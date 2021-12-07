朱晨麗背何廣沛帶隊夜蒲「冇罩派對」 人妻 藝人都係蒲腳

朱晨麗同何廣沛17年拍劇撻著，多次被影到男方到朱晨麗香閨，拍拖已是公開秘密，不過朱朱都未肯公開認愛﹗呢頭話事業為重，還是未揀定呢？日前，朱晨麗被影到帶住圈中閨密到上環夜店狂歡，一眾女子被現場男士們重重圍住，玩得相當盡興，當中更有人妻藝人，現場數十人，大部分時間都係冇罩狀態﹗