐冠軍因為「執二攤」頂替陳法拉出演季小由，結果演技生澀加上廣東話不流利，被網民一面倒狂插係「成套劇嘅唯一敗筆」，甚至有人直言「破壞晒成套劇個Vibe」。
朱晨麗臨急頂替陳法拉壓力爆煲
原來季小由呢個角色本身係屬意由當家花旦陳法拉飾演，但可惜佢因為左臉麻痹及疲勞過度需要返美就醫而辭演。TVB最終選定外型酷似陳法拉、剛當選2011年港姐冠軍嘅朱晨麗「執二攤」在最後關頭頂替上陣，令《名媛望族》成為佢嘅電視劇處女作。雖然獲得難得嘅上位機會，但對於剛出道、缺乏演戲經驗嘅朱晨麗而言，呢個重任顯然超出咗佢嘅負荷能力。劇中飾演其公公嘅劉松仁曾公開表示，朱晨麗當時非常努力，可惜承擔咗過多嘅壓力。
演技生澀表情僵硬成致命傷
劇集重播後，朱晨麗當年嘅生澀演技再次被放大檢視，網民紛紛指出佢在處理悲傷戲份時嘅演繹顯得用力過猛且表情僵硬，難以與資深演員產生戲劇火花。加上角色本身性格拖泥帶水、搖擺不定，更令觀眾一頭霧水甚至感到出戲。語言障礙更係朱晨麗拍劇嘅致命傷，由於佢嘅母語為普通話，拍攝時粵語尚不流利，導致其「半鹹淡」廣東話對白聽起來非常吃力且生硬，嚴重影響咗情感傳遞效果。
造型被轟醜爆網民狂插乞人憎
除咗演技問題，朱晨麗在劇中嘅造型亦成為網民攻擊目標，不少人都話佢個髮型同整體造型唔討好，甚至有網民留言問「這髮型是得罪造型師嗎」。劇集重播後網民留言更加狠辣，包括「Sunlight啲咬字同演技」、「朱晨麗真係好戲屎」、「啲演技屎到同個角色一樣咁乞人憎」、「睇小由做戲真係折磨」、「個表情成嚿膠咁樣扮咩傷感啫」、「小由個造型好鬼醜」及「小由個頭真係好肉酸」等等尖酸刻薄評語。
網民一面倒負評狂轟破壞劇集質素
面對網民鋪天蓋地嘅負評攻擊，朱晨麗當年嘅演出確實成為《名媛望族》嘅一大爭議點。網民普遍認為佢嘅演技水平與同劇多位實力派演員形成強烈對比，有人更直言「當年真係睇到好尷尬」、「破壞晒成套劇個Vibe」、「完全聽唔明佢講乜」等等。雖然劉松仁等前輩曾為佢辯護話佢好努力，但始終難以平息觀眾對佢演技嘅質疑聲音，令呢位港姐冠軍嘅演藝事業蒙上陰霾。
