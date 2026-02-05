名媛望族｜朱晨麗執二攤頂替前TVB花旦 網民狂插演技造型雙重災難

TVB經典台慶劇《名媛望族》深夜重播掀起全城熱話，劇中實力派演員劉松仁、楊茜堯、江美儀等人精湛演技令觀眾大呼過癮，但當年只有25歲嘅朱晨麗卻慘成網民集體炮轟對象。呢位四料港姐冠軍因為「執二攤」頂替陳法拉出演季小由，結果演技生澀加上廣東話不流利，被網民一面倒狂插係「成套劇嘅唯一敗筆」，甚至有人直言「破壞晒成套劇個Vibe」。

朱晨麗臨急頂替陳法拉壓力爆煲

原來季小由呢個角色本身係屬意由當家花旦陳法拉飾演，但可惜佢因為左臉麻痹及疲勞過度需要返美就醫而辭演。TVB最終選定外型酷似陳法拉、剛當選2011年港姐冠軍嘅朱晨麗「執二攤」在最後關頭頂替上陣，令《名媛望族》成為佢嘅電視劇處女作。雖然獲得難得嘅上位機會，但對於剛出道、缺乏演戲經驗嘅朱晨麗而言，呢個重任顯然超出咗佢嘅負荷能力。劇中飾演其公公嘅劉松仁曾公開表示，朱晨麗當時非常努力，可惜承擔咗過多嘅壓力。

演技生澀表情僵硬成致命傷

劇集重播後，朱晨麗當年嘅生澀演技再次被放大檢視，網民紛紛指出佢在處理悲傷戲份時嘅演繹顯得用力過猛且表情僵硬，難以與資深演員產生戲劇火花。加上角色本身性格拖泥帶水、搖擺不定，更令觀眾一頭霧水甚至感到出戲。語言障礙更係朱晨麗拍劇嘅致命傷，由於佢嘅母語為普通話，拍攝時粵語尚不流利，導致其「半鹹淡」廣東話對白聽起來非常吃力且生硬，嚴重影響咗情感傳遞效果。

造型被轟醜爆網民狂插乞人憎

除咗演技問題，朱晨麗在劇中嘅造型亦成為網民攻擊目標，不少人都話佢個髮型同整體造型唔討好，甚至有網民留言問「這髮型是得罪造型師嗎」。劇集重播後網民留言更加狠辣，包括「Sunlight啲咬字同演技」、「朱晨麗真係好戲屎」、「啲演技屎到同個角色一樣咁乞人憎」、「睇小由做戲真係折磨」、「個表情成嚿膠咁樣扮咩傷感啫」、「小由個造型好鬼醜」及「小由個頭真係好肉酸」等等尖酸刻薄評語。

網民一面倒負評狂轟破壞劇集質素

面對網民鋪天蓋地嘅負評攻擊，朱晨麗當年嘅演出確實成為《名媛望族》嘅一大爭議點。網民普遍認為佢嘅演技水平與同劇多位實力派演員形成強烈對比，有人更直言「當年真係睇到好尷尬」、「破壞晒成套劇個Vibe」、「完全聽唔明佢講乜」等等。雖然劉松仁等前輩曾為佢辯護話佢好努力，但始終難以平息觀眾對佢演技嘅質疑聲音，令呢位港姐冠軍嘅演藝事業蒙上陰霾。

朱晨麗 名媛望族 （圖片來源：TVB）
朱晨麗 名媛望族 （圖片來源：TVB）
朱晨麗 名媛望族 （圖片來源：TVB）
朱晨麗 名媛望族 （圖片來源：TVB）
朱晨麗 名媛望族 （圖片來源：TVB）
朱晨麗 名媛望族 （圖片來源：TVB）
朱晨麗 名媛望族 （圖片來源：TVB）
朱晨麗 名媛望族 （圖片來源：TVB）
朱晨麗 名媛望族 2011年參選港姐大熱奪冠的朱晨麗，顴骨位置較高及凸出，面形亦較闊。（圖片來源：新傳媒資料庫）
2011年參選港姐大熱奪冠的朱晨麗，顴骨位置較高及凸出，面形亦較闊。（圖片來源：新傳媒資料庫）
朱晨麗 名媛望族 不過就被網民指撞樣陳法拉！（圖片來源：ig@falachenfala）
不過就被網民指撞樣陳法拉！（圖片來源：ig@falachenfala）
朱晨麗 名媛望族 在內地長大的朱晨麗16歲時獲香港演藝學院邀請赴港就讀舞蹈藝術系，曾獲獎學金赴美深造，之後成為專業舞者，其後卻選擇選港姐入行，於2011年奪得港姐冠軍。（圖片來源：IG@rebecca_zhu ）
在內地長大的朱晨麗16歲時獲香港演藝學院邀請赴港就讀舞蹈藝術系，曾獲獎學金赴美深造，之後成為專業舞者，其後卻選擇選港姐入行，於2011年奪得港姐冠軍。（圖片來源：IG@rebecca_zhu ）
朱晨麗 名媛望族 2011年港姐冠軍朱晨麗、亞軍朱希敏及季軍許亦妮。（圖片來源：新傳媒資料庫）
2011年港姐冠軍朱晨麗、亞軍朱希敏及季軍許亦妮。（圖片來源：新傳媒資料庫）
朱晨麗 名媛望族 2011年時大熱奪冠。（圖片來源：新傳媒資料庫）
2011年時大熱奪冠。（圖片來源：新傳媒資料庫）
朱晨麗 名媛望族 （圖片來源：IG@rebecca_zhu）
朱晨麗 名媛望族 （圖片來源：IG@rebecca_zhu）
朱晨麗 名媛望族 （圖片來源：IG@rebecca_zhu）
