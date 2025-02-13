朱晨麗曬新相撞樣陳法拉 網民竟指更似呢位知名主持人
朱晨麗曬開工相竟變陳法拉
朱晨麗近日在社交平台曬出開工嘅新相，相中佢以一頭淺啡色長髮及醒神紅衫示人，狀態滿分迎接新一年嘅工作！
不過唔少人就直言將朱晨麗認錯：「還以為是陳法拉」、「感覺變了個樣」、「有一瞬間覺得看到陳法拉了」、「好像陳法拉演阿慶的時候啊」
朱晨麗連環被指撞樣女藝人
除咗被指撞樣陳法拉之外，更有網民表示朱晨麗嘅新相與內地藝人撞樣：「我第一眼看成珠江台的那個主持人，外來媳婦本地郎里的Yoyo姑婆！」引來唔少人留言贊同。
其實朱晨麗近年被指撞樣唔少女藝人，除咗陳法拉之外，朱晨麗與內地知名女星高圓圓、康華等女藝人亦被網民指撞過樣。
朱晨麗新Look被指再進化到5.0 忽然性感曬線疑「反擊」舊愛
37歲的朱晨麗2023年初與何廣沛結束6年緋聞後，何廣沛隨後就高調認愛新歡，而朱晨麗就被指秘撻富二代，更疑似有孕，但都被朱晨麗否認，日前她忽然上載了一輯新靚相，相中她穿著一件吊帶連身裙，一邊悠閒地彈琴，一邊罕有地性感曬線，被網民形容為「大反擊」！
朱晨麗 享受 Simple Life
朱晨麗日前在社交網分享了一輯新相，並寫上：「A Simple Life.」相中她放下一把長髮，並穿著一件米白色的吊帶連身裙，在她彈琴時，輕易展現出深長事業線，令網民紛紛留言大讚：「好靚女」、「好有藝術家的Feel」、「Wow！又靚爆鏡喔！」、「You are so elegant!」、「大反擊」等，並提議：「如果妳願意喺書展出寫真我必定支持妳！」
原來身處「特色餐廳」打卡
此外相中的環境亦成為了焦點，只見朱晨麗身處的空間樓底極高，設計簡單舒適，身後的落地大窗外，更可以見到有一個大花園，當中連魚池都有，感覺好寫意，連崔建邦都忍不住大讚：「屋企好大！」不過朱晨麗就現身澄清，指這裡只是一間「特色餐廳」，並非她的屋企！
新相被指再進化
除了IG外，朱晨麗又在微博曬出了在同一環境下影的另外數張正面靚相，但相中她的臉形和五官卻疑似和平日有所不同，被網民指再進化到5.0版本，顴骨變得平坦，鼻樑亦變高，靚到好似韓星一樣，令人幾乎認唔出！
朱晨麗事業愛情兩失意 為催運搬離舊愛巢進駐深井風水屋
朱晨麗曾自爆初來港時曾經歷住劏房的日子。不過好快就飛上枝頭，她在2015年已被爆升呢做業主，以700萬元上車，買入將軍澳The Parkside兩房單位，第二年已經一炮過付清按揭唔使供樓，該單位現市值過千萬，朱晨麗當年更誇口爆金句：「唉，唔好玩啦！一千萬叫豪宅？你哋真係未見過豪宅。」而朱晨麗的男友何廣沛亦不時被影到出入女方寓所，不過二人的6年地下情已玩完，有指為免觸景傷情，朱晨麗早前決定搬出將軍澳。
朱晨麗新屋露台飽覽青馬大橋景色
事業愛情均失意的朱晨麗早前被發現已搬離舊愛巢，她在社交平台上載了一段跳兒歌的片段，不停做出各種可愛手勢又俾心心，片中的露台背景飽覽青馬大橋的海景，一睇就知地點是在深井。深井一帶的豪宅向來被指特別旺藝人，而且出產過多位視帝，包括出爐視陳山聰、陳豪及黎耀祥等，據知近年生活清閒的朱晨麗心感諸事不順，故希望轉換居住環境，進駐深井的風水豪宅，希望一洗頹氣為自己催運。
朱晨麗同何廣沛傳足6年 今年年初「降呢」變同事
何廣沛與朱晨麗在6年前因為合作拍攝《超時空男臣》而撻著，更多次被傳媒影到男方進出朱晨麗香閨，又有雨中漫步同撐一傘等等親密行為，雖然二人之後一直都以「朋友」相稱，但不論行內及行都認定二人就是一對。惟到今年年初何廣沛被發現其IG單方面unfollow朱晨麗，二人關係更加由「朋友」降呢做「同事」，「6年情」正式玩完。
早前忽傳大肚 疑似新歡身份曝光
早前有報道指剛與何廣沛「分手」的朱晨麗，被好友爆料指已經有新男友，男方更是是香港中華廠商聯合會會長史立德的兒子史昊洺，兩父子均擁有多隻馬匹，家底非常雄厚。有指兩人在上年夏天已經撻著，更齊齊遊泰國享受二人世界。報道亦指朱晨麗肚突突孕味重，似是懷孕，疑似終於有望嫁入豪門。
朱晨麗連聲否認緋聞
傳聞沸沸揚揚，朱晨麗之後曾向傳媒就謠傳秘戀富二代兼懷孕一事親自解畫，澄清與史昊洺只是朋友關係，對方亦沒有追求自己，兩人只是「朋友介紹，有一齊玩過」。對於懷孕一事，朱晨麗就笑指「傳得誇張」，表示自己之前才穿高踭鞋出席活動，絕對無可能懷孕。
過去緋聞段段精彩 「百億電子大王」最轟動
朱晨麗入行12年傳出過多段緋聞戀情，情史豐富，緋聞段段精彩。朱晨麗曾經與李逸朗、前經濟發展及勞工局局長葉澍堃兒子葉瀚華和曾出任無綫董事局主席的「殼王」陳國強傳過緋聞。不過要數最轟動的一定是與「百億電子大王」劉紀明一段情。外界指兩人在2014年撻著，朱晨麗更在男友身上學會投資，同年買下現時價值千萬的將軍澳兩房單位，搖身一變成小富婆，不過兩人最終卻未能開花結果，在2016年正式分手。