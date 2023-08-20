朱晨麗忽傳大肚疑似新歡背景超強大 過去緋聞段段精彩！
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今年35歲朱晨麗與何廣沛由17年開始傳足六年，到今年年初才正式斷纜「降呢」變同事。不過向來異性緣旺的朱晨麗「分手」不夠半年便傳出新緋聞，報道指朱晨麗肚突突疑似有咗，疑似新歡的背景仲要超強大！
朱晨麗忽傳大肚 疑似新歡身份曝光
近日有報道指剛與何廣沛「分手」的朱晨麗，被好友爆料指已經有新男友，男方更是是香港中華廠商聯合會會長史立德的兒子史昊洺，兩父子均擁有多隻馬匹，家底非常雄厚。有指兩人在上年夏天已經撻著，更齊齊遊泰國享受二人世界。報道亦指朱晨麗近日肚突突孕味重，似是懷孕，疑似終於有望嫁入豪門。
朱晨麗連聲否認緋聞
傳聞沸沸揚揚，朱晨麗今日就向傳媒就謠傳秘戀富二代兼懷孕一事親自解畫，她澄清與史昊洺只是朋友關係，對方亦沒有追求自己，兩人只是「朋友介紹，有一齊玩過」。對於懷孕一事，朱晨麗就笑指「傳得誇張」，表示自己日前才穿高踭鞋出席活動，絕對無可能懷孕。
同何廣沛傳足6年 今年年初「降呢」變同事
何廣沛與朱晨麗在6年前因為合作拍攝《超時空男臣》而撻著，更多次被傳媒影到男方進出朱晨麗香閨，又有雨中漫步同撐一傘等等親密行為，雖然二人之後一直都以「朋友」相稱，但不論行內及行都認定二人就是一對。惟到今年年初何廣沛被發現其IG單方面unfollow朱晨麗，二人關係更加由「朋友」降呢做「同事」，「6年情」疑似正式玩完。
過去緋聞段段精彩 「百億電子大王」最轟動
朱晨麗入行12年傳出過多段緋聞戀情，情史豐富，緋聞段段精彩。朱晨麗曾經與李逸朗、前經濟發展及勞工局局長葉澍堃兒子葉瀚華和曾出任無綫董事局主席的「殼王」陳國強傳過緋聞。不過要數最轟動的一定是與「百億電子大王」劉紀明一段情。外界指兩人在2014年撻著，朱晨麗更在男友身上學會投資，同年買下現時價值千萬的將軍澳兩房單位，搖身一變成小富婆，不過兩人最終卻未能開花結果，在2016年正式分手。
重溫何廣沛親自回應IG未再Follow朱晨麗事件：
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撰文：東方新地圖片來源：IG@rebecca_zhu、TVB《特技人》截圖資料或影片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台