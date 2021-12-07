朱晨麗背何廣沛帶隊夜蒲「冇罩派對」 人妻 藝人都係蒲腳
朱晨麗同何廣沛17年拍劇撻著，多次被影到男方到朱晨麗香閨，拍拖已是公開秘密，不過朱朱都未肯公開認愛﹗呢頭話事業為重，還是未揀定呢？日前，朱晨麗被影到帶住圈中閨密到上環夜店狂歡，一眾女子被現場男士們重重圍住，玩得相當盡興，當中更有人妻藝人，現場數十人，大部分時間都係冇罩狀態﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]_zhu、[email protected]_wanhing、[email protected]
朱晨麗長腿戰衣夜蒲
11年港姐冠軍朱晨麗被影到領軍一眾圈中姊妹們到上環夜蒲，朱晨麗上穿粉紅戰衣下襯短裙，帶住一眾有ball之人劉溫馨、人妻白雲及其後加入的蔚雨芯到上環夜店，四女大晒長腿在上環酒吧相當囑目，當晚酒吧被包場，現場有近四十人，場內播放強勁音樂，現場所見場內個個脫罩飲酒、跳舞，好鬼high﹗
朱晨麗被才俊們圍住
朱晨麗等四女在派對內不時被男士們圍住，有指男賓客以富二代和專業才俊為主，當晚賓客們情緒高漲，面紅紅又腳浮浮，有些賓客走到酒吧外「抖氣」或拿住酒在路邊繼續飲﹗蔚雨芯單拖到達即與朱晨麗會合，近排有新劇出街的蔚雨芯，一身貼身上衣大晒激凸身材下襯超短熱褲騷腿，野火造型一到即成全場焦點﹗
陳柏宇妻撇女盡興
當晚派對內還有陳柏宇妻子符曉薇，黑色bra top外襯白恤衫的陳太，與蔚雨芯好好傾，表現勁hyper的符曉薇，動作大不時露出白滑香肩及纖腰，無老公在身邊玩得特別盡興，一時隊酒一時忘我攬實男友人，外表及表現都睇唔出已是人妻人母﹗
朱晨麗由年輕壯男帶走
當晚所見33歲朱晨麗最受歡迎，不時被現場男士們重重圍住，離開時逐一向大家道別，身邊卻由孖住到場的白雲和劉溫馨，換上有一名年輕戴cap帽壯男傍實，然後雙雙上了七人車離去，似乎還有下場﹗而白雲及劉溫馨亦好受現場男士歡迎，在酒吧外跟數名男子特別投契，傾到唔停，而人妻白雲更同時間被兩男團團轉，被兩男𠱁到笑唔停﹗
朱晨麗與何廣沛緋聞傳足四年
11年港姐冠軍朱晨麗，16歲隻身由內地來港讀舞蹈，當選後入行，朱晨麗曾在訪問中透露入行初只能屈住劏房，拍劇搞到周身傷，忍痛唔敢告知內地的父母，有苦自己知﹗近年總算捱出頭來，17年拍攝《超時空男臣》同對手何廣沛撻著，一直未有公開認愛，但何廣沛曾語帶相關指自己「你知我最鍾意朱朱」，戀情浮晒面，女方卻未有認戀﹗緋聞傳足四年未有喜訊，呢頭話專注事業，定其實未揀定呢﹗？