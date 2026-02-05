名媛望族｜朱晨麗執二攤頂替前TVB花旦 網民狂插演技造型雙重災難

TVB經典台慶劇《名媛望族》深夜重播掀起全城熱話，劇中實力派演員劉松仁、楊茜堯、江美儀等人精湛演技令觀眾大呼過癮，但當年只有25歲嘅朱晨麗卻慘成網民集體炮轟對象。呢位四料港姐冠軍因為「執二攤」頂替陳法拉出演季小由，結果演技生澀加上廣東話不流利，被網民一面倒狂插係「成套劇嘅唯一敗筆」，甚至有人直言「破壞晒成套劇個Vibe」。